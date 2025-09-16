Conducerea corectă în sensul giratoriu – cine are prioritate dacă mergi înainte de pe banda a doua

Sensurile giratorii continuă să creeze confuzie printre șoferi, deși regulile sunt clare în Codul Rutier. Una dintre cele mai frecvente situații este atunci când te afli pe banda a doua și vrei să mergi înainte, iar în paralel circulă mașini pe banda întâi. Mulți conducători auto nu știu cine are prioritate și cine trebuie să cedeze, ceea ce duce adesea la conflicte sau chiar accidente.

Conform legislației actualizate, intersecțiile cu sens giratoriu funcționează după aceleași reguli ca și circulația pe benzi. Cu alte cuvinte, tot ce faci în giratoriu trebuie să respecte logica drumului drept: schimbarea benzii, semnalizarea și acordarea priorității se aplică și aici.

Ce spune legea despre circulația pe benzi în giratoriu

Articolul 107 din Codul Rutier prevede că șoferii care se află într-un sens giratoriu trebuie să circule pe benzile marcate, să semnalizeze părăsirea intersecției și să se asigure că o fac fără să pună în pericol alți participanți la trafic. Practic, dacă vrei să ieși din sens, trebuie să semnalizezi din timp și să fii atent la mașinile din jur.

Dacă te afli pe banda a doua și mergi înainte, vei traversa banda întâi înainte de a părăsi sensul giratoriu. Această acțiune este echivalentă cu o schimbare de bandă, chiar dacă intenția ta este doar de a ieși înainte. În această situație, legea te obligă să semnalizezi dreapta, să te asiguri și să acorzi prioritate vehiculelor care circulă deja pe prima bandă.

Cine are prioritate când mergi înainte de pe banda a doua

Mulți șoferi consideră că dacă sunt pe banda interioară au „drept de drum” față de cei de pe banda exterioară. În realitate, Codul Rutier prevede exact opusul. Cei de pe benzile interioare sunt obligați să acorde prioritate celor de pe benzile exterioare atunci când intenționează să iasă din giratoriu.

Asta înseamnă că dacă ești pe banda a doua și mergi înainte, trebuie să cedezi trecerea mașinilor de pe banda întâi, indiferent dacă acestea virează la dreapta sau merg și ele înainte. Situația poate părea contraintuitivă, dar are un rol clar: să prevină blocajele și accidentele în momentul în care mai mulți șoferi încearcă să iasă simultan din sens.

În concluzie, atunci când circuli pe banda a doua într-un sens giratoriu și vrei să mergi înainte, ai obligația să te asiguri și să dai prioritate celor care se află deja pe prima bandă. Doar după ce drumul este liber poți continua deplasarea.