12 aug. 2025 | 16:53
de Daoud Andra

Cristina Bălan, mesaj emoționant în ziua în care gemenii ei cu Sindrom Down au împlinit 12 ani. „Voi sunteți din altă lume”
FOTO: Facebook/Cristina Bălan

Zi de sărbătoare în familia Cristinei Bălan. Artista, cunoscută publicului larg atât pentru vocea sa, cât și pentru sinceritatea cu care își împărtășește experiențele de viață, a marcat un moment special: gemenii săi au împlinit 12 ani.

Gemenii Cristinei Bălan au împlinit 12 ani

În urmă cu 12 ani, viața Cristinei și a soțului său s-a schimbat radical. Cei doi au devenit părinți de gemeni, însă bucuria momentului a fost umbrită de emoții și incertitudini: băieții au venit pe lume prematur și au fost diagnosticați cu Sindrom Down. Pentru mulți, aceste vești ar fi fost copleșitoare. Pentru Cristina și soțul ei, au reprezentat începutul unei povești despre curaj, dragoste și reziliență.

De atunci, cuplul și-a dedicat întreaga energie creșterii și educării copiilor, învățând pas cu pas cum să le ofere sprijinul necesar pentru a se dezvolta armonios. Între timp, familia s-a mărit și cu o fetiță, care le aduce și ea lumină în viață. Cu ocazia aniversării de 12 ani a băieților, Cristina Bălan a publicat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant, însoțit de fotografii cu cei doi:

„12 ani au trecut, doisprezece! Cu bune și cu mai puțin bune, cu iubire, dar și cu conflicte, așa cum e normal în orice familie. Dar întotdeauna a învins iubirea. Așa cum a învins, acum 12 ani, teama. Teama că nu știm ce va fi, cum veți fi, ce se va întâmpla cu noi, diagnosticul acela terifiant, prematuritate; sindrom și toate aceste lucruri necunoscute care ne îngrozesc pe noi, părinții, chiar și în situații tipice, darămite în situații ca a noastră”, a transmis câștigătoarea de la Vocea României.

„Vă rog să ne iertați”

„Voi sunteți din altă lume iar nouă ne este dificil, uneori, să ne adaptăm la lipsa voastră de filtre și (pre)judecăți, așa cum avem noi, ca oameni obișnuiți. Dar primim, cu bucurie și smerenie, lecțiile pe care ni le dăruiți și vă mulțumim pentru că ne ajutați să fim mai buni!

Și vă rog să ne iertați pentru lipsa răbdării, uneori, pentru momentele de oboseală și slăbiciune umană. Noi nu putem fi atât de curați și perfecți ca voi! Chiar sunteți o versiune mai bună a ființei umane. Una fără răutate, fără lăcomie sau ambiții nemăsurate. Astăzi vă spun LA MULȚI ANI, din toată inima și vă iubesc dincolo de cuvinte! La mulți ani, flăcăii mei, năzdrăvanii mei, Sufletele dragi”, a încheiat artista.

Mesajul a emoționat profund comunitatea online, care a reacționat cu sute de comentarii de susținere și felicitări. Mulți admiratori au apreciat felul în care artista vorbește deschis despre provocările, dar și frumusețea vieții alături de copii cu nevoi speciale. De-a lungul anilor, ea a ales să fie o voce pentru părinții care trec prin experiențe similare, încurajând acceptarea și înțelegerea persoanelor cu Sindrom Down.

