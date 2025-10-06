Compania românească ce a lansat casetofonul în era digitală: cinci modele retro cu tehnologie modernă

Într-o perioadă dominată de platforme de streaming, boxe inteligente și algoritmi care decid ce muzică „ar trebui” să asculți, brandul românesc Electromureș readuce la viață un simbol al anilor ’80 și ’90: casetofonul. Cu un slogan ironic – „Streaming? Nu, mulțumesc, am casetofon!” – compania lansează cinci modele noi de casetofoane care îmbină designul clasic cu funcționalitățile moderne.

Reinventarea acestui obiect aparent dispărut din viața de zi cu zi nu este doar o strategie comercială, ci și o declarație de nostalgie și autenticitate. Noua gamă propusă de Electromureș, acum sub umbrela ZASS România, se adresează deopotrivă celor care au crescut cu sunetul benzii magnetice și noilor generații care descoperă farmecul analogicului.

Între nostalgie și inovație

Casetofoanele lansate de Electromureș păstrează aspectul vintage care le-a consacrat, dar încorporează tehnologie adaptată epocii actuale: redare prin Bluetooth, USB, card SD, pe lângă clasica casetă audio. Modelele pot funcționa atât conectate la priză, cât și pe baterii, pentru a recrea experiența portabilă din deceniile trecute.

„Puteți să-i spuneți și casetofon. Este o denumire veche, dar noi l-am adus la zi cu tehnologia de ultimă oră”, explică Tiberius Toader, directorul general al ZASS România. „Este un produs dedicat nu doar nostalgicilor, ci și tinerilor care ascultă muzică de pe telefoane sau tablete. Ne-am dorit să combinăm amintirile trecutului cu nevoile prezentului.”

Deși produsele sunt fabricate momentan în China, designul și conceptul poartă amprenta autentică a brandului românesc. Fiecare model păstrează identitatea vizuală a vechilor aparate Electromureș, de la butoanele rotunde și afișajul simplu până la carcasa metalică lucioasă.

Pentru Ioan Toader, fost inginer-șef la Electromureș, această revenire are o valoare emoțională: „Produsele păstrează sufletul Electromureșului. Am rămas aproape de oameni, prin preț, calitate și service. Fiecare aparat este gândit să fie durabil și ușor de folosit, așa cum erau odinioară.”

Casetofonul, simbol al unei „rezistențe culturale”

Reapariția casetofonului nu este un fenomen izolat. În ultimii ani, trendul retro-tech a câștigat teren în întreaga lume. Discurile de vinil, aparatele foto pe film și chiar walkman-urile au devenit obiecte de colecție, dar și declarații de stil. Electromureș pariază pe aceeași direcție, mizând pe faptul că publicul tânăr va redescoperi plăcerea tangibilă a muzicii.

„Casetofonul este un fel de protest împotriva digitalului”, spune Tiberius Toader. „Trăim o viață pe repede înainte, iar streamingul ne-a obișnuit să dăm skip după câteva secunde. Caseta, în schimb, te obligă să asculți, să te conectezi cu muzica. Este o experiență care îți cere timp, atenție și răbdare.”

Această formă de „rezistență culturală” nu vine doar din nostalgie, ci și dintr-o nevoie tot mai vizibilă de a încetini ritmul și de a reumaniza relația cu tehnologia. În loc de algoritmi care recomandă piese, ascultătorul își creează propria selecție. În loc de sunet perfect digitalizat, primește imperfecțiunile calde ale benzii magnetice – acel fâșâit inconfundabil care a marcat copilăria și adolescența multora.

Un brand cu rădăcini românești și planuri mari

Pentru Electromureș, reîntoarcerea pe piață cu această gamă este un pas strategic. În anii ’80, fabrica din Târgu Mureș era un simbol al producției românești de electronice. După o lungă pauză, preluarea de către ZASS România a însemnat o șansă de revitalizare.

Compania își propune nu doar să relanseze casetofonul, ci și să extindă gama de produse retro-modernizate. Pe lângă casetofoane, Electromureș produce deja pick-up-uri, radiouri și boxe cu același amestec de estetică clasică și dotări contemporane. În perspectivă, brandul intenționează să intre și pe piața electrocasnicelor, cu produse care păstrează același ADN al simplității și calității.

Pe fondul acestui val retro, noua generație descoperă ce înseamnă să atingi fizic muzica – să scoți caseta din carcasă, să o întorci, să apeși „play” și să auzi primul fâșâit. Poate părea un gest mărunt, dar este o formă de conectare reală, greu de reprodus în lumea digitală.

Lansarea celor cinci modele de casetofoane Electromureș confirmă că nostalgia poate fi, atunci când este reinventată inteligent, o forță comercială și culturală. Între memoria colectivă și inovația tehnologică, brandul românesc reușește să transforme un obiect al trecutului într-un manifest al prezentului: un apel la simplitate, la autenticitate și la redescoperirea bucuriei de a asculta muzica așa cum o făceam „pe vremuri”.