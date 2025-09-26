Consiliul Concurenței verifică vânzarea Napolact către cel mai bogat om din Ungaria

Piața lactatelor din România trece printr-un moment de cotitură, după ce Consiliul Concurenței a confirmat că verifică tranzacția prin care renumitul brand Napolact ar urma să fie preluat de grupul maghiar Bonafarm. Mutarea a stârnit reacții aprinse, mai ales din zona politică, unde vânzarea unui brand considerat simbol național a fost pusă în legătură cu posibile riscuri pentru securitatea economică a țării.

Tranzacția dintre FrieslandCampina și Bonafarm

Royal FrieslandCampina N.V., unul dintre cei mai mari producători de lactate din Europa, a anunțat la finalul lunii iulie că a ajuns la un acord privind vânzarea operațiunilor sale din România către Bonafarm Group. Acordul prevede transferul participației FrieslandCampina în compania locală care deține brandul Napolact și care operează două unități moderne de producție, în Cluj-Napoca și Târgu Mureș, unde lucrează aproximativ 400 de angajați.

Tranzacția include, de asemenea, portofoliul de produse FrieslandCampina România, în care Napolact rămâne cel mai puternic brand, alături de alte mărci precum Campina și Dots. Produsele acoperă o gamă largă – lapte de consum, iaurturi, brânzeturi, unt și gustări lactate.

Oficialii Consiliului Concurenței au precizat:

„Consiliul Concurenţei analizează tranzacția prin care Bonafarm Zrt. intenționează să preia FrieslandCampina Romania Holding B.V. și, indirect, FrieslandCampina Romania S.A. FrieslandCampina România Holding B.V. este o societate de tip holding care nu desfășoară activități comerciale. FrieslandCampina Romania S.A. produce și comercializează o gamă largă de produse lactate, deținând două fabrici situate în Cluj-Napoca și Târgu Mureș.”

Tranzacția este condiționată de aprobările de reglementare necesare și se estimează că va fi finalizată până la sfârșitul lunii decembrie 2025.

Îngrijorările exprimate de Sebastian Burduja

Discuțiile despre vânzarea Napolact au fost alimentate și de un mesaj ferm transmis de ministrul Energiei, Sebastian Burduja, care a comparat situația cu o altă tentativă de preluare a unei companii românești de către investitori din Ungaria.

„Alertă de securitate! Țineți minte că, recent, companie maghiară MVM a încercat să cumpere E.ON Furnizare? Datorită acțiunilor mele și datorită instituțiilor statului, această tranzacție a fost blocată. Ei bine, acum o altă companie din Ungaria vrea să cumpere Napolact, celebrul brand românesc, un mare producător de lactate. Sectorul agricol e la fel de important pentru securitatea noastră precum sectorul energetic. Așa că am solicitat și solicit public Ministrului Agriculturii, Miniștrilor Economiei, Consiliului Concurenței, să facă ceea ce trebuie și să analizeze sursa fondurilor, legătura companiei maghiare cu Federația Rusă, dar și cu China. Și modul în care patronul maghiar a promovat idei privitoare la Ungaria mare cu prilejul unor evenimente sportive. Faceți ceea ce trebuie și țineți-i pe români în siguranță!”, a transmis Burduja într-un mesaj video publicat pe Facebook.

Impactul asupra pieței lactatelor

Napolact este unul dintre cele mai vândute branduri de lactate din România și are o imagine solidă, construită pe tradiție și pe încrederea consumatorilor. Trecerea acestui brand sub controlul Bonafarm Group ar putea aduce schimbări în strategiile comerciale și în poziționarea pe piață.

Bonafarm, unul dintre cele mai mari grupuri agroalimentare din Ungaria, deținut de miliardarul Sandor Csany, apropiat al premierului Viktor Orban, este deja prezent pe piața din România prin intermediul companiei Sole Mizo România S.R.L., care comercializează produse lactate.

Procesul de analiză deschis de Consiliul Concurenței va fi decisiv pentru aprobarea sau blocarea acestei vânzări. În timp ce FrieslandCampina dorește să finalizeze tranzacția până la finalul lui 2025, rămâne de văzut dacă suspiciunile și criticile venite din zona politică vor influența rezultatul. Cert este că soarta unuia dintre cele mai cunoscute branduri românești se află acum în centrul unei dezbateri cu implicații economice și geopolitice majore.