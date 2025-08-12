Ultima ora
12 aug. 2025 | 07:00
de Alexandru Puiu

Concediul de maternitate în 2025 - cum obții banii de la stat pentru creșterea copilului. De acum se scade contribuția la sănătate
Procedura pentru obținerea concediului de maternitate

În 2025, părinții care vor să beneficieze de indemnizația pentru creșterea copilului trebuie să respecte anumite condiții și să depună un dosar complet la primăria de domiciliu sau reședință. Procedura implică atât acte comune, obligatorii pentru toți solicitanții, cât și documente specifice în funcție de sursa veniturilor obținute înainte de nașterea copilului.

Dosarul poate fi depus cu 30 de zile înainte de suspendarea activității profesionale sau, cel târziu, în 60 de zile de la finalizarea concediului de maternitate. Este important ca solicitantul să fi realizat venituri impozabile timp de minimum 12 luni în ultimii doi ani anteriori nașterii copilului. Aceste venituri pot proveni din salarii, activități independente, drepturi de proprietate intelectuală sau activități agricole, silvicultură și piscicultură.

Există și perioade asimilate, cum ar fi șomajul, concediile medicale, concediul de acomodare sau perioadele de studii universitare și postuniversitare, care pot completa cele 12 luni necesare pentru eligibilitate.

Acte necesare și depunerea cererii

Dosarul pentru acordarea indemnizației conține documente comune tuturor solicitanților: cerere tip semnată de ambii părinți, copii ale actelor de identitate, certificatul de naștere al copilului, livret de familie sau declarație în lipsa acestuia, declarația mamei privind concediul de maternitate, dovada contului bancar și declarațiile privind protecția datelor pentru ambii părinți.

În funcție de tipul veniturilor obținute, se adaugă acte specifice. Pentru salarii, este necesară o adeverință de la angajator care să menționeze perioada lucrată, nivelul veniturilor, datele concediului și dovada suspendării activității. Pentru activități independente sau drepturi de autor, se solicită declarația unică, adeverință de venit de la ANAF și dovada suspendării activității. În cazul PFA-urilor, este necesară rezoluția de suspendare emisă de Registrul Comerțului. Studenții trebuie să prezinte adeverință de la instituția de învățământ.

Reținerea contribuției la sănătate din indemnizație

O schimbare importantă adusă în 2025 este reținerea automată a contribuției la sănătate (CASS) din indemnizația pentru creșterea copilului. Începând cu luna august, din suma brută se scade un procent de 10%, virat direct către sistemul de sănătate.

Această modificare nu se aplică indemnizației de maternitate, ci doar celei pentru creșterea copilului. De exemplu, dacă indemnizația brută este de 4 000 lei, după reținerea CASS rămân 3 600 lei. Măsura vizează peste o sută de mii de beneficiari și a fost adoptată pentru a asigura sustenabilitatea fondului de sănătate.

Persoanele aflate deja în concediu pentru creșterea copilului, care nasc din nou sau adoptă, trebuie să întocmească un nou dosar pentru prelungirea drepturilor. De asemenea, orice schimbare de situație care poate duce la suspendarea sau încetarea plății indemnizației trebuie anunțată primăriei în maximum 15 zile lucrătoare.

