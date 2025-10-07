Coșarii sunt din nou la mare căutare în România. Este obligatoriu să apelăm la serviciile lor la începutul sezonului rece

Pe măsură ce temperaturile scad și românii se pregătesc să aprindă focul în sobe, o meserie tradițională revine brusc în centrul atenției: aceea de coșar. Curățarea coșului de fum nu este doar o formalitate sau o chestiune de estetică, ci o măsură vitală de siguranță. Specialiștii atrag atenția că neglijarea acestui aspect poate duce la incendii devastatoare sau la intoxicații cu monoxid de carbon, în special în gospodăriile care folosesc sobe pe lemne sau pe gaz.

O meserie veche, dar tot mai necesară

„Curățarea coșului de fum nu este un moft, este o necesitate și este, până la urmă, o obligație”, explică Constantin Vaida, coșar din Brașov, care a demonstrat pentru Digi24 cât de important este acest proces. „Vedeți ce s-a depus în decursul unui an de zile, aceasta este cenușa și gudronul”, spune el, arătând reziduurile scoase dintr-un horn după o singură iarnă de utilizare.

Constantin practică meseria de coșar de peste cinci ani și străbate țara în lung și-n lat pentru a asigura siguranța familiilor în prag de iarnă. Cu o tija metalică prevăzută cu un cap special, el curăță hornurile până când interiorul acestora devine complet liber. „Ca să curățăm coșul de fum va trebui să introducem tija metalică cu capul respectiv, pentru a pune presiune și a dezobstrua absolut tot. Uitați, este foarte încărcat”, explică el în timp ce face o demonstrație.

Coșarul știe prea bine că neglijența poate avea consecințe tragice. În fiecare an, în România, se înregistrează aproape 7.000 de incendii de locuințe, iar o mare parte dintre ele sunt provocate de coșurile de fum necurățate sau de sistemele de încălzire improvizate.

„Dacă nu curățăm coșul de fum sunt două riscuri: incendierea și aprinderea casei și riscăm să ne intoxicăm cu monoxid de carbon”, avertizează Vaida.

O investiție mică pentru siguranța familiei

Tot mai mulți români aleg să apeleze la coșari autorizați, conștienți că este o investiție care le poate salva casa — și chiar viața. „Pentru siguranța noastră, a casei, a copiilor, mai ales a copiilor, fiind responsabili de siguranța lor și auzind de faptul că este foarte benefic și de faptul că nu costă atât de mult, 300 de lei procedeul”, spune o femeie din Brașov care a chemat un coșar înainte de venirea frigului.

Un alt locatar adaugă: „Ne-am mutat destul de recent aici și am vrut să verificăm fiecare instalație în parte. Am ales să lucrăm cu un coșar autorizat, nu am vrut să facem noi, chiar dacă aveam instrumentele.”

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență confirmă importanța acestor verificări. „Este important ca aceste coșuri de fum să fie curățate cu personal autorizat, care se face conform legislației în vigoare. Prezintă un pericol ridicat, dacă nu se curăță, deoarece această depunere de funingine se poate aprinde”, explică Avram Răzvan, din cadrul ISU Brașov.

Pe lângă riscurile evidente de incendiu, coșurile de fum obturate pot duce la scăderea eficienței sistemului de încălzire și la infiltrarea fumului în interiorul locuinței. Serviciile coșarilor se folosesc și pentru centralele pe lemne, nu doar pentru sobe, iar la final se eliberează un certificat care arată că a fost curățat coșul.