Copiii născuți din mame care au avut COVID-19 în timpul sarcinii au risc mai mare de autism, arată un studiu american

Un nou studiu realizat de cercetători de la Massachusetts General Hospital sugerează o asociere între infecția maternă cu SARS-CoV-2 în sarcină și un risc crescut ca micuții să primească ulterior diagnostice din sfera tulburărilor de neurodezvoltare, inclusiv autism. Analiza s-a bazat pe peste 18.000 de nașteri în sistemul Mass General Brigham (martie 2020–mai 2021) și a urmărit copiii până la vârsta de 3 ani, fără a demonstra însă o relație cauzală directă, notează News.ro.

Ce a găsit studiul și cum trebuie interpretate rezultatele

În lotul analizat, bebelușii născuți din mame cu COVID-19 în sarcină au avut o probabilitate semnificativ mai mare de a fi evaluați cu o tulburare de neurodezvoltare comparativ cu cei din mame neinfectate (peste 16% față de sub 10%). După ajustarea pentru factori care pot influența rezultatele, autorii au estimat o creștere de aproximativ 1,3 ori a șanselor unui astfel de diagnostic. Pentru autism, proporția raportată a fost de circa 2,7% la copiii expuși matern la COVID-19, comparativ cu 1,1% în grupul de control.

Asocierea a fost mai pronunțată la băieți și atunci când infecția maternă a survenit în trimestrul al treilea, etapă critică pentru maturarea creierului fetal. Autorii subliniază că peste 90% dintre femeile din studiu nu erau vaccinate, ceea ce le-a permis să observe efectele infecției în absența protecției vaccinale, dar limitează posibilitatea de a generaliza concluziile către populații cu acoperire vaccinală mai mare.

Posibile mecanisme: de la răspunsul imun matern la dezvoltarea creierului fetal

Lucrarea, publicată în revista Obstetrics & Gynecology, discută un mecanism biologic plauzibil: anumite tipuri de moarte celulară și semnalele inflamatorii declanșate de răspunsul imun matern ar putea „modula” mediul intrauterin, influențând traiectoria neurodezvoltării, chiar și fără transmiterea directă a virusului la făt. Această ipoteză se aliniază altor cercetări care arată că inflamația sistemică în sarcină poate fi un factor de risc pentru întârzieri de limbaj, abilități motorii sau alte tulburări neurodezvoltare.

Chiar și așa, experții avertizează: o asociere observată într-un studiu observațional nu înseamnă cauzalitate. Diagnosticarea autismului este un proces complex, uneori stabilit mai târziu de 3 ani, iar factorii sociali, accesul la servicii și comorbiditățile pot influența atât prezentarea clinică, cât și momentul diagnosticului.

Ce înseamnă practic pentru părinți și medici

Autorii recomandă o monitorizare pediatrică atentă pentru copiii expuși unei infecții materne în timpul sarcinii, cu un prag scăzut pentru evaluări de dezvoltare și intervenții timpurii acolo unde este cazul. „Conștientizarea riscului potențial pentru dezvoltarea neurocognitivă a copilului este esențială”, a indicat autoarea principală a studiului, dr. Lydia Shook, specialist în medicină materno-fetală la Massachusetts General Hospital, citată într-un comunicat.

În paralel, contextul epidemiologic arată că diagnosticele de autism sunt în creștere în SUA – aproximativ 1 din 31 de copii la vârsta de 8 ani în 2022 – tendință atribuită în mare măsură îmbunătățirii metodelor de detecție și recunoașterii clinice, nu neapărat unei creșteri reale a incidenței. Pe acest fundal, studiul adaugă un semnal care merită urmărit, nu un verdict.

Limitări, întrebări deschise și direcții viitoare de cercetare

Designul observațional nu poate exclude complet confuzorii (condiții materne preexistente, severitatea bolii, statut socio-economic). Urmărirea până la 3 ani poate rata diagnostice stabilite ulterior, iar populația predominant nevaccinată limitează extrapolarea la sarcini în care există imunitate post-vaccinală sau post-infecție. Sunt necesare replicări pe cohorte independente, cu urmărire mai lungă, măsurători fine ale expunerii (momentul și severitatea infecției) și analize ale rolului protecției vaccinale.

Până atunci, mesajul echilibrat rămâne dublu: preveniți pe cât posibil infecția în sarcină și asigurați-vă că micuții primesc screeninguri și sprijin de dezvoltare la timp. Studiul nu schimbă ghidurile medicale, dar întărește ideea că sănătatea mamei în timpul sarcinii este strâns legată de parcursul copilului în primii ani de viață.

