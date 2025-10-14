Ultima ora
Cum te afectează inflația de aproape 10% din România. Cum se calculează și care sunt consecințele, pe înțelesul tuturor
14 oct. 2025 | 12:46
de Iulia Kelt

Companiile din domeniul financiar trebuie să se pregătească acum pentru computerele cuantice, avertizează experții. Legătura cu siguranța cibernetică

TEHNOLOGIE
Companiile din domeniul financiar trebuie să se pregătească acum pentru computerele cuantice, avertizează experții. Legătura cu siguranța cibernetică
Computere cuantice / Foto: ScienceDaily

Dezvoltarea accelerată a tehnologiei cuantice ar putea pune în pericol sistemele de criptare utilizate astăzi de instituții financiare, guverne și alte organizații care gestionează informații sensibile.

Un nou raport al Financial Services Information Sharing and Analysis Center (FS-ISAC) avertizează că lipsa de acțiune în domeniul securității post-cuantice riscă să lase companiile nepregătite în fața amenințărilor viitoare, scrie DarkReading.

Amenințarea viitorului se referă la decriptarea datelor din prezent

Deși computerele cuantice capabile să încalce sistemele de criptare publică, precum RSA-2048, ar putea fi la 10-20 de ani distanță, specialiștii spun că pregătirea trebuie începută acum.

Vezi și:
EvilAI, campania globală de malware care se deghizează în unelte AI și atacă organizații. Ce pericole pândesc, cum te aperi de ele?
Doar 145 de companii au crescut constant în România între 2008 și 2024, conform unui studiu amplu

Motivul este strategia numită harvest now, decrypt later, „colectează acum, decriptează mai târziu”, prin care actori statali sau grupuri cibernetice stochează date criptate, cu scopul de a le descifra în viitor, când tehnologia va permite acest lucru.

Mike Silverman, director de strategie și inovație la FS-ISAC, avertizează că „nicio criptare nu este sigură pentru totdeauna”, iar companiile trebuie să devină criptografic agile, adică să-și poată schimba rapid algoritmii de criptare pentru a răspunde amenințărilor emergente.

Predicțiile din industrie sunt din ce în ce mai optimiste privind progresele în domeniu: Google estimează că o cheie RSA de 2048 biți ar putea fi spartă cu aproximativ un milion de qubiți, o performanță de 20 de ori mai eficientă decât estimările anterioare.

În prezent, cel mai avansat procesor cuantic are 6.100 de qubiți, fiind dezvoltat de Institutul Tehnologic din California.

Rebecca Krauthamer, CEO al firmei QuSecure, afirmă că „momentul cuantic” ar putea veni mai repede decât credem: „Odată ce se atinge un prag critic, progresul devine exponențial, exact cum s-a întâmplat cu inteligența artificială.”

Planuri de tranziție și termene care par destul de clare

Conform Teoremei lui Mosca, perioada în care datele trebuie să rămână sigure (X) plus timpul necesar pentru a actualiza sistemele de criptare (Y) trebuie să fie mai scurtă decât timpul rămas până la apariția computerelor cuantice relevante. Altfel, organizațiile riscă să piardă informații confidențiale.

Agențiile de reglementare au început deja să stabilească termene pentru tranziția la criptografie post-cuantică (PQC).

Uniunea Europeană cere, de altfel, companiilor de infrastructură critică să finalizeze migrarea până în 2030, iar Canada impune ca sistemele guvernamentale cu prioritate ridicată să fie adaptate până la sfârșitul lui 2031.

În Statele Unite, Institutul Național de Standarde și Tehnologie (NIST) intenționează să elimine complet algoritmii vulnerabili până în 2035.

Pentru a se pregăti, companiile trebuie să-și inventarieze aplicațiile, protocoalele și serviciile externe, creând o „hartă de dependențe criptografice”. Aceasta permite identificarea zonelor de risc ridicat și prioritizarea actualizărilor.

Daniel dos Santos, director de cercetare la Forescout Technologies, avertizează însă că multe organizații „încă folosesc software de zeci de ani” și vor avea nevoie de ani întregi pentru a face tranziția.

Deși provocările sunt majore, soluțiile există deja, spune Krauthamer. „Este o cursă contra cronometru, dar una pe care o putem câștiga dacă începem pregătirile acum”.

De la iarnă, trecem la vreme de primăvară. Când se încălzeşte, după valul de frig
Recomandări
Ce este viteza medie și cum se calculează. Principalele modificări din noul Cod Rutier
Ce este viteza medie și cum se calculează. Principalele modificări din noul Cod Rutier
Pensii militare 2026. Tot ce trebuie să ştie foştii militari despre veniturile lor în anul care urmează
Pensii militare 2026. Tot ce trebuie să ştie foştii militari despre veniturile lor în anul care urmează
Cum poţi păstra căldura în locuinţă. Centrala termică va porni astfel din ce în ce mai rar
Cum poţi păstra căldura în locuinţă. Centrala termică va porni astfel din ce în ce mai rar
Un român stabilit în Suedia, uimit de preţurile din supermarketurile româneşti. Produsele care sunt mai scumpe la noi
Un român stabilit în Suedia, uimit de preţurile din supermarketurile româneşti. Produsele care sunt mai scumpe la noi
O companie deținută de Elon Musk, acuzată de 800 de ori că ar neglija mediul. Cum se apără magnatul?
O companie deținută de Elon Musk, acuzată de 800 de ori că ar neglija mediul. Cum se apără magnatul?
Se schimbă legea RCA pentru 8 milioane șoferii din România. Modificările, o lovitură majoră pentru toți cei implicați în accidente, indiferent de vină, dacă proiectul va fi adoptat
Se schimbă legea RCA pentru 8 milioane șoferii din România. Modificările, o lovitură majoră pentru toți cei implicați în accidente, indiferent de vină, dacă proiectul va fi adoptat
Iarna a venit mai devreme în România. Va fi din ce în ce mai frig în următoarele zile, anunţă ANM
Iarna a venit mai devreme în România. Va fi din ce în ce mai frig în următoarele zile, anunţă ANM
Nicolas Sarkozy va începe executarea pedepsei de cinci ani de închisoare. Frigiderul şi televizorul în celulă, printre condițiile de detenție
Nicolas Sarkozy va începe executarea pedepsei de cinci ani de închisoare. Frigiderul şi televizorul în celulă, printre condițiile de detenție
Revista presei
Adevarul
Ar trebui să ne îngrijoreze înmulțirea șacalilor? „Lumea are impresia că haite masive bântuie și pustiesc”
Playsport.ro
A plecat de la CFR Cluj după patru ani! Nelu Varga a confirmat despărțirea: „Îmi pare rău”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
De ce este Sfânta Parascheva numită „Cuvioasa care vede tot”? Semnificația spirituală a sărbătorii de pe 14 octombrie
Playtech Știri
Sfânta Parascheva: ce nu ai voie să faci pe 14 octombrie și ce rugăciune se citește pentru ajutor
Playtech Știri
Horoscop marți, 14 octombrie 2025. Zodiile protejate de Sfânta Parascheva
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...