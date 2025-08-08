Covrigii, noul „aur” al industriei alimentare: compania care a luat fața marilor procesatori. Are și cei mai mulți angajați

Un peisaj inedit se conturează pe piața muncii din România. O analiză recentă a dezvăluit că liderul în topul angajatorilor din industria alimentară nu mai este un mare procesator de carne, ci o companie românească specializată în produse de panificație. Tinervis Group, care deține lanțul de simigerii LUCA, a depășit competitorii tradiționali, ajungând să angajeze un număr impresionant de salariați.

LUCA, un gigant al panificației cu peste 2.600 de angajați

Potrivit datelor de la Ministerul de Finanțe, obținute și analizate de ZF, Tinervis Group a devenit, anul trecut, cel mai mare angajator din industria alimentară. Compania care operează rețeaua de simigerii LUCA a ajuns la peste 2.600 de angajați, adăugând peste 300 de nume pe lista de salariați doar în ultimul an. Această performanță este cu atât mai remarcabilă cu cât business-ul a pornit la drum în 2010 și a reușit să recruteze peste 2.000 de oameni în doar un deceniu.

Cu peste 140 de magazine care vând covrigi, croissante și alte produse de panificație, LUCA a devenit o destinație zilnică pentru mulți români. Cozile de la simigerii, inițial specifice dimineților, s-au extins pe parcursul întregii zile, un semn clar că publicul preferă produsele rapide și ieftine în detrimentul gătitului acasă. Succesul brandului a depășit granițele țării, cu nouă unități deschise și în Polonia.

Concurența puternică din industria cărnii

Clasamentul marilor angajatori din industrie este, în mod tradițional, dominat de procesatorii de carne. Astfel, pe locul al doilea se situează Comtim România, fostul Smithfield, liderul producției de carne de porc, care are peste 2.300 de salariați. Deși numărul angajaților a scăzut față de anul anterior, compania rămâne un jucător esențial, crescând anual peste 900.000 de porci în fermele sale. Pe lângă Comtim, în top zece angajatori se regăsește și ELIT, o divizie de produse procesate a aceleiași companii, care s-a dezvoltat recent și prin achiziții.

Podiumul este completat de Transavia, un alt gigant din industria cărnii, dar de pui. Această companie are o activitate integrată, iar cei peste 2.200 de angajați își desfășoară activitatea în 31 de ferme de creștere a păsărilor, patru ferme de producție vegetală, o fabrică de nutrețuri, trei abatoare și o fabrică de procesare a cărnii. Anual, Transavia produce 100.000 de tone de carne de pui în cele opt județe unde are localizate fermele.

Un alt nume important menționat în clasament este Unicarm, deținut de familia Lucuț, care în 2024 era cel mai mare angajator din domeniu. Între timp, Unicarm a separat activitatea de comerț, concentrându-se doar pe producția alimentară, de la carne și lactate la pâine și înghețată.

Sectorul alimentar, un motor al pieței muncii

În ciuda faptului că opt din primii zece angajatori din industrie activează în procesarea cărnii, domeniul de panificație, din care fac parte Tinervis și Vel Pitar, este cel mai important ca cifră de afaceri și număr de angajați din sectorul alimentar. Cu peste 180.000 de angajați la nivel național, industria alimentară a cunoscut o creștere a numărului de salariați în ultimii ani.

Acest trend se datorează, în parte, unor facilități fiscale care au făcut ca salariile din domeniu să devină mai atractive. Primii zece angajatori din sector au avut, anul trecut, peste 19.000 de salariați, reprezentând aproximativ 10% din totalul forței de muncă din industrie.