Ultima ora
Andrei Jianu, polițistul care l-a oprit pe bărbatul care a lovit un livrator străin, a povestit ce i-a spus bătăușul, de fapt, după ce a fost prins
30 aug. 2025 | 11:10
de Daoud Andra

Crezi că ai ochi de vultur? Găsește ‘00’, ‘04’ și ‘44’ în mai puțin de 9 secunde

Cultură generală și teste / Quiz
Crezi că ai ochi de vultur? Găsește ‘00’, ‘04’ și ‘44’ în mai puțin de 9 secunde

Doar un mic procent dintre persoanele cu „ochi de vultur” reușesc să găsească numerele „00”, „04” și „44” ascunse într-o grilă numerică în mai puțin de 9 secunde. Crezi că poți doborî recordul? Dacă da, atunci această provocare este și pentru tine.

Iluziile optice – provocări pentru minte și atenție

Iluziile optice sunt acele imagini care, la prima vedere, par simple, dar care îți păcălesc creierul și îți pun la încercare atenția. În ultimii ani, ele au devenit virale pe internet, fiind nu doar o sursă de distracție, ci și un exercițiu excelent pentru antrenarea minții.

Specialiștii împart iluziile optice în trei mari categorii:

Vezi și:
Iluzie optică virală: Doar 5% dintre oameni reușesc să vadă toate numerele ascunse în acest puzzle
În imaginea de mai jos, s-a strecurat cifra 8. O poţi observa în 6 secunde?
  • iluzii cognitive, care ne pun în dificultate prin modul în care creierul interpretează informațiile vizuale;
  • iluzii fiziologice, care apar din cauza stimulării excesive a ochilor sau a creierului;
  • iluzii literale, unde imaginea reprezintă ceva diferit față de ceea ce pare la început.

Succesul acestor provocări vizuale se explică prin capacitatea lor de a ne ține concentrați și de a stimula curiozitatea. Fiecare puzzle aduce o nouă perspectivă, iar satisfacția de a descoperi soluția devine o adevărată recompensă.

Beneficiile acestor teste vizuale

Dincolo de partea distractivă, iluziile optice sunt extrem de utile pentru dezvoltarea gândirii critice și a atenției la detalii. Exercițiul regulat cu astfel de jocuri vizuale poate îmbunătăți:

  • viteza de procesare a informației,
  • memoria vizuală,
  • capacitatea de concentrare,
  • spiritul de observație.

Indiferent dacă ești elev, adult, părinte sau chiar pensionar, aceste teste IQ vizuale reprezintă o modalitate simplă și relaxantă de a-ți antrena creierul.

Reușești să găsești numerele diferite în 9 secunde?

Imaginea asociată acestei provocări reprezintă o grilă numerică plină cu numărul „40”. Totuși, printre zecile de „40” se ascund trei „intrusi”: 00, 04 și 44.

Sarcina ta este simplă doar în teorie: ai la dispoziție 9 secunde pentru a-i găsi pe cei trei „impostori”. Sună ușor? Vei descoperi că nu este chiar așa, mai ales că cifrele sunt foarte asemănătoare și tind să îți inducă în eroare privirea.

  • Setează cronometrul la 9 secunde.
  • Concentrează-ți atenția și scanează rândurile cât mai metodic.
  • Nu te lăsa păcălit de repetiția obositoare a cifrei „40”.
  • Dacă nu reușești din prima, încearcă din nou – fiecare tentativă îți antrenează ochii și creierul.

Dacă după mai multe încercări încă nu ai găsit răspunsul, nu te descuraja. Mulți participanți cedează tentației de a privi soluția imediat, însă este recomandat să exersezi mai întâi. Altfel, pierzi exact beneficiul acestui exercițiu mental.

Numerele ascunse se află bine camuflate printre „40”-urile repetate: „00” într-un colț, „04” aproximativ la mijloc și „44” ceva mai aproape de partea de jos a grilei.

România, lovită de furtuni violente și caniculă în același timp. Harta zonelor afectate
Recomandări
Din 12 septembrie, legea UE a datelor digitale intră în vigoare. Producătorii IT sunt obligați să dezvăluie ce informații îți preiau și cum le utilizează
Din 12 septembrie, legea UE a datelor digitale intră în vigoare. Producătorii IT sunt obligați să dezvăluie ce informații îți preiau și cum le utilizează
„Night Swim”, filmul de pe Netflix care transformă o piscină aparent banală într-un coșmar supranatural
„Night Swim”, filmul de pe Netflix care transformă o piscină aparent banală într-un coșmar supranatural
Grecia a devenit raiul hoților de mașini. Românii sunt disperați: „Aveți grijă. Alți 4 români și încă 2 nemți au fost în același timp cu mine la poliție”
Grecia a devenit raiul hoților de mașini. Românii sunt disperați: „Aveți grijă. Alți 4 români și încă 2 nemți au fost în același timp cu mine la poliție”
MAI anunță modificări importante. Plăcuțele de înmatriculare vor putea fi comandate online și livrate direct acasă
MAI anunță modificări importante. Plăcuțele de înmatriculare vor putea fi comandate online și livrate direct acasă
Permisul de conducere peste 70 de ani în România – cât de des îl reînnoiești, când faci vizita medicală
Permisul de conducere peste 70 de ani în România – cât de des îl reînnoiești, când faci vizita medicală
Space Force lansează o navă spațială experimentală cu echipamente cuantice la bord. Ce înseamnă asta
Space Force lansează o navă spațială experimentală cu echipamente cuantice la bord. Ce înseamnă asta
Geamul unui avion Wizz Air, găsit spart chiar înainte de decolarea cursei Londra–Bacău. Zborul nu a fost anulat, cum a rezolvat echipajul problema
Geamul unui avion Wizz Air, găsit spart chiar înainte de decolarea cursei Londra–Bacău. Zborul nu a fost anulat, cum a rezolvat echipajul problema
Emailul aparent banal care s-a lăsat cu amendă de 5.000 de euro. Cum a fost încălcată legislația GDPR de o bancă românească
Emailul aparent banal care s-a lăsat cu amendă de 5.000 de euro. Cum a fost încălcată legislația GDPR de o bancă românească
Revista presei
Adevarul
Lia Olguța Vasilescu, gafă jenantă după calificarea Craiovei în grupele Conference. Imaginea care a fost ștearsă imediat
Playsport.ro
OFICIAL | Jose Mourinho s-a despărțit de Fenerbahce! O nouă experiență nefericită pentru „The Special One”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Andreea Esca a fost certată pentru pozele de la piscină. Vedeta PRO TV a atras un val de critici: „Ai o vârstă, nimic de ajustat?”
Playtech Știri
Horoscop chinezesc weekend 30-31 august: Zodiile care își schimbă destinul, o oportunitate de neratat le iese în cale
Playtech Știri
Horoscopul zilei de sâmbătă, 30 august. O zodie trece printr-o experiență transformatoare
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!