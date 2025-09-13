Ultima ora
România și Bulgaria rămân la finalul clasamentului UE privind speranța de viață. Cauzele decalajului țării noastre
13 sept. 2025 | 15:45
de Vieriu Ionut

Cresc ratele la creditele în lei. Cât vor plăti românii la bancă din octombrie

ECONOMIE
Cresc ratele la creditele în lei. Cât vor plăti românii la bancă din octombrie
Din octombrie 2025, IRCC urcă la peste 6%, iar ratele la creditele cu dobândă variabilă vor crește semnificativ

Românii cu credite în lei urmează să resimtă din plin majorările dobânzilor începând cu 1 octombrie 2025, pe fondul creșterii indicelui IRCC, care afectează creditele cu dobândă variabilă. Pentru mulți, rata lunară va fi semnificativ mai mare, iar diferența nu poate fi ignorată, mai ales în condițiile economiei tot mai tensionate.

Ce este IRCC și de ce contează majorarea

Indicele IRCC (Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor) este utilizat pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei contractate după aprilie 2019. Percentual, acesta include media dobânzilor interbancare zilnice, ponderate cu volumul tranzacțiilor. IRCC se aplică cu un decalaj: datele dintr-un trimestru servesc pentru stabilirea ratei trimestrului următor.

În trimestrul curent (iulie–septembrie 2025) IRCC este de 5,55%, iar de la 1 octombrie acesta urcă la 6,04–6,06%, cel mai mare nivel consemnat de la adoptarea acestui indice.

Vezi și:
Ce faci dacă ai întârziat cu rata la bancă, nu-ți mai permiți ipoteca la apartament. Cum eviți să rămâi în stradă
Orașul din România cu cele mai multe credite ipotecare. Românii cu Brașov sau București sunt mai precauți la investiții imobiliare

Cum se reflectă majorarea asupra ratelor

Pentru creditele ipotecare pe termen lung, diferențele lunare vor fi semnificative. Un exemplu concret: dacă până în septembrie rata pentru un credit de 250.000 de lei cu dobândă variabilă legată de IRCC era de aproximativ 2.021 de lei, de la 1 octombrie, cu noul IRCC, rata va urca la ~2.113 lei. Asta înseamnă o creștere de ~92 de lei pe lună.

În alt scenariu, pentru un credit de 400.000 de lei pe 30 de ani, cu marjă bancară de 2,2%, rata curentă – cu IRCC la 5,55% – este ~2.865 de lei, dar din octombrie aceasta va urca la ~3.008 de lei, o majorare de aproximativ 5%.

Cine este cel mai afectat

  • Cei care au dobânzi variabile legate de IRCC, în special creditele ipotecare și creditele de nevoi personale.
  • Dacă contractele includ marje bancare mari, creșterea IRCC adaugă la cost semnificativ. În general, marja adăugată IRCC + marja fixă bancară poate duce dobânda totală variabilă la niveluri mai ridicate.
  • Cei care s-au bazat pe ratele relativ stabile de vară și nu au făcut previziuni financiare pentru creșteri.

În schimb, creditele cu dobândă fixă nu sunt afectate de această majorare; ele vor rămâne la rata fixă stabilită în contract.

Context și perspective

Creșterea IRCC are loc într-un context economic marcat de inflație ridicată, tensiuni pe piețele financiare și costuri mai mari pentru stat și finanțare internă. Indicele IRCC este influențat de dobânzile la care băncile se împrumută între ele, costurile de lichiditate și presiunile din piață.

Pe termen scurt (trimestriale), nu se anticipează scăderi semnificative; noul nivel de IRCC va fi aplicat până la începutul lui 2026.

Ce pot face românii pentru a reduce impactul

  • Verifică dacă ai credit cu dobândă variabilă și vezi exact cum se aplică marja bancară + IRCC în contract.
  • Ia în calcul refinanțarea către opțiuni cu dobândă fixă, dacă sunt avantaj suficiente și dacă e fezabil.
  • Realizează un buget realist care să includă creșterea ratei, ca să nu fii surprins financiar.
  • Analizează ofertele altor bănci – unele pot avea condiții mai bune, marje mai mici sau termeni care ajută.
Vreme rea, în România. ANM a emis Cod Galben de vânt, unde va ploua
Recomandări
Cum poţi plăti amenzile de parcare în Albania? Românii din Ksamil se plâng ca nu au unde parca: „Nu era semn de interzis”
Cum poţi plăti amenzile de parcare în Albania? Românii din Ksamil se plâng ca nu au unde parca: „Nu era semn de interzis”
Cum să speli adidaşii eficient fără a folosi maşina de spălat rufe. Ies ca noi şi nu îi strici
Cum să speli adidaşii eficient fără a folosi maşina de spălat rufe. Ies ca noi şi nu îi strici
Cum arată o zi din viaţa Elenei Udrea? Nici ea nu şi-a închipuit că îi va plăcea să ducă un astfel de trai. Adrian Alexandrov o susţine în tot ce face
Cum arată o zi din viaţa Elenei Udrea? Nici ea nu şi-a închipuit că îi va plăcea să ducă un astfel de trai. Adrian Alexandrov o susţine în tot ce face
Atac de urs în județul Mureș. Un bărbat de 66 de ani a fost rănit în timp ce lucra pe câmp
Atac de urs în județul Mureș. Un bărbat de 66 de ani a fost rănit în timp ce lucra pe câmp
Vladimir Putin renunță la testul de limbă pentru relocarea din Moldova, Ucraina, Belarus și Kazahstan
Vladimir Putin renunță la testul de limbă pentru relocarea din Moldova, Ucraina, Belarus și Kazahstan
Trandafirii vor exploda de flori chiar şi în octombrie dacă ţii cont de acest truc al experţilor
Trandafirii vor exploda de flori chiar şi în octombrie dacă ţii cont de acest truc al experţilor
Jocurile video durează tot mai mult și apar tot mai târziu. De ce, ce se întâmplă în studiourile de creație
Jocurile video durează tot mai mult și apar tot mai târziu. De ce, ce se întâmplă în studiourile de creație
O româncă stabilită de două decenii în Italia, deranjată că italiencele sunt criticate: „Sunt comode, dar nu este vina lor. Ajungi să cazi”
O româncă stabilită de două decenii în Italia, deranjată că italiencele sunt criticate: „Sunt comode, dar nu este vina lor. Ajungi să cazi”
Revista presei
Adevarul
Ce poate face drona terestră ucraineană Bufalo de 4 tone. Are motor diesel și inteligență artificială
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop chinezesc săptămâna 15–21 septembrie 2025. Vin succese şi realizări pentru multe zodii
Playtech Știri
Bătaie cu bâte şi topoare, în plină stradă, în Craiova. Imagini cu scandalul în urma căruia a murit un om, patru persoane au ajuns la spital
Playtech Știri
O mai ţii minte pe Alina Vidican? Fosta soţie a lui Cristi Borcea s-a schimbat de când a părăsit România. Unde locuieşte şi cum arată acum?
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...