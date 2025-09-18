Corpul descoperit în Tesla abandonată a cântărețului D4vd a fost identificat ca fiind al unei adolescente dispărute

Cadavrul găsit în portbagajul unei mașini confiscate, deținută de cântărețul D4vd, a fost identificat ca aparținând unei fete dispărute.

Săptămâna trecută, poliția din Los Angeles a făcut descoperirea șocantă după ce a fost chemată să inspecteze un parc auto, în urma unor sesizări legate de un „miros înțepător care provenea dintr-un vehicul”.

Descoperirea macabră făcută de poliția din Los Angeles

În urma verificărilor, polițiștii au găsit rămășițe umane și au deschis imediat o anchetă, precizând totodată că D4vd – pe numele real David Anthony Burke – cooperează pe deplin cu autoritățile.

Potrivit rapoartelor apărute ieri, experții medico-legali stabiliseră că victima era o fată cu vârsta între 14 și 15 ani, însă numele ei a fost făcut public abia după ce familia a fost localizată și informată.

La o zi distanță, medicul legist al comitatului Los Angeles a identificat trupul ca fiind al lui Celeste Rivas, o adolescentă de 15 ani.

Cine era Celeste Rivas

Rivas, originară din Lake Elsinore, California, oraș aflat la circa 110 kilometri de Los Angeles, fusese dată dispărută în aprilie 2024, pe când avea 13 ani, conform unui afiș de dispariție citat de CBS.

Data decesului a fost trecută ca 8 septembrie – ziua în care corpul a fost descoperit – în timp ce cauza morții este încă „în așteptare”, necesitând investigații suplimentare.

Ancheta este în plină desfășurare

Până acum nu a fost identificat niciun suspect, iar poliția nu a formulat acuzații.

Potrivit NBC News, Biroul Șerifului din Riverside a confirmat că Rivas este „minora raportată dispărută din Lake Elsinore” anul trecut.

„Departamentul de Poliție din Los Angeles investighează incidentul ca pe o crimă și va rămâne punctul de contact pentru orice alte detalii privind această anchetă”, au adăugat autoritățile.

Cum a fost găsit trupul adolescentei

De asemenea, anchetatorii au precizat că nu există deocamdată o clasificare oficială a crimei din partea medicului legist și, prin urmare, nu au informații legate de vreun suspect. Nu este clar încă dacă adolescenta avea vreo legătură cu D4vd.

Înainte de identificare, victima fusese descrisă ca având părul negru, ondulat, înălțimea de 1,57 m și greutatea de 32 kg. Ea purta un top tip bustieră, colanți negri, o brățară metalică galbenă și cercei tip șurub. De asemenea, avea un tatuaj pe degetul arătător drept, cu inscripția: „Shhh…”.

Surse din cadrul LAPD au declarat că trupul, aflat într-o stare de descompunere, fusese găsit într-o geantă plasată în portbagajul frontal al Tesla.

Reacția cântărețului și programul turneului

Un reprezentant al cântărețului a transmis anterior: „D4vd a fost informat despre cele întâmplate și, deși se află încă în turneu, cooperează pe deplin cu autoritățile”.

Artistul își continuă turneul Withered World început înaintea acestei descoperiri șocante. Totuși, concertul său din Seattle, programat miercuri seară, a fost anulat. Potrivit site-ului oficial, spectacolele din San Francisco și Los Angeles programate săptămâna aceasta vor avea loc conform planului.

În perioada următoare, D4vd urmează să plece în Europa, unde are programate și două concerte la Londra, luna viitoare.