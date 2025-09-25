Corpul unui bărbat australian mort în Bali a fost trimis familiei fără inimă. Organul a fost trimis separat, după două luni

Ultima ora
Un spital din Indonezia a respins acuzațiile de furt de organe, explicând că inima unui turist australian – lipsă atunci când trupul său a fost repatriat – a fost trimisă ulterior în Queensland, după ce a trecut printr-o procedură medico-legală.

Byron Haddow, în vârstă de 23 de ani, a fost găsit mort la începutul acestui an în piscina privată a vilei închiriate în Bali. Corpul său a fost trimis înapoi în Australia aproximativ o lună mai târziu, unde o a doua autopsie a scos la iveală că inima lipsea. Descoperirea a determinat autoritățile de la Canberra să solicite explicații Jakarta.

Spitalul Prof Ngoerah, unde a fost efectuată prima autopsie la cererea poliției balineze, a negat orice nereguli. „Subliniez, în numele Spitalului Prof Ngoerah, că zvonurile care circulă despre furt de organe sunt false”, a declarat I Made Darmajaya, director medical al unității. Potrivit acestuia, organul nu a fost reținut din motive ascunse, ci pentru că era supus unei analize separate.

„Nu există niciun interes al spitalului de a reține inima. Interesul nostru a fost doar în contextul examinării conform legii”, a precizat acesta, explicând că organul a necesitat o pregătire suplimentară pentru testele patologice și a fost returnat mai târziu decât restul corpului.

Medicul legist care a efectuat autopsia inițială a respins, de asemenea, acuzațiile. „În scopuri medico-legale, inima a fost păstrată atunci când corpul a fost repatriat”, a declarat dr. Nola Margaret Gunawan pentru The Sydney Morning Herald. „Am oferit rezultatele și explicațiile familiei, iar acestea au fost acceptate.”

Un purtător de cuvânt al Ministerului australian de Externe a confirmat că familia primește asistență consulară, fără a oferi alte detalii. Mama tânărului, Chantal Haddow, a declarat pentru Channel Nine că vestea a fost devastatoare și a ridicat suspiciuni de „foul play”.

Avocatul familiei a confirmat că organul a ajuns în Queensland abia în august, la peste două luni de la deces, catalogând cazul drept unul ce ridică „întrebări serioase” legate de practicile medicale din Bali.

Autopsia a indicat prezența alcoolului și a duloxetinei, un medicament prescris pentru depresie și anxietate, iar experții au concluzionat că interacțiunea substanțelor ar fi putut afecta reacțiile lui Haddow. Raportul a mai menționat răni minore și a stabilit că tânărul era în viață atunci când a fost scufundat în apă.

