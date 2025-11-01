Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
01 nov. 2025 | 15:06
de Daoud Andra

Condensul de pe ferestre dispare definitiv cu ajutorul a două ingrediente naturale recomandate de specialiști

UTILE
Condensul de pe ferestre dispare definitiv cu ajutorul a două ingrediente naturale recomandate de specialiști
Foto: istockphoto.com

Condensul de pe ferestre este una dintre cele mai frecvente probleme în sezonul rece, indiferent dacă locuiești într-un apartament sau într-o casă. Diferența de temperatură dintre aerul cald din interior și geamul rece creează picături de apă care se adună pe suprafața sticlei, ducând în timp la apariția mucegaiului, a igrasiei și chiar la deteriorarea tâmplăriei. Din fericire, specialiștii și pasionații de curățenie au descoperit o soluție simplă, ieftină și complet naturală pentru a scăpa de această neplăcere.

De ce apare condensul pe ferestre

Fenomenul de condens apare cel mai des în lunile de toamnă târzie și iarnă, când aerul cald și umed din casă intră în contact cu suprafețele reci ale geamurilor. Dormitoarele sunt printre cele mai afectate încăperi, deoarece, în timpul somnului, respirația și căldura corporală cresc nivelul de umiditate din aer. Rezultatul: ferestre acoperite dimineața de picături de apă, iar în timp, pereți și rame afectate de umezeală.

Într-o comunitate online dedicată trucurilor de curățenie, numeroși utilizatori au împărtășit metode eficiente pentru a preveni condensul. Printre cele mai populare sfaturi se numără folosirea unui amestec natural format din oțet alb și detergent de vase.

Vezi și:
De ce condensează geamurile termopan? Explicaţia specialiştilor

„Pur și simplu pune o cantitate mică de detergent de vase pe o lavetă uscată, șterge geamul, iar condensul dispare. Nu știu exact cum funcționează, dar pot să confirm că merge perfect, mai ales în casele vechi, cu geam simplu”, a povestit Allison Gibb Annand, una dintre persoanele care au testat metoda, potrivit express.co.uk.

Alții recomandă o versiune îmbunătățită a trucului: adaugă și oțet alb, un ingredient cunoscut pentru proprietățile sale antibacteriene și antimucegai. „Șterge geamurile cu un amestec de detergent de vase și oțet, chiar funcționează! Am încercat anul trecut și a fost salvator,” a scris Sarah Swire, o altă utilizatoare.

Cum se prepară amestecul-minune

Specialiștii recomandă o rețetă simplă, ușor de făcut acasă:

  • 2 căni de apă
  • 2 căni de oțet alb
  • câteva picături de detergent de vase

Toate ingredientele se amestecă într-o sticlă cu pulverizator. Soluția se aplică direct pe geamuri, apoi se lasă să se usuce natural. Oțetul formează o peliculă protectoare care împiedică acumularea de umezeală, iar detergentul de vase reduce tensiunea superficială a picăturilor de apă, prevenind formarea condensului.

Pentru rezultate mai rapide, geamurile pot fi șterse cu o lavetă moale sau un prosop de bumbac. Amestecul se poate reaplica o dată la câteva zile, în funcție de nivelul de umiditate din locuință. Pe lângă faptul că este ieftină și ecologică, soluția are și avantajul că nu lasă urme pe sticlă și menține geamurile curate pentru mai mult timp. În plus, oțetul ajută la eliminarea mirosurilor neplăcute și la dezinfectarea suprafețelor.

Câte zile va mai fi vremea frumoasă. De când revin frigul și ploile
Recomandări
Pensionarii, veteranii și văduvele de război ar putea beneficia și în 2026 de bilete de călătorie gratuite sau reduse cu 50%
Pensionarii, veteranii și văduvele de război ar putea beneficia și în 2026 de bilete de călătorie gratuite sau reduse cu 50%
De ce să îți înfășori cheile mașinii în folie de aluminiu
De ce să îți înfășori cheile mașinii în folie de aluminiu
Donald Trump l-a refuzat pe prietenul Viktor Orban și nu-i acordă nicio scutire de la sancțiunile SUA asupra petrolului rusesc
Donald Trump l-a refuzat pe prietenul Viktor Orban și nu-i acordă nicio scutire de la sancțiunile SUA asupra petrolului rusesc
Explozie puternică într-un bloc din cauza gazelor! O persoană rănită, transportată de urgență la spital
Explozie puternică într-un bloc din cauza gazelor! O persoană rănită, transportată de urgență la spital
Ce acte trebuie să ai obligatoriu în mașină. Mulți șoferi uită unul esențial și riscă amendă
Ce acte trebuie să ai obligatoriu în mașină. Mulți șoferi uită unul esențial și riscă amendă
Cât costă manopera la instalația electrică pentru o casă de 100 mp în 2025. Prețuri actualizate
Cât costă manopera la instalația electrică pentru o casă de 100 mp în 2025. Prețuri actualizate
Reacția IGPR, după ce George Simion a reclamat 90 de amenințări cu moartea: „Tratăm cu maximă seriozitate orice sesizare”
Reacția IGPR, după ce George Simion a reclamat 90 de amenințări cu moartea: „Tratăm cu maximă seriozitate orice sesizare”
Animal unic în lume, văzut pentru prima oară în sălbăticie: „Fantoma” care bântuie pădurea, surprinsă în toată splendoarea ei
Animal unic în lume, văzut pentru prima oară în sălbăticie: „Fantoma” care bântuie pădurea, surprinsă în toată splendoarea ei
Revista presei
Adevarul
Vacanța de vis în Albania, transformată în coșmar. Povestea unui cuplu care s-a adresat Curții de Justiție Uniunii Europene
Playsport.ro
Transferuri din Portugalia la FCSB! Gigi Becali: „Sunt doi”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Black Friday la materiale de construcții: pregătește-ți coșul de cumpărături (P)
Playtech Știri
Horoscop sâmbătă, 1 noiembrie 2025. Ziua în care 3 zodii își schimbă destinul, pot câștiga sume importante
Playtech Știri
Denise Rifai și Dan Alexa, noul cuplu din showbiz? Cum au fost surprinși cei doi, gesturile lor spun multe
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...