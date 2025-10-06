Compania chineză AheadForm a creat o față de robot aproape umană: clipește, zâmbește și imită emoții reale VIDEO

Tehnologia robotică face un nou pas spre granița dintre artificial și uman. AheadForm, o companie de robotică din China, a prezentat o față de robot hiperrealistă capabilă să clipească, să își miște buzele, să dea din cap și să exprime emoții similare cu cele umane. Deși scopul declarat al proiectului este acela de a face roboții mai „prietenoși” și mai ușor de acceptat în viața de zi cu zi, reacțiile publicului au fost mixte — mulți internauți descriind demonstrația drept „înspăimântător de realistă”.

Fața robotului, construită cu o precizie impresionantă, folosește o combinație de motoare fine, senzori optici și o structură flexibilă care imită mișcarea pielii umane. Într-un videoclip publicat de AheadForm, se poate vedea cum robotul clipește lent, își mișcă ochii pentru a urmări un obiect din cameră, își ridică sprâncenele și zâmbește subtil. Mișcările sunt fluide și lipsite de rigiditatea specifică roboților clasici, creând impresia stranie că te afli în fața unei persoane adevărate.

Reprezentanții companiei au explicat că obiectivul principal al acestui prototip este de a face interacțiunea om-mașină mai naturală. Fața a fost concepută pentru a fi folosită pe viitori roboți umanoizi care vor putea lucra în educație, servicii publice sau îngrijire medicală.

„Scopul nostru este să creăm roboți care nu doar să execute comenzi, ci să poată comunica într-un mod empatic. O expresie facială credibilă reduce bariera emoțională dintre oameni și tehnologie”, a declarat un purtător de cuvânt al AheadForm.

Cu toate acestea, pentru mulți privitori, demonstrația video a avut un efect mai degrabă tulburător decât reconfortant. Clipul a devenit rapid viral pe rețelele sociale, cu comentarii care variau de la fascinație la teamă. Un utilizator a scris: „E ca și cum m-aș uita la o persoană care nu e… vie. Prea realist ca să fie confortabil.”

Tehnologia din spatele feței care „simte”

Dezvoltarea acestei fețe robotice implică o combinație de inteligență artificială și inginerie biomecanică. AheadForm a folosit o piele sintetică creată dintr-un polimer elastic care poate fi modelat pentru a reproduce texturi și nuanțe de culoare apropiate de cele umane. Sub această „piele”, se află un sistem complex de 45 de micro-motoare care controlează fiecare expresie facială — de la clipitul ochilor până la zâmbetele subtile.

Senzorii optici integrați în ochi permit robotului să urmărească mișcările interlocutorului și să reacționeze în timp real. De exemplu, dacă un om se apropie sau își schimbă expresia, robotul poate răspunde printr-o modificare subtilă a feței sale — imitând mirarea, aprobarea sau curiozitatea.

Dezvoltatorii spun că algoritmii de învățare automată ajută robotul să interpreteze emoțiile umane pe baza tonului vocii, a expresiilor faciale și a gesturilor. Această adaptabilitate ar putea fi utilă în contexte precum îngrijirea vârstnicilor, unde un robot capabil să „simtă” starea unei persoane ar putea oferi o formă de sprijin emoțional.

Totuși, criticii ridică întrebări etice și psihologice serioase. Unii cercetători avertizează că o asemenea apropiere vizuală de aspectul uman ar putea duce la așa-numitul „efect uncanny valley” — senzația de disconfort pe care oamenii o resimt în fața entităților care par umane, dar nu sunt.

Roboții umani ai viitorului: între inovație și dileme etice

AheadForm nu este prima companie care încearcă să depășească barierele realismului robotic. În Japonia, de exemplu, humanoidul Erica, creat la Universitatea din Kyoto, a fost deja antrenat pentru a lucra ca prezentator de știri. În Coreea de Sud, cercetătorii dezvoltă roboți „emoționali” capabili să ofere asistență psihologică de bază.

Totuși, inovația chinezilor duce realismul la un nou nivel. Prin integrarea expresiilor faciale aproape perfecte, roboții ar putea deveni în scurt timp asistenți în spitale, ghizi turistici sau chiar actori digitali în filme.

Problema apare însă atunci când această asemănare devine prea mare. Psihologii atrag atenția că oamenii ar putea ajunge să dezvolte atașamente emoționale față de roboți, confundând empatia simulată cu cea reală. Mai mult, există temeri că astfel de inovații ar putea fi folosite și în scopuri mai puțin etice – de la manipulare socială până la propagandă sau supraveghere.

În fața acestor controverse, AheadForm a transmis că își propune să respecte standardele etice și să colaboreze cu experți în psihologie pentru a se asigura că interacțiunile dintre oameni și roboți rămân sigure și benefice.

Pentru moment, chipul care clipește și zâmbește ca un om rămâne un amestec perfect între fascinație și neliniște. O privire în viitorul apropiat, unde granița dintre viață și tehnologie devine tot mai greu de distins — iar roboții, tot mai greu de ignorat.