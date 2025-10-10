Credit de 400.000 de lei: când este cel mai avantajos moment să faci rambursarea parțială și cât poți economisi

Într-o perioadă în care inflația rămâne ridicată și dobânzile nu dau semne că ar scădea curând, tot mai mulți români se întreabă dacă este momentul potrivit să facă o rambursare parțială a creditului imobiliar. La prima vedere, argumentul pare simplu: dacă banii își pierd valoarea în timp, atunci e logic să nu te grăbești să plătești anticipat. Totuși, specialiștii spun că acest raționament este greșit. În realitate, o rambursare anticipată făcută la momentul potrivit poate aduce economii consistente, chiar și de zeci de mii de lei.

Cum te ajută rambursarea anticipată

Pentru a înțelege mai bine efectul, să luăm un exemplu concret: un credit de 400.000 de lei contractat pe 30 de ani, cu o dobândă fixă de 5%. Dacă în a doua lună de plată rambursezi anticipat doar 1.000 de lei, pe lângă rata lunară, vei economisi peste 3.300 de lei din dobânzile care s-ar fi acumulat pe întreaga perioadă a creditului. Diferența devine uriașă în timp, mai ales dacă faci astfel de plăți suplimentare constant.

Experții în domeniu spun că rambursarea parțială este cel mai eficientă în primii șase ani de la contractarea creditului. În această perioadă, cea mai mare parte din rata lunară acoperă dobânda, iar o sumă suplimentară plătită devreme taie direct din aceste costuri. „Cel mai bine este să facem rambursare anticipată la începutul creditului, când plătim cea mai mare parte din dobândă. Aceasta scade progresiv pe parcursul derulării creditului”, explică Dragoș Popescu, broker de credite, potrivit Observator.

Momentul ideal pentru a face rambursarea parțială este imediat după ce ai plătit rata lunară, spun specialiștii. „A doua zi după ce ai achitat rata, mergi la bancă și soliciți rambursarea anticipată. Important este să bifezi opțiunea de scurtare a perioadei de credit, nu de micșorare a ratei lunare. Astfel, economiile la dobândă vor fi semnificativ mai mari”, precizează Camelia Grădinariu, avocat specializat în drept bancar.

Comisionul de rambursare parțială

De asemenea, multe bănci oferă acum posibilitatea de a face rambursarea parțială direct din aplicația mobilă, fără drumuri la ghișeu. În unele cazuri însă, este necesară completarea unei cereri la sediul băncii.

Un aspect esențial de verificat este comisionul de rambursare anticipată, care variază în funcție de bancă și tipul de dobândă. Acesta poate fi 0%, 0,5% sau 1% din suma rambursată, iar în unele situații se poate negocia.

În prezent, Banca Națională a României menține dobânda de politică monetară la 6,50%, nivel care influențează direct indicii ROBOR și IRCC. Potrivit economiștilor, această rată ar putea rămâne stabilă până cel puțin în mai 2026, când ar putea începe un ciclu gradual de reducere.

Concluzia experților este clară: rambursarea parțială merită, mai ales în primii ani ai creditului. Chiar și sume mici, plătite strategic, pot scurta durata creditului cu ani buni și pot aduce economii semnificative la dobânzi.