Compozitorul Brett James a murit la 57 de ani, într-un accident aviatic
FOTO: Variety

Brett James, compozitor premiat cu Grammy și cunoscut în special pentru piesa certificată hit „Jesus, Take the Wheel”, a pierit într-un tragic accident de avion în statul Carolina de Nord. Avea 57 de ani și se afla într-o aeronavă monomotor – un Cirrus SR22T – în momentul în care aparatul s-a prăbușit în pădure, în împrejurări încă neelucidate.

Unde s-a petrecut accidentul

Accidentul s-a produs lângă Franklin, în apropierea aeroportului din Macon County. Aeronava a decolat de pe un aeroport în Nashville, iar datele de urmărire a zborului confirmă locația incidentului – o zonă împădurită, în apropiere de școala Iotla Valley Elementary. Toți cei trei aflați la bord – Brett James, soția lui, Melody Carole Wilson, și fiica soției, Meryl Maxwell Wilson – au murit.

Brett James avea un portofoliu impresionant: a compus și a fost co-autor a peste 500 de melodii, pentru artiști celebri precum Carrie Underwood, Kelly Clarkson, Jason Aldean, Kenny Chesney, Martina McBride și alții. Unul dintre cele mai cunoscute succese ale sale este „Jesus, Take the Wheel”, interpretată de Carrie Underwood, piesă care i-a adus premiul Grammy în 2006 la categoria „Best Country Song”. În 2020 a fost introdus în Nashville Songwriters Hall of Fame.

Reacții în urma dispariției compozitorului

  • Carrie Underwood a transmis că moartea lui Brett este „pur și simplu de neînțeles”. Își exprimă durerea nu doar pentru pierderea unui colaborator, ci și pentru golul lăsat în comunitatea muzicală.
  • Jason Aldean, care a înregistrat piesa „The Truth” scrisă de James, a spus că este „devastat” și că avea doar dragoste și respect pentru persoana din spatele muzicii.
  • Paul Williams, președinte al ASCAP (Societatea Americană a Compozitorilor, Autorilor și Editorilor), l-a descris pe Brett James ca fiind „o forță a naturii în compoziția muzicală”, apreciind nu doar volumul de cântece create, ci și spiritul lui.

Avionul în care se afla artistul, un Cirrus SR22T, era înregistrat în numele lui Brett James (sub numele legal Brett James Cornelius). Decolarea s-a făcut de pe John C. Tune Airport, din Nashville. Accidentul a avut loc în jurul orei 15:00 locală, într-o zonă împădurită, într-un câmp, undeva lângă un aeroport local. Ancheta este în desfășurare, fiind condusă de autoritățile de aviație federale (FAA) și a Board-ul de Investigații al Transporturilor (NTSB) din SUA, pentru clarificarea cauzelor.

