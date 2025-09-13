Cresc ratele la creditele în lei. Cât vor plăti românii la bancă din octombrie

Românii cu credite în lei urmează să resimtă din plin majorările dobânzilor începând cu 1 octombrie 2025, pe fondul creșterii indicelui IRCC, care afectează creditele cu dobândă variabilă. Pentru mulți, rata lunară va fi semnificativ mai mare, iar diferența nu poate fi ignorată, mai ales în condițiile economiei tot mai tensionate.

Ce este IRCC și de ce contează majorarea

Indicele IRCC (Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor) este utilizat pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei contractate după aprilie 2019. Percentual, acesta include media dobânzilor interbancare zilnice, ponderate cu volumul tranzacțiilor. IRCC se aplică cu un decalaj: datele dintr-un trimestru servesc pentru stabilirea ratei trimestrului următor.

În trimestrul curent (iulie–septembrie 2025) IRCC este de 5,55%, iar de la 1 octombrie acesta urcă la 6,04–6,06%, cel mai mare nivel consemnat de la adoptarea acestui indice.

Cum se reflectă majorarea asupra ratelor

Pentru creditele ipotecare pe termen lung, diferențele lunare vor fi semnificative. Un exemplu concret: dacă până în septembrie rata pentru un credit de 250.000 de lei cu dobândă variabilă legată de IRCC era de aproximativ 2.021 de lei, de la 1 octombrie, cu noul IRCC, rata va urca la ~2.113 lei. Asta înseamnă o creștere de ~92 de lei pe lună.

În alt scenariu, pentru un credit de 400.000 de lei pe 30 de ani, cu marjă bancară de 2,2%, rata curentă – cu IRCC la 5,55% – este ~2.865 de lei, dar din octombrie aceasta va urca la ~3.008 de lei, o majorare de aproximativ 5%.

Cine este cel mai afectat

Cei care au dobânzi variabile legate de IRCC, în special creditele ipotecare și creditele de nevoi personale.

Dacă contractele includ marje bancare mari, creșterea IRCC adaugă la cost semnificativ. În general, marja adăugată IRCC + marja fixă bancară poate duce dobânda totală variabilă la niveluri mai ridicate.

Cei care s-au bazat pe ratele relativ stabile de vară și nu au făcut previziuni financiare pentru creșteri.

În schimb, creditele cu dobândă fixă nu sunt afectate de această majorare; ele vor rămâne la rata fixă stabilită în contract.

Context și perspective

Creșterea IRCC are loc într-un context economic marcat de inflație ridicată, tensiuni pe piețele financiare și costuri mai mari pentru stat și finanțare internă. Indicele IRCC este influențat de dobânzile la care băncile se împrumută între ele, costurile de lichiditate și presiunile din piață.

Pe termen scurt (trimestriale), nu se anticipează scăderi semnificative; noul nivel de IRCC va fi aplicat până la începutul lui 2026.

Ce pot face românii pentru a reduce impactul