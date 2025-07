Cristian Popescu Piedone reacţionează, după publicarea discuţiilor cu soţia sa. „Statul mă acuză că sunt om. Că am slăbiciuni, că am prieteni, că mă cert cu nevasta”

Cristian Popescu Piedone a oferit o primă reacție după ce a fost demis de premierul Ilie Bolojan din funcția de președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Fostul edil s-a apărat afirmând că este „doar un om” și a catalogat faptele care i se impută drept slăbiciuni firești, specifice naturii umane.

Ce a transmis Cristian Popescu Piedone

Mesajul integral publicat de Cristian Popescu Piedone:

„Vina de a fi om

“Homo sum, humani nihil a me alienum puto”, spunea cineva cu mult mai înțelept ca mine. Sau, pe românește, asta ar suna cam așa: „sunt om și nimic din ceea ce este omenesc nu-mi este străin”.

Statul mă acuză că…sunt om. Că am slăbiciuni, că am prieteni, că mă cert cu nevasta, că sunt mândru(uneori, exagerez ce-i drept)….Sunt tot ce vor ei și poate chiar mai mult. Sunt OM.

Degetul mulțimii e îndreptat spre mine, a doua oară, pentru că așa spune statul. Un stat ale cărui legi sunt aplicate pe dușmani, dar sunt interpretate cu prietenii. Căci, până să ne judece judecătorii, suntem supuși judecății în piața publică, suntem condamnați înainte să apucăm să ne apărăm. Ni se disecă viața, ni se „recomandă” să ne lepădăm de anumiți prieteni ca de Satana. De nevastă-mea nu vreau. Cicăleala ei mi-a fost singurul meu prieten, constant, de-a lungul anilor.

Aceia care „hăhăiesc” și se bucură că Piedone a fost pus iar la pământ, cu lovituri din spate, uită un lucru foarte important: oricând, oricui îi poate veni rândul.

Care să fie vina? Niciuna. Doar că ai apărut pe un drum pe care alții îl voiau curățat de oricine și orice.

Eu sunt un luptător și nu voi renunța niciodată la lucrurile și oamenii în care cred. Mă voi apăra și, cu ocazia asta, îi voi apăra și pe aceia care nu se pot apăra. Mie mi s-a încălcat dreptul la demnitate, la viață privată și dreptul de a fi OM.

Toate lucrurile urâte pe care le-am scos la suprafață, cu ajutorul colegilor mei de la ANPC și din instituțiile cu care am colaborat, există și vor continua să existe atâta timp cât legea nu se va schimba în favoarea consumatorului. N-am pus eu gândacii în bucătării, nu am țesut eu pânzele de păianjen și nu am pus eu mâncarea alterată în farfuriile oamenilor. Toate acestea există și chiar cu ajutorul acestui stat care, astăzi, mă acuză pe mine că fac circ.

Sunt acuzat de „panem et circenses”( a da panem et circenses, a oferi oamenilor pomeni neînsemnate, de care nu au nevoie, pentru a le distrage atenția de la problemele lor reale).

Hm! Este interesant cum călăii încep să semene cu “victimele”! Ai putea spune chiar că vorbim de a doua față a aceluiași personaj”, a încheiat Cristian Popescu Piedone.