Coletele de pe Temu și Shein, mai scumpe pentru toți români. Cum speră giganții comerțului online din România să-ți adauge 5 euro la colet

15 aug. 2025 | 09:30
de Alexandru Puiu

Temu și Shein, în vizorul giganților locali / foto: reprezentare AI

Platformele internaționale de comerț electronic precum Temu, Shein, Trendyol și AliExpress ar putea deveni mai costisitoare pentru cumpărătorii din România. Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) propune introducerea unei taxe administrative de 5 euro pentru fiecare colet non-UE, ca parte a unui set de măsuri menite să reducă pierderile masive generate de aceste platforme asupra retailului local.

Pierderi de miliarde pentru economia românească

Potrivit unei analize realizate de economistul Iancu Guda, la solicitarea ARMO, platformele non-UE ar putea provoca pierderi fiscale de aproximativ 2,12 miliarde de euro pe an până în 2027, dacă actuala tendință de creștere se menține. Estimările pentru 2025 indică deja un impact negativ de cel puțin 1,06 miliarde de euro, sumă care s-ar putea dubla în următorii doi ani.

Problema pleacă de la faptul că în 2025 vor intra în România circa 78 de milioane de colete sub pragul de 150 de euro, valoare la care nu se aplică taxe vamale. La o medie de 50 de euro per colet, aceste importuri directe prin platforme asiatice și alte marketplace-uri non-UE ar putea ajunge să reprezinte aproape 29% din piața locală de retail până în 2027, față de aproximativ 14% estimat pentru finalul acestui an.

Retailul autohton, care contribuie cu 21% la PIB-ul României și susține aproximativ 200.000 de locuri de muncă, riscă să piardă o parte importantă din venituri și clienți. Potrivit lui Cristi Movilă, președinte ARMO, dezechilibrul fiscal și concurența neloială amenință direct investițiile și stabilitatea economică a întregului sector.

Măsuri propuse pentru echilibrarea pieței

ARMO propune un pachet de măsuri care să fie aplicat imediat, fără a aștepta termenul din 2028 stabilit de Comisia Europeană pentru eliminarea pragului de minimis:

  1. Taxarea cu minimum 5 euro pentru fiecare colet non-UE, ceea ce ar putea aduce la buget peste 1 milion de euro pe zi.
  2. Eliminarea scutirii de taxe vamale pentru colete sub 150 de euro.
  3. Implementarea unui sistem fiscal care să impoziteze veniturile platformelor internaționale în țara unde au fost obținute.

Cristian Pelivan, director executiv ARMO, subliniază că nu este vorba despre protecționism, ci despre „echitate fiscală și competițională”, astfel încât piața locală să poată rezista presiunii exercitate de giganții comerțului online extracomunitar.

Studiile ARMO din 2025 arată că 8 din 10 firme de retail din România se așteaptă ca activitatea lor să fie afectată în următoarele 12 luni de platformele asiatice, iar 75% dintre respondenți avertizează că micii producători riscă falimentul. Cu o cotă de piață în continuă creștere pentru Temu, Shein sau AliExpress, presiunea asupra autorităților de a lua măsuri rapide devine tot mai mare.

