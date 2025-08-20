Concedieri masive la IgniteTech: 80% dintre angajați, înlocuiți după opoziția față de inteligența artificială

Un val de concedieri fără precedent a zguduit compania de software IgniteTech, unde 80% dintre angajați au fost înlocuiți după ce s-au opus introducerii inteligenței artificiale în activitatea de zi cu zi. Decizia a fost luată de CEO-ul Eric Vaughan, care a considerat că rezistența internă și chiar sabotajul venite mai ales din partea echipelor tehnice blocau tranziția companiei spre o strategie complet axată pe AI.

Deși recalificarea personalului a consumat 20% din bugetul salarial, încercările de adaptare au eșuat. În final, sute de oameni au fost concediați, iar IgniteTech s-a reorganizat radical, orientându-și toate resursele către dezvoltarea de produse bazate pe inteligență artificială.

O schimbare dureroasă, dar strategică

Procesul a început în 2023 și s-a accelerat în prima parte a lui 2024. Vaughan a instituit chiar și o inițiativă numită „Lunea Inteligenței Artificiale”, prin care toate departamentele – de la vânzări și marketing până la echipele tehnice – erau obligate să se concentreze doar pe sarcini legate de AI. Rezultatul a fost însă opus celui așteptat: în loc să accelereze transformarea, mulți angajați au reacționat cu rezistență, unii ajungând la sabotaj direct.

În special echipele tehnice, de la care se aștepta să susțină implementarea, s-au opus cel mai puternic. Potrivit lui Vaughan, problema nu era lipsa de competențe, ci refuzul de a adopta o nouă mentalitate. „Nu poți obliga oamenii să se schimbe, mai ales dacă nu cred în asta”, a declarat CEO-ul, justificând decizia concedierilor.

În cele din urmă, IgniteTech a pornit o campanie de recrutare pentru roluri complet noi, denumite „Specialiști în Inovație în Inteligență Artificială”. Astfel, compania a trecut printr-o reorganizare masivă, aducând un nou director executiv al inteligenței artificiale, Thibault Bridel-Bertomeu, care să conducă această transformare.

Rezultatele unei transformări radicale

Deși măsura a fost extrem de dură, efectele s-au văzut rapid. Până la finalul lui 2024, IgniteTech lansase două soluții de inteligență artificială aflate în proces de brevetare, printre care și Eloquens AI, o platformă destinată automatizării e-mailurilor. Compania s-a lăudat și cu o productivitate fără precedent, susținând că poate dezvolta produse utilizabile în doar patru zile – un ritm considerat imposibil sub modelul de lucru anterior.

Din punct de vedere financiar, IgniteTech a rămas stabilă, raportând un EBITDA de aproape 75% și reușind chiar o achiziție majoră, cea a companiei Khoros. Toate aceste rezultate au fost prezentate de conducere drept dovada că adoptarea radicală a inteligenței artificiale a fost o decizie necesară și eficientă.

Cu toate acestea, pentru mulți observatori, concedierea unui procent atât de mare din personal ridică întrebări serioase despre sustenabilitatea pe termen lung a unui model bazat pe forțarea schimbării culturale prin înlocuirea oamenilor.

Alte companii aleg strategii diferite

Situația IgniteTech a stârnit o dezbatere aprinsă în mediul de afaceri global. Nu toate companiile au adoptat aceeași linie dură. Joshua Wöhle, CEO-ul Mindstone, o firmă specializată în training pe AI, a observat o rezistență similară, dar consideră că soluția este recalificarea și sprijinirea angajaților, nu concedierea lor. Compania sa oferă lunar instruire pentru sute de angajați din corporații precum Lufthansa și Hyatt, punând accent pe augmentarea muncii umane prin AI, nu pe înlocuire.

Și alte mari firme au preferat un model de tranziție mai echilibrat. Klarna, de exemplu, a redus numărul angajaților din departamentele de suport clienți prin folosirea AI, dar a reangajat mulți dintre ei în roluri noi. Ikea, la rândul său, promovează o viziune în care AI îmbunătățește activitatea angajaților, nu îi exclude din ecuație.

Un raport WRITER din 2025 arată că unul din trei angajați a sabotat activ implementarea AI în companiile lor, fenomenul fiind mai accentuat în rândul generațiilor mai tinere, Milenial și Z. Principalele motive invocate au fost frica de pierderea locului de muncă și frustrarea cauzată de instrumente de AI încă defectuoase.

Experiența IgniteTech scoate la iveală un adevăr esențial: investițiile în tehnologie nu pot avea succes fără o schimbare culturală în interiorul organizațiilor. Dacă unele companii cred că această schimbare poate fi forțată prin concedieri și restructurări, altele aleg calea dialogului și a recalificării.

În final, cazul IgniteTech rămâne un exemplu extrem, care demonstrează cât de tensionată poate deveni relația dintre progresul tehnologic și rezistența umană la schimbare. Lecția principală este clară: inteligența artificială nu înseamnă doar algoritmi și date, ci mai ales transformare culturală și adaptare la o nouă realitate a muncii.