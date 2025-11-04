Ultima ora
Prințul William, transformare spectaculoasă. Viitorul rege, filmat în timp ce juca fotbal cu mai mulți tineri
04 nov. 2025 | 14:45
de Badea Violeta

Cresc pensiile în 2026? Răspunsul dat de ministrul Finanțelor: „Coaliţia a decis îngheţarea veniturilor pe anumite paliere”

Social
Cresc pensiile în 2026? Răspunsul dat de ministrul Finanțelor: „Coaliţia a decis îngheţarea veniturilor pe anumite paliere”
Ce schimbari sunt anuntate pentru pensii in 2026?

Românii se întreabă deja dacă vor primi pensii și salarii mai mari în 2026, mai ales în contextul creșterii prețurilor și al presiunilor economice. Răspunsul venit din partea Ministerului Finanțelor nu este însă cel așteptat. Oficial, Guvernul a transmis Comisiei Europene angajamentul de a îngheța anumite venituri anul viitor, iar aceste măsuri trebuie respectate.

Vor crește pensiile în 2026?

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat marți că, în acest moment, nu există discuții privind majorarea pensiilor sau a salariului minim în 2026.

Mai mult, Coaliția a convenit anterior să înghețe anumite venituri pentru anul viitor, măsură inclusă în Pachetul I de reforme și transmisă oficial la Bruxelles.

Vezi și:
Lovitură majoră pentru bugetarii din România – cât timp trebuie să reziste cu salariile înghețate, cum am ajuns aici
Înghețarea salariilor și pensiilor românilor în 2026, mai probabilă decât ai crede. Avertismentul de la Guvern

”Nu am discutat despre aceste subiecte (creşterea pensiilor și a salariului minim pe economie în 2026 – n.r.). Ştiu că nu s-au discutat nici în coaliție.

Nu a existat niciun fel de discuție pe o astfel de temă, dar tot această Coaliție prin Pachetul I și chiar și după Pachetul I a luat nişte decizii legate de înghețarea veniturilor pe anumite paliere pentru 2026. Decizii pe care le-am transmis la Bruxelles prin Pachetul I.

Aceste angajamente există și din punctul meu de vedere odată ce le-am luat tot în Coaliție ele trebuie respectate pentru 2026”, a spus Alexandru Nazare, conform Agerpres.

Această poziție indică clar că, cel puțin pentru moment, majorările de venituri rămân în plan secundar, iar Guvernul își asumă disciplina fiscală în fața Comisiei Europene.

”Erau lucruri care ar fi afectat mult mai mult populația”

Întrebat despre impactul măsurilor fiscale asupra populației, ministrul a argumentat că alternativa ar fi fost mult mai dureroasă pentru economie. Alexandru Nazare a subliniat că păstrarea ratingului de țară și menținerea încrederii piețelor sunt prioritare.

”Efectele erau mult mai mari dacă pierdeam ratingul, asupra inflației, inclusiv potențial o depreciere a cursului. Deci, erau lucruri care ar fi afectat mult mai mult populația decât efectele pe care le trăim astăzi şi îi rog să aibă răbdare și să aibă încredere că acest Guvern ia măsurile pentru a pune bazele unei viitoare relansări”, a afirmat oficialul.

Ce urmează pentru economie

Alexandru Nazare a insistat că România are nevoie de o strategie orientată spre creștere economică sustenabilă, într-un context în care ritmul actual este redus.

”Fără aceste baze, o relansare a economiei nu era posibilă pentru că nu aveam încrederea piețelor, nu aveam suficientă încredere din partea finanțatorilor pentru a continua și a reconstrui economia, care după cum vedeți, are o rată de creștere foarte mică”, a spus acesta, amintind că economia a crescut cu 0,8% anul trecut, iar ritmul rămâne scăzut.

Ministrul Finanțelor a făcut aceste declarații în cadrul conferinței ”Bugetul și fiscalitatea 2026: Efectele fiscalității și așteptările economiei”, organizată de CursDeGuvernare.

Ploi și temperaturi neobișnuite în noiembrie. Meteorologii au emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni
Recomandări
Perioada de închinare în Sfântul Altar al Catedralei Naționale se încheie miercuri la miezul nopții. Programul de vizitare până pe 14 noiembrie
Perioada de închinare în Sfântul Altar al Catedralei Naționale se încheie miercuri la miezul nopții. Programul de vizitare până pe 14 noiembrie
Ce poți urmări pe HBO Max în noiembrie: seriale noi, filme premiate și documentare inedite
Ce poți urmări pe HBO Max în noiembrie: seriale noi, filme premiate și documentare inedite
Cometa interstelară 3I/ATLAS reapare după trecerea pe lângă Soare: Primele imagini surprinse de astronomi
Cometa interstelară 3I/ATLAS reapare după trecerea pe lângă Soare: Primele imagini surprinse de astronomi
Dick Cheney, fostul vicepreședinte al SUA în mandatul lui George W. Bush și figură emblematică a politicii republicane, a murit la vârsta de 84 de ani
Dick Cheney, fostul vicepreședinte al SUA în mandatul lui George W. Bush și figură emblematică a politicii republicane, a murit la vârsta de 84 de ani
Distruge gătitul la microunde nutrienții din mâncare? Ce spun studiile recente
Distruge gătitul la microunde nutrienții din mâncare? Ce spun studiile recente
Unchiul cântăreței Laura Pausini a murit într-un accident provocat de un șofer român în Italia
Unchiul cântăreței Laura Pausini a murit într-un accident provocat de un șofer român în Italia
Geoffrey Hinton, „nașul inteligenței artificiale”, avertizează: fără înlocuirea oamenilor, giganții tech nu pot obține profit
Geoffrey Hinton, „nașul inteligenței artificiale”, avertizează: fără înlocuirea oamenilor, giganții tech nu pot obține profit
Românul mort după prăbușirea turnului din Roma era din Suceava și lucra de mulți ani în Italia. Detaliul care i-a adus sfârșitul
Românul mort după prăbușirea turnului din Roma era din Suceava și lucra de mulți ani în Italia. Detaliul care i-a adus sfârșitul
Revista presei
Adevarul
De ce riscă România să rămână fără cei mai buni ostași. Avertismentul generalului care a pus bazele trupelor de elită românești
Playsport.ro
Transferuri din Portugalia la FCSB! Gigi Becali: „Sunt doi”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Zodiile chinezeşti care atrag norocul din 4 noiembrie. Li se schimbă destinul în bine
Playtech Știri
Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fetița lor. Excursia, pregătită până la cel mai mic detaliu, ce le-a dat peste cap planurile
Playtech Știri
Amalia Bellantoni face acuzaţii grave. Ce ar fi păţit cei doi băieţi ai vedetei când au intrat mascaţii peste ei, în casă? „Era 6 dimineaţa”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...