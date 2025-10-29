Compania chineză Kubota a prezentat primul tractor autonom din lume alimentat cu hidrogen: o revoluție tehnologică în agricultură

Inginerii japonezi de la Kubota, companie recunoscută la nivel global pentru motoarele sale fiabile și durabile, au anunțat o inovație care ar putea schimba radical modul în care este practicată agricultura: primul tractor autonom alimentat cu hidrogen. Prototipul marchează o dublă premieră – combină tehnologia condusului autonom cu un sistem de propulsie nepoluant, bazat pe pile de combustibil, menite să înlocuiască motorul diesel tradițional.

Proiectul Kubota nu este doar o demonstrație de forță tehnologică, ci și un posibil răspuns la două dintre cele mai presante provocări ale agriculturii moderne: lipsa forței de muncă și nevoia urgentă de tranziție către soluții sustenabile.

Prototipul tractorului cu hidrogen semnat Kubota iese imediat în evidență prin designul său neobișnuit. Fiind complet autonom, nu are nevoie de volan, cabină sau scaun pentru operator. Structura sa este redusă la esențial: șasiu, cadru, rezervoare de hidrogen și sistem de propulsie electrică.

Deși este încă un model experimental, inginerii japonezi susțin că vehiculul este perfect adaptat agriculturii moderne, unde terenurile și traseele sunt previzibile și bine delimitate. În acest context, autonomia nu implică aceleași riscuri ca în cazul automobilelor rutiere. Tractorul se poate deplasa singur pe câmp, poate efectua lucrări agricole programate și se întoarce la punctul de pornire fără intervenție umană.

„Tractoarele și combinele lucrează în medii controlate, ceea ce face condusul autonom mult mai sigur și mai practic”, explică reprezentanții Kubota.

Dimensiunile prototipului confirmă că este vorba despre un utilaj compact: 4,38 metri lungime, 2,20 metri lățime și 2,29 metri înălțime, iar sistemul său de propulsie oferă putere echivalentă cu un tractor diesel de 100 de cai-putere.

Tracțiunea integrală mecanică asigură performanță ridicată pe teren accidentat, iar un al doilea motor electric este dedicat acționării echipamentelor auxiliare, cum ar fi plugurile, semănătorile sau cositorile.

Hidrogenul, sursa de energie care alimentează viitorul

Ceea ce face acest tractor cu adevărat revoluționar nu este doar autonomia, ci sistemul său de propulsie pe bază de hidrogen. Tractorul stochează hidrogen comprimat în rezervoare speciale, care este transformat în energie electrică prin intermediul celulelor de combustibil.

Procesul este similar cu cel folosit de modelul Toyota Mirai: hidrogenul reacționează cu oxigenul din aer, generând electricitate și apă pură ca produs secundar. Aceasta înseamnă că tractorul nu produce emisii poluante, fiind o soluție complet ecologică pentru mediul rural.

Electricitatea obținută este livrată motorului electric principal, care pune utilajul în mișcare. În același timp, sistemul oferă un cuplu ridicat, esențial pentru activitățile agricole care presupun efort mecanic intens.

Reprezentanții Kubota au declarat că au calibrat motorul pentru a egala performanțele unui tractor compact convențional, dar fără zgomot, fără vibrații și fără emisii de dioxid de carbon.

Un alt avantaj esențial al hidrogenului este autonomia de lucru. Spre deosebire de bateriile electrice, care necesită ore întregi de reîncărcare, un rezervor de hidrogen poate fi realimentat rapid, oferind ore întregi de funcționare continuă – un aspect vital pentru fermieri în timpul campaniilor agricole.

Kubota consideră că hidrogenul este o soluție mai practică decât energia electrică stocată în baterii, cel puțin pentru sectorul agricol, unde utilajele trebuie să funcționeze neîntrerupt, pe suprafețe mari, și adesea departe de rețelele electrice.

Provocarea infrastructurii: o idee bună, dar greu de aplicat

Deși ideea unui tractor autonom cu hidrogen pare desprinsă din viitor, provocările logistice sunt reale. Infrastructura de alimentare cu hidrogen este foarte limitată chiar și în Japonia, iar în Europa sau America situația este și mai dificilă.

Kubota recunoaște că utilajul ar putea fi utilizat, cel puțin într-o primă etapă, doar de fermierii care au acces direct la o sursă de hidrogen – fie la o fermă dotată cu echipamente proprii de producție, fie în proximitatea unor centre industriale.

„Dacă fermierii ar avea posibilitatea să producă și să stocheze hidrogen la nivel local, tractorul nostru ar putea funcționa autonom zile întregi fără oprire”, explică inginerii companiei.

Totuși, extinderea rețelelor de alimentare cu hidrogen rămâne una dintre cele mai mari provocări tehnologice ale deceniului. Construirea unei astfel de infrastructuri implică costuri uriașe, cerințe stricte de siguranță și tehnologii avansate de stocare.

Cu toate acestea, Japonia continuă să fie pionierul global al economiei hidrogenului, investind constant în proiecte menite să demonstreze viabilitatea acestei surse de energie. Țara consideră că hidrogenul este cheia unei tranziții energetice curate, complementare dezvoltării vehiculelor electrice.

Kubota urmează aceeași filosofie. De-a lungul decadelor, compania a fost un simbol al ingineriei japoneze bazate pe fiabilitate, eficiență și durabilitate, iar noul tractor cu hidrogen duce aceste principii la un alt nivel.

Agricultura viitorului: sustenabilă, autonomă și conectată

Proiectul Kubota reflectă direcția în care se îndreaptă agricultura globală: automatizare, autonomie și energie verde. Un tractor care funcționează singur, fără emisii și fără operator, pare astăzi o curiozitate tehnologică, dar peste un deceniu ar putea deveni o normă.

Într-o lume în care fermierii se confruntă cu lipsa forței de muncă și cu presiuni legate de reducerea emisiilor, un astfel de utilaj oferă eficiență, independență și sustenabilitate.

Chiar dacă infrastructura de hidrogen este încă în stadiu incipient, Kubota mizează pe o idee simplă: tehnologia trebuie să fie pregătită înainte ca piața să fie. Iar cu acest prototip, inginerii japonezi demonstrează că viitorul agriculturii poate fi la fel de curat ca și câmpurile pe care le lucrează.