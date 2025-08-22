Criptomonedele, mai ușor de pierdut ca niciodată. Cât de costisitoare sunt amenințările cibernetice și fraudele online în 2025

În 2025, piața criptomonedelor continuă să atragă milioane de utilizatori, dar și pe cei care profită de vulnerabilitățile sistemului. Infractorii cibernetici au dezvoltat metode tot mai sofisticate pentru a-ți fura fondurile digitale, iar un simplu click greșit poate însemna pierderea întregului portofel. De la e-mailuri de tip phishing la exploatarea API-urilor și până la malware ascuns în atașamente aparent inofensive, riscurile au devenit mai mari și mai costisitoare ca niciodată.

Specialiștii în securitate atrag atenția că atacurile nu mai sunt doar oportuniste, ci bine planificate, adaptate comportamentului utilizatorilor și potențate de inteligența artificială. Astfel, pentru orice posesor de criptomonede, 2025 este anul în care vigilența trebuie dublată de instrumente avansate de securitate.

Cum funcționează noile atacuri și cât de periculoase sunt

Una dintre metodele preferate ale atacatorilor este livrarea de malware prin e-mailuri de tip phishing. Acestea par venite din partea unor entități de încredere – cum ar fi exchange-uri de criptomonede – și includ de obicei fișiere ZIP sau executabile. Odată deschis fișierul, programul malițios este instalat și îți poate compromite imediat sistemul.

De la keyloggere care înregistrează fiecare tastă apăsată, până la troieni cu acces de la distanță ce oferă hackerilor control complet asupra dispozitivului tău, metodele folosite în 2025 sunt greu de detectat. În plus, atacurile exploatează tot mai mult psihologia utilizatorului, mizând pe neatenție sau pe urgențe false. Practic, nu mai este nevoie ca atacatorii să îți fure direct datele de autentificare: e suficient un dispozitiv vulnerabil și câteva secunde pentru a-ți goli contul.

Cum îți poți proteja portofelul digital

Deși amenințările cibernetice par imposibil de evitat, există soluții care reduc considerabil riscurile. Experții Binance recomandă câțiva pași esențiali. În primul rând, un software antivirus de încredere poate detecta și bloca majoritatea încercărilor de atac. În al doilea rând, trebuie să eviți deschiderea atașamentelor primite prin e-mailuri suspecte, indiferent cât de convingătoare par.

Un alt aspect critic este securizarea API-urilor – permisiunile acordate aplicațiilor externe trebuie verificate constant, pentru a nu permite acces nedorit. De asemenea, activarea unei chei de acces (passkey) adaugă un strat suplimentar de protecție. În final, monitorizarea frecventă a tranzacțiilor și raportarea imediată a oricărei retrageri neobișnuite pot face diferența între a limita pierderile și a-ți pierde complet economiile digitale.

În 2025, criptomonedele rămân o atracție uriașă, dar și o țintă permanentă pentru hackeri. Prețul neatenției este mai mare ca oricând, iar costurile pot depăși cu mult valoarea inițială a investiției.