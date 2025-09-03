Ultima ora
Planul Roşu de Intervenţie, activat în Botoşani. 21 persoane implicate într-un accident între un autocar şi un autoturism. Trei oameni au murit
03 sept. 2025 | 14:53
de Daoud Andra

Coşmarul prin care a trecut un român care a parcat ilegal în Grecia. De ce a fost chemat zilnic la secţia de poliţie: ”Patru zile de stres, incertitudine și nervi”

Vacanțe și turism
Coşmarul prin care a trecut un român care a parcat ilegal în Grecia. De ce a fost chemat zilnic la secţia de poliţie: ”Patru zile de stres, incertitudine și nervi”
FOTO: colaj Playtech.ro

O vacanță de vis în Grecia se poate transforma într-un adevărat coșmar atunci când legile locale sunt încălcate, fie din neatenție, fie din necunoaștere. Mulți români povestesc pe forumurile de turism experiențe neplăcute legate de regulile stricte din această țară, în special în ceea ce privește parcările ilegale. Dacă în alte locuri o amendă rezolvă problema rapid, în Grecia situația se complică adesea, iar procedurile birocratice îi pun pe turiști în mari dificultăți.

De la o simplă amendă, la confiscarea numerelor de înmatriculare

Un astfel de caz a fost relatat recent pe Forum Grecia de un turist român, care a trăit patru zile de stres și incertitudine din cauza unei parcări greșite în Nea Kallikrateia, Halkidiki.

Totul a început când românul și familia sa au decis să petreacă timpul într-o stațiune aglomerată. Mașina a fost parcată greșit, iar poliția nu doar că a aplicat o amendă, dar a și ridicat plăcuțele de înmatriculare, conform legii din Grecia. Turiștii au fost informați că, după plata sancțiunii, își pot recupera documentele și numerele de la secția de poliție, de obicei a doua zi.

Însă surprizele abia începeau. Amenda trebuia plătită la poștă, iar sâmbăta aceasta era închisă. În loc de rezolvare rapidă, românul a fost nevoit să facă drumuri repetate între bancă, poștă și secția de poliție.

La fiecare prezentare la secția de poliție, discuțiile se purtau afară, în fața instituției, turistul fiind tratat, după cum el însuși a relatat, „ca un adevărat infractor”. Permisul de conducere și talonul mașinii au fost reținute temporar, iar cererile de restituire au fost respinse de mai multe ori, uneori fără niciun răspuns oficial.

„Nimeni nu a putut explica”

„Luni, 01.09, dimineața, la ora 8, infractorul se prezintă la secția de poliție pentru a clarifica situația, dar i se transmite, evident, tot în fața instituției, să revină la ora 12. La ora 12 află cu stupoare că cererea de restituire a numerelor de înmatriculare și a documentelor mașinii a fost respinsă – verbal, fără vreun răspuns oficial. Infractorul este invitat să revină marți la ora 12 pentru a primi un răspuns oficial, motivul fiind absența comandantului de poliție.

De asemenea, i se recomandă să refacă cererea către poliție, invocând ‘motive grave’, precum imposibilitatea de a ajunge la locul de muncă dacă nu se întoarce la timp în țară, și utilitatea permisului în jobul său, dar nicidecum să menționeze că este turist sau că are check-out în următoarele două zile, deoarece comandantul nu ar fi impresionat.

Pe adresa oficială de e-mail a secției de poliției din Nea Kallikrateia sunt trimise documentele necesare – o poză cu legitimația de serviciu și un e-mail din partea superiorului. Marți, 02.09, ora 12, cererea este respinsă din nou, tot verbal, tot în fața secției de poliție, fără acces în instituție. Tot acolo era o altă familie, care își petrecuse noaptea în mașină, cu doi copii mici și un soț diabetic.

‘Infractorul 1’ și ‘infractorul 2’ se agită și cer audiență la comandant – cererea este respinsă. Infractorului i se mai cere un document suplimentar, dar nimeni nu știe ce trebuie să conțină, și i se spune să revenim miercuri la ora 12. Nimeni nu a putut explica nici unde ar trebui lăsată mașina în tot acest timp pentru a fi în siguranță până când poate fi adusă în țară”, a povestit bărbatul, pe grupul Forum Grecia.

Coșmarul a ajuns la final, după patru zile

După patru zile de nervi, plăți repetate ale amenzii (din cauza unui transfer bancar eșuat), drumuri contra cronometru și negocieri fără rezultat clar, românul a reușit să-și recupereze plăcuțele și documentele mașinii. Permisul însă a rămas în posesia poliției, urmând să-i fie restituit abia după 60 de zile, dar numai dacă trimite un e-mail prealabil, fără garanția unui răspuns.

„Patru zile de stres, incertitudine și nervi. Un stat în care, deși nu am pus viața nimănui în pericol, pentru o parcare greșită se decide să îți afecteze dreptul la proprietate și la siguranța bunurilor. Un stat care trăiește din turism, dar își tratează turiștii ca pe infractori”, a scris românul dezamăgit.

Ce este Talveg, fenomenul meteo extrem care ajunge în România? Urmează zile cu vreme ciudată, anunţă ANM
Recomandări
Singurul lot de autostradă de lângă Bucureşti care va fi deschis anul acesta. Bucureştenii sperau la mai mult
Singurul lot de autostradă de lângă Bucureşti care va fi deschis anul acesta. Bucureştenii sperau la mai mult
Judeţele în care chiriile au explodat înainte de începerea noului an universitar. Preţul mediu a depăşit 700 de euro pe lună
Judeţele în care chiriile au explodat înainte de începerea noului an universitar. Preţul mediu a depăşit 700 de euro pe lună
Cea mai mare despăgubire pentru o locuinţă din România a sărit de 400.000 de euro. De ce a fost afectată casa?
Cea mai mare despăgubire pentru o locuinţă din România a sărit de 400.000 de euro. De ce a fost afectată casa?
Reacţiile lui Ilie Bolojan, Nicuşor Dan şi Sorin Grindeanu, după vizita lui Adrian Năstase şi a Vioricăi Dăncilă în China. ”Linia PSD-ul, ştiţi, e pro-europeană”
Reacţiile lui Ilie Bolojan, Nicuşor Dan şi Sorin Grindeanu, după vizita lui Adrian Năstase şi a Vioricăi Dăncilă în China. ”Linia PSD-ul, ştiţi, e pro-europeană”
Ce trebuie să faci la roșii în septembrie. Trucul grădinarilor la fiecare început de toamnă
Ce trebuie să faci la roșii în septembrie. Trucul grădinarilor la fiecare început de toamnă
ADN bacterian vechi de 1,1 milioane de ani a fost recuperat dintr-un mamut preistoric
ADN bacterian vechi de 1,1 milioane de ani a fost recuperat dintr-un mamut preistoric
Șase alimente care nu trebuie consumate niciodată în același timp, potrivit nutriționiștilor
Șase alimente care nu trebuie consumate niciodată în același timp, potrivit nutriționiștilor
Funcții ascunse pe telefoanele Samsung Galaxy pe care puțini utilizatori le folosesc. Iată ce trebuie să știi despre smartphone-ul tău
Funcții ascunse pe telefoanele Samsung Galaxy pe care puțini utilizatori le folosesc. Iată ce trebuie să știi despre smartphone-ul tău
Revista presei
Adevarul
Vacanță de coșmar la 5 stele. Pățania unei turiste românce a stârnit scandal pe internet: „Nu mai poți face nimic”
Playsport.ro
Gigi Becali, gata să bage mâna în buzunar pentru încă două transferuri la FCSB!
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
5 zodii protejate de astre în septembrie 2025. Vor fi binecuvântate toată luna
Playtech Știri
Octavia Geamănu continuă procesele cu Antena 1. Fosta prezentatoare spune că a fost pusă să se tundă scurt: „M-am conformat, ca să nu fac valuri. Am suferit”
Playtech Știri
Tily Niculae a ascuns că a divorțat de tatăl copiilor ei în urmă cu doi ani şi acum explică de ce. Actriţa nu se mai fereşte: „Nu are legătură cu celălalt”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...