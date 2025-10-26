Comuna din România care va ajunge stațiune turistică de interes local

Jurilovca, una dintre cele mai pitorești comune din județul Tulcea, face pași importanți spre transformarea într-o stațiune turistică de interes local. Dezvoltarea a durat peste un deceniu și implică atât investiții publice, cât și private. Locuitorii și turiștii se pregătesc să descopere o destinație modernă, cu infrastructură și servicii turistice la standarde ridicate.

Cum a evoluat comuna Jurilovca în ultimii 13 ani

Primarul Eugen Ion anunță pe pagina sa de Facebook: “Mesajul meu de astăzi este adresat în primul rând locuitorilor comunei noastre. E o veste pe care v-o dau bucuros și emoționat pentru că suntem aproape de un moment important. Poate ca ar fi trebuit să aștept până aveam hotărârea, dar sunt nerăbdător.

Și vreau sa va împărtășesc faptul că deja a fost lansat în dezbatere publică proiectul hotărârii de guvern prin care comuna noastră va deveni stațiune turistică de interes local! Este un pas important pe care îl facem noi, întreaga comunitate, după o muncă intensă de 13 ani.

Să ne amintim unde eram în 2012, cum arăta comuna și cât de departe eram de a fi o destinație turistică, un loc în care turismul să fie generator de venituri și al unui trai mai bun pentru oamenii de aici.”

Investițiile publice și private au transformat complet comuna. În 2012, existau doar două unități de cazare autorizate și aproximativ 30 de locuri disponibile.

Astăzi, numărul unităților de cazare a crescut la peste 40, cu aproape 900 de locuri în pensiuni moderne, campinguri și două resorturi. În plus, infrastructura a fost modernizată, iar comunitatea beneficiază de cinci restaurante și trei puncte gastronomice funcționale.

Ce investiții au făcut posibilă această transformare

Edilul a explicat că, astăzi, în Jurilovca, este vizibil rezultatul muncii localnicilor, al administrației locale și al investițiilor de peste 40 de milioane de euro, la care se vor adăuga, în următorii ani, alte investiții de aproximativ 50 de milioane de euro. Primăria a dezvoltat și modernizat infrastructura și a creat oportunități, însă succesul ar fi fost imposibil fără implicarea investițiilor private.

Datorită acestora, comuna a trecut de la doar două unități de cazare autorizate, acum 13 ani, la peste 40 astăzi, iar numărul locurilor de cazare a crescut de la 30 în satul Jurilovca la aproape 900 în întreaga comună, incluzând campinguri, pensiuni moderne și două resorturi.

De asemenea, acum funcționează cinci restaurante și trei puncte gastronomice. Primarul a subliniat că fără oamenii care au investit bani și muncă, au atras fonduri europene și au reușit să atragă turiști, comuna nu ar fi putut ajunge nici măcar să viseze la statutul de stațiune turistică.

Ce urmează pentru comuna Jurilovca ca stațiune turistică

Primarul adaugă: “Le mulțumesc oamenilor din echipa Primăriei Jurilovca, cei care au muncit din greu pentru toate proiectele realizate, le mulțumesc tuturor colaboratorilor care ne-au fost alături în ultimii 13 ani și le mulțumesc, desigur, locuitorilor Jurilovcăi.

Comuna noastră va intra, în câteva săptămâni, într-o nouă fază a dezvoltării sale, iar pentru asta am muncit împreună. Cum împreună vom munci și mai departe pentru a crește în continuare.”

Astfel, Jurilovca se pregătește să devină o destinație turistică de interes local, oferind turiștilor servicii moderne și facilități care transformă experiența vizitatorilor într-una completă și memorabilă.

