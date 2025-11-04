Cresc pensiile în 2026? Răspunsul dat de ministrul Finanțelor: „Coaliţia a decis îngheţarea veniturilor pe anumite paliere”

Românii se întreabă deja dacă vor primi pensii și salarii mai mari în 2026, mai ales în contextul creșterii prețurilor și al presiunilor economice. Răspunsul venit din partea Ministerului Finanțelor nu este însă cel așteptat. Oficial, Guvernul a transmis Comisiei Europene angajamentul de a îngheța anumite venituri anul viitor, iar aceste măsuri trebuie respectate.

Vor crește pensiile în 2026?

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat marți că, în acest moment, nu există discuții privind majorarea pensiilor sau a salariului minim în 2026.

Mai mult, Coaliția a convenit anterior să înghețe anumite venituri pentru anul viitor, măsură inclusă în Pachetul I de reforme și transmisă oficial la Bruxelles.

”Nu am discutat despre aceste subiecte (creşterea pensiilor și a salariului minim pe economie în 2026 – n.r.). Ştiu că nu s-au discutat nici în coaliție. Nu a existat niciun fel de discuție pe o astfel de temă, dar tot această Coaliție prin Pachetul I și chiar și după Pachetul I a luat nişte decizii legate de înghețarea veniturilor pe anumite paliere pentru 2026. Decizii pe care le-am transmis la Bruxelles prin Pachetul I. Aceste angajamente există și din punctul meu de vedere odată ce le-am luat tot în Coaliție ele trebuie respectate pentru 2026”, a spus Alexandru Nazare, conform Agerpres.

Această poziție indică clar că, cel puțin pentru moment, majorările de venituri rămân în plan secundar, iar Guvernul își asumă disciplina fiscală în fața Comisiei Europene.

”Erau lucruri care ar fi afectat mult mai mult populația”

Întrebat despre impactul măsurilor fiscale asupra populației, ministrul a argumentat că alternativa ar fi fost mult mai dureroasă pentru economie. Alexandru Nazare a subliniat că păstrarea ratingului de țară și menținerea încrederii piețelor sunt prioritare.

”Efectele erau mult mai mari dacă pierdeam ratingul, asupra inflației, inclusiv potențial o depreciere a cursului. Deci, erau lucruri care ar fi afectat mult mai mult populația decât efectele pe care le trăim astăzi şi îi rog să aibă răbdare și să aibă încredere că acest Guvern ia măsurile pentru a pune bazele unei viitoare relansări”, a afirmat oficialul.

Ce urmează pentru economie

Alexandru Nazare a insistat că România are nevoie de o strategie orientată spre creștere economică sustenabilă, într-un context în care ritmul actual este redus.

”Fără aceste baze, o relansare a economiei nu era posibilă pentru că nu aveam încrederea piețelor, nu aveam suficientă încredere din partea finanțatorilor pentru a continua și a reconstrui economia, care după cum vedeți, are o rată de creștere foarte mică”, a spus acesta, amintind că economia a crescut cu 0,8% anul trecut, iar ritmul rămâne scăzut.

Ministrul Finanțelor a făcut aceste declarații în cadrul conferinței ”Bugetul și fiscalitatea 2026: Efectele fiscalității și așteptările economiei”, organizată de CursDeGuvernare.