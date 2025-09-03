Coşmarul prin care a trecut un român care a parcat ilegal în Grecia. De ce a fost chemat zilnic la secţia de poliţie: ”Patru zile de stres, incertitudine și nervi”

O vacanță de vis în Grecia se poate transforma într-un adevărat coșmar atunci când legile locale sunt încălcate, fie din neatenție, fie din necunoaștere. Mulți români povestesc pe forumurile de turism experiențe neplăcute legate de regulile stricte din această țară, în special în ceea ce privește parcările ilegale. Dacă în alte locuri o amendă rezolvă problema rapid, în Grecia situația se complică adesea, iar procedurile birocratice îi pun pe turiști în mari dificultăți.

De la o simplă amendă, la confiscarea numerelor de înmatriculare

Un astfel de caz a fost relatat recent pe Forum Grecia de un turist român, care a trăit patru zile de stres și incertitudine din cauza unei parcări greșite în Nea Kallikrateia, Halkidiki.

Totul a început când românul și familia sa au decis să petreacă timpul într-o stațiune aglomerată. Mașina a fost parcată greșit, iar poliția nu doar că a aplicat o amendă, dar a și ridicat plăcuțele de înmatriculare, conform legii din Grecia. Turiștii au fost informați că, după plata sancțiunii, își pot recupera documentele și numerele de la secția de poliție, de obicei a doua zi.

Însă surprizele abia începeau. Amenda trebuia plătită la poștă, iar sâmbăta aceasta era închisă. În loc de rezolvare rapidă, românul a fost nevoit să facă drumuri repetate între bancă, poștă și secția de poliție.

La fiecare prezentare la secția de poliție, discuțiile se purtau afară, în fața instituției, turistul fiind tratat, după cum el însuși a relatat, „ca un adevărat infractor”. Permisul de conducere și talonul mașinii au fost reținute temporar, iar cererile de restituire au fost respinse de mai multe ori, uneori fără niciun răspuns oficial.

„Nimeni nu a putut explica”

„Luni, 01.09, dimineața, la ora 8, infractorul se prezintă la secția de poliție pentru a clarifica situația, dar i se transmite, evident, tot în fața instituției, să revină la ora 12. La ora 12 află cu stupoare că cererea de restituire a numerelor de înmatriculare și a documentelor mașinii a fost respinsă – verbal, fără vreun răspuns oficial. Infractorul este invitat să revină marți la ora 12 pentru a primi un răspuns oficial, motivul fiind absența comandantului de poliție. De asemenea, i se recomandă să refacă cererea către poliție, invocând ‘motive grave’, precum imposibilitatea de a ajunge la locul de muncă dacă nu se întoarce la timp în țară, și utilitatea permisului în jobul său, dar nicidecum să menționeze că este turist sau că are check-out în următoarele două zile, deoarece comandantul nu ar fi impresionat. Pe adresa oficială de e-mail a secției de poliției din Nea Kallikrateia sunt trimise documentele necesare – o poză cu legitimația de serviciu și un e-mail din partea superiorului. Marți, 02.09, ora 12, cererea este respinsă din nou, tot verbal, tot în fața secției de poliție, fără acces în instituție. Tot acolo era o altă familie, care își petrecuse noaptea în mașină, cu doi copii mici și un soț diabetic. ‘Infractorul 1’ și ‘infractorul 2’ se agită și cer audiență la comandant – cererea este respinsă. Infractorului i se mai cere un document suplimentar, dar nimeni nu știe ce trebuie să conțină, și i se spune să revenim miercuri la ora 12. Nimeni nu a putut explica nici unde ar trebui lăsată mașina în tot acest timp pentru a fi în siguranță până când poate fi adusă în țară”, a povestit bărbatul, pe grupul Forum Grecia.

Coșmarul a ajuns la final, după patru zile

După patru zile de nervi, plăți repetate ale amenzii (din cauza unui transfer bancar eșuat), drumuri contra cronometru și negocieri fără rezultat clar, românul a reușit să-și recupereze plăcuțele și documentele mașinii. Permisul însă a rămas în posesia poliției, urmând să-i fie restituit abia după 60 de zile, dar numai dacă trimite un e-mail prealabil, fără garanția unui răspuns.