Compania care plătește până la 500.000 de euro angajaților care pleacă voluntar: mii de oameni au acceptat deja oferta

Producătorul auto Mercedes-Benz a lansat unul dintre cele mai mari programe de plecări voluntare din istoria industriei auto germane. Compania oferă compensații de până la 500.000 de euro pentru angajații care aleg să părăsească firma de bunăvoie, într-un context în care gigantul german își restructurează activitatea pentru a face față tranziției către electromobilitate și provocărilor economice globale.

Potrivit publicației Handelsblatt, aproximativ 40.000 de angajați au primit oferte oficiale, iar 4.000 dintre ei au acceptat deja. Programul face parte dintr-un amplu plan de eficientizare, menit să reducă costurile totale ale grupului cu 5 miliarde de euro până în 2027.

Un program uriaș de plecări voluntare pentru a pregăti tranziția către era electrică

Noua strategie, denumită „Next Level Performance”, are scopul de a adapta structura de personal a companiei la realitățile unei piețe auto aflate într-o transformare profundă. În timp ce cererea pentru mașinile electrice crește, vânzările de automobile cu motoare termice sunt în declin, iar competiția globală devine tot mai dură.

Președintele grupului, Ola Källenius, a declarat că producătorii auto nu ar trebui penalizați pentru neatingerea rapidă a obiectivelor de reducere a emisiilor de carbon, ci ar trebui sprijiniți prin stimulente pentru o tranziție graduală. Totuși, liderul Mercedes recunoaște că viitorul industriei este unul „zero emisii”, iar compania trebuie să își reconfigureze operațiunile în consecință.

Programul de plecări voluntare vizează în special angajații din departamentele administrative, IT și zonele de suport, adică acele poziții care nu sunt implicate direct în procesul de producție. Obiectivul este reducerea costurilor cu personalul fără a apela la concedieri forțate, păstrând în același timp un nivel ridicat de motivație și stabilitate în rândul echipei.

Pentru companie, acest plan reprezintă o soluție de compromis între nevoia de restructurare și protecția socială a angajaților. Mercedes trebuie să ofere pachete foarte atractive, deoarece personalul din Germania beneficiază de protecție împotriva concedierii până în 2034, conform acordurilor sindicale în vigoare.

Compensații record: până la jumătate de milion de euro pentru cei care pleacă

Pachetele compensatorii sunt stabilite individual, în funcție de vârsta, vechimea, poziția și salariul fiecărui angajat. Astfel, un manager de echipă de 55 de ani, cu 30 de ani de experiență și un salariu lunar de 9.000 de euro, poate primi peste 500.000 de euro. Un angajat de 45 de ani, cu 20 de ani de vechime și un venit lunar de 7.500 de euro, ar putea obține o compensație de aproximativ 300.000 de euro.

Programul a fost lansat în aprilie 2025 și va fi valabil până la sfârșitul lunii martie 2026. În această perioadă, doar angajații care își exprimă voluntar dorința de a părăsi compania pot aplica, iar Mercedes are, la rândul ei, dreptul de a aproba sau respinge cererea.

Pentru mulți salariați, oferta este prea tentantă pentru a fi refuzată, mai ales în contextul unei piețe a muncii în care experiența din industria auto rămâne valoroasă și bine remunerată. Totuși, experții avertizează că un program de o asemenea amploare poate avea efecte secundare importante, cum ar fi pierderea unor competențe esențiale și a know-how-ului acumulat de-a lungul deceniilor.

Pe de altă parte, compania susține că plecările voluntare vor fi echilibrate prin recrutări în domenii strategice, în special în dezvoltarea software, designul sistemelor de propulsie electrică și cercetarea în baterii. Scopul final este transformarea Mercedes-Benz într-o companie mai agilă, digitalizată și pregătită pentru viitor.

Restructurare, dar și investiții în producția electrică

Deși planul „Next Level Performance” are o componentă clară de reducere a costurilor, Mercedes continuă să investească în infrastructura pentru mașinile electrice. Pe 13 octombrie, grupul german a inaugurat la Sebeș, județul Alba, o nouă linie de asamblare pentru unități de propulsie destinate modelului GLC full-electric.

Investiția, estimată la peste 100 de milioane de euro, a fost realizată prin subsidiara locală Star Assembly și a dus la crearea a 500 de noi locuri de muncă, ridicând numărul total al angajaților Mercedes-Benz din Sebeș la peste 2.600.

Noua fabrică are un rol cheie în strategia europeană de electrificare a companiei și demonstrează că Mercedes nu renunță la producția din România, chiar dacă reorganizează masiv structurile interne din Germania.

În paralel, compania investește în tehnologii de automatizare, eficiență energetică și sustenabilitate, pentru a-și atinge obiectivele de reducere a emisiilor și de competitivitate pe o piață globală dominată tot mai mult de rivali precum Tesla, BYD sau Volkswagen.

La sfârșitul anului trecut, Mercedes-Benz avea aproximativ 175.000 de angajați la nivel mondial, dintre care 115.000 în Germania. Prin implementarea programului de plecări voluntare, compania speră să reducă treptat forța de muncă fără a afecta producția și fără a provoca tensiuni sociale.

Într-o industrie aflată în plină revoluție tehnologică, Mercedes-Benz încearcă să găsească echilibrul între eficiență și responsabilitate socială. Iar oferta de până la 500.000 de euro pentru cei care aleg să plece reprezintă nu doar o strategie financiară, ci și un semnal despre adâncimea transformărilor prin care trece industria auto europeană – una care trebuie să-și regândească radical modelul de afaceri pentru a supraviețui într-un viitor dominat de electrificare și automatizare.