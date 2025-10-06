Ultima ora
Meteorologii anunță schimbări bruște ale vremii. Cât mai plouă în România
06 oct. 2025 | 08:00
de Alexandru Puiu

Creșterea vârstei de pensionare în România la 68 de ani – de ce a devenit un scenariu inevitabil, conform unui expert BNR

ACTUALITATE
Creșterea vârstei de pensionare în România la 68 de ani - de ce a devenit un scenariu inevitabil, conform unui expert BNR
Mulți români doar vor visa la pensie / foto: Playtech

România se apropie de o criză demografică care va schimba profund echilibrul dintre populația activă și cea pensionară. În acest context, creșterea vârstei de pensionare la 68 de ani nu mai pare o ipoteză îndepărtată, ci o evoluție inevitabilă, avertizează Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului Băncii Naționale a României. Declarațiile sale vin într-un moment în care presiunea pe bugetul de pensii crește accelerat, iar instituțiile internaționale cer măsuri ferme de reformă fiscală și socială.

Rădulescu explică faptul că următorii cinci până la șapte ani vor fi decisivi pentru sistemul public de pensii. Generațiile numeroase născute în anii de vârf ai natalității – perioada 1967-1973 – vor atinge vârsta de retragere, ceea ce va duce la o creștere bruscă a numărului de pensionari. În paralel, forța de muncă activă va continua să scadă, accentuând dezechilibrul financiar al sistemului.

De ce creșterea vârstei de pensionare este inevitabilă

„Nu se va întâmpla în curând, dar se va întâmpla la un moment dat – este inevitabil”, a spus Eugen Rădulescu, subliniind că o eventuală creștere a vârstei de pensionare trebuie făcută gradual, nu prin măsuri bruște. România nu ar face decât să urmeze tendința altor state europene, unde pragul de retragere a fost deja ridicat la 67 sau chiar 68 de ani.

Vezi și:
A apărut o monedă nouă în România. Ce spune BNR despre bănuțul pentru care s-au mobilizat deja colecționarii
România și recesiunea – ce urmează pentru economiile românilor la final de 2025. Avertismentul unui expert

Motivul este simplu: raportul dintre contribuabili și beneficiari se deteriorează constant. Pe măsură ce generațiile mai tinere devin tot mai puține, numărul celor care plătesc contribuții la bugetul asigurărilor sociale scade. În schimb, cheltuielile cu pensiile cresc, atât din cauza noilor pensionări, cât și din cauza indexărilor anuale.

Specialiștii din domeniul financiar și economic avertizează de mai mulți ani că România se află pe un drum nesustenabil. Dacă nu se intervine cu o reformă profundă, fondul de pensii riscă să nu mai poată susține toate plățile după 2035. În aceste condiții, majorarea treptată a vârstei de pensionare pare singura soluție realistă.

Legătura cu deficitul bugetar și datoria publică

În analiza sa, consilierul BNR a făcut trimitere și la avertismentul Fondului Monetar Internațional, care estimează că datoria publică a României ar putea ajunge la 70% din PIB până în 2030. Dacă acest scenariu se confirmă, legea responsabilității fiscale obligă Guvernul să limiteze cheltuielile, inclusiv prin posibila înghețare a pensiilor și salariilor.

Rădulescu atrage atenția că o asemenea decizie ar fi una eminamente politică, nu tehnică. Guvernul va trebui să decidă între măsuri de austeritate și reforme structurale, care să prevină o criză fiscală. „Decizia va fi de ordin politic aici”, a precizat el, sugerând că soluția nu poate veni doar din calcule economice, ci și din voința politică de a implementa schimbări impopulare.

În prezent, România are deja o datorie publică de peste 55% din PIB, prag care activează prevederile legale privind limitarea cheltuielilor bugetare. Cu toate acestea, presiunea pentru creșterea pensiilor și a salariilor din sectorul public rămâne ridicată, complicând misiunea autorităților de a stabiliza finanțele publice.

Ce urmează pentru sistemul de pensii

În condițiile în care populația activă scade și numărul pensionarilor crește, România nu va putea evita o reformă structurală a sistemului de pensii. Majorarea graduală a vârstei de retragere, combinată cu măsuri de stimulare a natalității și a ocupării forței de muncă, este văzută de experți drept o soluție inevitabilă pe termen lung.

Totuși, Eugen Rădulescu a subliniat că modificarea nu se va aplica imediat. „Nu se va întâmpla într-un an”, a precizat acesta, insistând că măsurile trebuie anunțate din timp și aplicate etapizat, pentru a permite populației să se adapteze.

Îmbătrânirea rapidă a populației, scăderea natalității și deficitul bugetar în creștere fac din reforma pensiilor una dintre cele mai urgente provocări economice ale României. Chiar dacă măsura nu este populară, ridicarea vârstei de pensionare spre 68 de ani pare, mai devreme sau mai târziu, o realitate inevitabilă.

Peisaj de iarnă în octombrie. Zonele din țară în care stratul de zăpada a ajuns la 40 de centimetri
Recomandări
Apogeul numerelor preferențiale în România – de ce ai plăti 25.000 de lei pe un număr de înmatriculare. Ce îl face special
Apogeul numerelor preferențiale în România – de ce ai plăti 25.000 de lei pe un număr de înmatriculare. Ce îl face special
Emmanuel Macron a numit un nou guvern. Franța are al treilea executiv în mai puțin de un an
Emmanuel Macron a numit un nou guvern. Franța are al treilea executiv în mai puțin de un an
REVIEW Filmul de pe Netflix „Thursday Murder Club” – comparație cu romanul lui Richard Osman, disponibil pe AudioTribe
RECENZIE
REVIEW Filmul de pe Netflix „Thursday Murder Club” – comparație cu romanul lui Richard Osman, disponibil pe AudioTribe
REVIEW Alice in Borderland sezonul 3: revenire spectaculoasă și provocare narativă
RECENZIE
REVIEW Alice in Borderland sezonul 3: revenire spectaculoasă și provocare narativă
Românii salvați de pensia minimă garantată de stat. De ce ar fi trebui să primească un leu pe lună, dar sunt nevoiți să supraviețuiască din 1.281 de lei
Românii salvați de pensia minimă garantată de stat. De ce ar fi trebui să primească un leu pe lună, dar sunt nevoiți să supraviețuiască din 1.281 de lei
Aproape 1000 de turiști, blocați pe Everest din cauza viscolului. Echipele de salvare au fost alertate imediat
Aproape 1000 de turiști, blocați pe Everest din cauza viscolului. Echipele de salvare au fost alertate imediat
Compania românească ce a lansat casetofonul în era digitală: cinci modele retro cu tehnologie modernă
Compania românească ce a lansat casetofonul în era digitală: cinci modele retro cu tehnologie modernă
Când să oprești udarea gazonului toamna ca să revină sănătos primăvara
Când să oprești udarea gazonului toamna ca să revină sănătos primăvara
Revista presei
Adevarul
Andrei Caramitru explică piesa trupei Taxi „Când rinocerii” care a stârnit discuții aprinse în mediul online. „Noi rinocerizam oamenii din școală”
Playsport.ro
Rapid, noul lider din România. Giuleștenii au câștigat cu Farul și au depășit-o pe Craiova: ”Mă bucur enorm de mult”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop luni, 6 octombrie 2025. Zodia care trece printr-o schimbare importantă
Playtech Știri
Codin Maticiuc a dezvăluit că mama sa are din nou cancer. Apelul făcut de el, de lângă patul de spital al femeii
Playtech Știri
Horoscop chinezesc 6-12 octombrie. Zodia care are noroc dublu în această săptămână
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...