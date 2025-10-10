Ultima ora
Cu cât se scumpește factura finală la curent. Hidroelectrica, mesaj către clienți
10 oct. 2025 | 19:50
de Daoud Andra

Credit de 400.000 de lei: când este cel mai avantajos moment să faci rambursarea parțială și cât poți economisi

ECONOMIE
Credit de 400.000 de lei: când este cel mai avantajos moment să faci rambursarea parțială și cât poți economisi
FOTO: Arhivă

Într-o perioadă în care inflația rămâne ridicată și dobânzile nu dau semne că ar scădea curând, tot mai mulți români se întreabă dacă este momentul potrivit să facă o rambursare parțială a creditului imobiliar. La prima vedere, argumentul pare simplu: dacă banii își pierd valoarea în timp, atunci e logic să nu te grăbești să plătești anticipat. Totuși, specialiștii spun că acest raționament este greșit. În realitate, o rambursare anticipată făcută la momentul potrivit poate aduce economii consistente, chiar și de zeci de mii de lei.

Cum te ajută rambursarea anticipată

Pentru a înțelege mai bine efectul, să luăm un exemplu concret: un credit de 400.000 de lei contractat pe 30 de ani, cu o dobândă fixă de 5%. Dacă în a doua lună de plată rambursezi anticipat doar 1.000 de lei, pe lângă rata lunară, vei economisi peste 3.300 de lei din dobânzile care s-ar fi acumulat pe întreaga perioadă a creditului. Diferența devine uriașă în timp, mai ales dacă faci astfel de plăți suplimentare constant.

Experții în domeniu spun că rambursarea parțială este cel mai eficientă în primii șase ani de la contractarea creditului. În această perioadă, cea mai mare parte din rata lunară acoperă dobânda, iar o sumă suplimentară plătită devreme taie direct din aceste costuri. „Cel mai bine este să facem rambursare anticipată la începutul creditului, când plătim cea mai mare parte din dobândă. Aceasta scade progresiv pe parcursul derulării creditului”, explică Dragoș Popescu, broker de credite, potrivit Observator.

Vezi și:
Credit ipotecar în 2025: condiții, acte, avantaje și pași esențiali
Ce salariu trebuie să ai ca să obții un credit ipotecar de 100.000 de euro. Calculul pe care trebuie să-l știi înainte să mergi la bancă

Momentul ideal pentru a face rambursarea parțială este imediat după ce ai plătit rata lunară, spun specialiștii. „A doua zi după ce ai achitat rata, mergi la bancă și soliciți rambursarea anticipată. Important este să bifezi opțiunea de scurtare a perioadei de credit, nu de micșorare a ratei lunare. Astfel, economiile la dobândă vor fi semnificativ mai mari”, precizează Camelia Grădinariu, avocat specializat în drept bancar.

Cu cât scade suma de rambursat

Comisionul de rambursare parțială

De asemenea, multe bănci oferă acum posibilitatea de a face rambursarea parțială direct din aplicația mobilă, fără drumuri la ghișeu. În unele cazuri însă, este necesară completarea unei cereri la sediul băncii.

Un aspect esențial de verificat este comisionul de rambursare anticipată, care variază în funcție de bancă și tipul de dobândă. Acesta poate fi 0%, 0,5% sau 1% din suma rambursată, iar în unele situații se poate negocia.

În prezent, Banca Națională a României menține dobânda de politică monetară la 6,50%, nivel care influențează direct indicii ROBOR și IRCC. Potrivit economiștilor, această rată ar putea rămâne stabilă până cel puțin în mai 2026, când ar putea începe un ciclu gradual de reducere.

Concluzia experților este clară: rambursarea parțială merită, mai ales în primii ani ai creditului. Chiar și sume mici, plătite strategic, pot scurta durata creditului cu ani buni și pot aduce economii semnificative la dobânzi.

Ce aduce fenomenul La Nina, la final de 2025? Anunţul meteorologilor despre iarna aceasta
Recomandări
Plămân tipărit 3D din celule vii ar putea schimba medicina pulmonară
Plămân tipărit 3D din celule vii ar putea schimba medicina pulmonară
De ce să pui valiza în cada din baie când ajungi la hotel? Sfatul experţilor îți va salva călătoria
De ce să pui valiza în cada din baie când ajungi la hotel? Sfatul experţilor îți va salva călătoria
Fuga după algoritm, nu după idei, îi epuizează pe creatorii de conținut, iar utilizatorii se declară tot mai stresați
Fuga după algoritm, nu după idei, îi epuizează pe creatorii de conținut, iar utilizatorii se declară tot mai stresați
„Idiocracy”, comedia satirică din 2006, revine în topurile Netflix: de ce filmul pare mai actual ca oricând
„Idiocracy”, comedia satirică din 2006, revine în topurile Netflix: de ce filmul pare mai actual ca oricând
Fructul exotic care seamănă cu mărul, dar are cu totul alt gust. A apărut şi în supermarketurile din România, costă 3 lei
Fructul exotic care seamănă cu mărul, dar are cu totul alt gust. A apărut şi în supermarketurile din România, costă 3 lei
O nouă culoare la semafoare. Motivul pentru care a fost ales albul, ce semnifică în intersecţie
O nouă culoare la semafoare. Motivul pentru care a fost ales albul, ce semnifică în intersecţie
Chris Pratt, acuzat de o inteligență artificială: thrillerul „Mercy” promite un proces ca niciun altul. De când vezi filmul în cinematografele din România
Chris Pratt, acuzat de o inteligență artificială: thrillerul „Mercy” promite un proces ca niciun altul. De când vezi filmul în cinematografele din România
Chibrite sau chibrituri? Singura formă acceptată de DOOM
Chibrite sau chibrituri? Singura formă acceptată de DOOM
Revista presei
Adevarul
Francia Raisa, actrița care i-a donat un rinichi Selenei Gomez, nu a fost invitată la nunta artistei: „Știam că se va căsători”
Playsport.ro
Mircea Lucescu a numit căpitanul naționalei României la partida cu Moldova: „Depinde de el”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscopul zilei de sâmbătă, 11 octombrie 2025. Iniţiativa este cuvântul momentului pentru nativii Berbec
Playtech Știri
O nouă gafă făcută de Emmanuel Macron faţă de o prinţesă. Brigitte a fost lăsată în urmă şi şi-a arătat nemulţumirea. Foto
Playtech Știri
Toto Dumitrescu, nou gest de neînţeles în sala de judecată. Ce a făcut faţă de o persoană din apropiere, declaraţiile fiului lui Ilie Dumitrescu
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...