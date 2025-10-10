Comediantul Earthquake revine cu „Joke Telling Business”, stand-up pe Netflix. De ce o să te amuze la maxim

Ultima ora
Cu cât se scumpește factura finală la curent. Hidroelectrica, mesaj către clienți
10 oct. 2025 | 11:41
de Ozana Mazilu

ENTERTAINMENT
Ce teme abordează în spectacolul de pe Netflix Foto: Netflix

Comediantul Earthquake, cunoscut sub numele real Nathaniel Stroman, revine pe scena mare cu specialul de stand-up „Earthquake: Joke Telling Business”, lansat pe 30 septembrie 2025 pe Netflix. Este primul său show integral pentru platforma de streaming, după episodul mai scurt realizat sub tutela lui Dave Chappelle în 2022, parte din seria „Chappelle’s Home Team”.

Filmat în Atlanta, spectacolul aduce un amestec echilibrat între umorul direct, sarcasmul bine dozat și reflecția asupra vieții de zi cu zi. Earthquake vorbește deschis despre realități personale și sociale: divorț, bani, discriminare, relații și maturitate. Printr-un ton relaxat, dar plin de intensitate, show-ul propune o abordare clasică de stand-up american — glume sincere, dar cu miez.

Earthquake revine cu „Joke Telling Business”, pe Netflix

„Joke Telling Business” nu este doar o colecție de poante. Este o declarație despre arta de a spune adevăruri incomode prin umor, despre curajul de a privi lumea în față și de a râde de ea, chiar și atunci când nu e amuzantă.

În noul special, Earthquake explorează teme variate, cu un amestec de sinceritate și ironie. Una dintre cele mai puternice direcții este cea personală. Comediantul vorbește despre divorț și pierderea casei, despre momentele în care viața l-a obligat să o ia de la capăt. Glumele lui despre suferință sunt tăioase, dar nu lipsite de tandrețe, amintind de felul în care stand-up-ul american transformă durerea în spectacol.

Earthquake nu ocolește nici subiectele publice. Se referă la scandalurile din showbiz, la excesele celebrităților și la ipocrizia lumii moderne. Fiecare nume menționat, fiecare întâmplare ironizată are rolul de a reflecta o realitate mai amplă: aceea a oamenilor care, în goana după faimă și bani, pierd contactul cu propriul sine.

O altă temă puternică este cea a paternității. Earthquake vorbește despre relația cu fiul său și despre provocările de a fi tată într-o societate care cere totul, dar oferă puțin sprijin. Prin comparațiile pe care le face cu figuri publice, reușește să transforme un subiect intim într-o reflecție socială asupra responsabilității și educației.

În final, spectacolul atinge și teme politice și rasiale. Earthquake critică discriminarea sistemică, dar fără a adopta un ton militant. Preferă să lase ironia să conducă mesajul, iar prin umorul său direct, reușește să exprime adevăruri grele într-un mod accesibil și inteligent.

De ce merită urmărit special-ul de pe Netflix

„Joke Telling Business” de pe Netflix se remarcă printr-un echilibru rar între comedie pură și comentariu social. Earthquake are o prezență scenică puternică și un stil autentic, care amintește de perioada clasică a stand-up-ului american. Vocea sa gravă, ritmul bine controlat și gesturile simple, dar precise, transformă fiecare glumă într-un moment de atenție deplină.

Spectacolul nu este o succesiune de poante rapide, ci o demonstrație a meșteșugului din spatele comediei. De altfel, titlul însuși — „Joke Telling Business” — trimite la ideea că a spune glume e o meserie serioasă, care cere disciplină, observație și o relație sinceră cu publicul. Earthquake pare conștient că umorul său nu e pentru oricine, dar exact acest curaj îl face relevant.

Un alt motiv pentru care merită urmărit show-ul este vulnerabilitatea lui. Dincolo de sarcasm și energie, comediantul lasă loc pentru momente de reflecție, fără a pierde tonul ludic. Râsul devine astfel un instrument de vindecare, o formă de rezistență și de autoironie.

Criticii au descris spectacolul ca pe o revenire importantă pentru Earthquake — un pas matur, bine calculat, care îl așază din nou în centrul atenției. Prin acest special, el dovedește că stand-up-ul autentic nu are nevoie de artificii, ci doar de un om care spune adevărul cu umor și inteligență.

„Joke Telling Business” este o combinație reușită între confesiune și divertisment, un show care te face să râzi, dar și să gândești. Este o lecție despre puterea de a transforma greutățile vieții în material de scenă, despre cum umorul poate deveni o formă de supraviețuire. Într-o lume care se ia prea în serios, Earthquake îți amintește că, uneori, cea mai sinceră formă de curaj e să spui o glumă bună — și să nu-ți ceri scuze pentru ea.

