Colapsul de 3,5 miliarde de dolari al criptomonedelor: Fenomenul bizar din spate, explicația specialiștilor

În lumea volatilă a criptomonedelor, prăbușirile sunt frecvente, dar unul dintre cele mai mari colapsuri nu a fost doar un eveniment aleatoriu, ci mai degrabă rezultatul unei acțiuni coordonate de câțiva indivizi, indică cercetările recente.

În aprilie-mai 2022, stablecoin-ul TerraUSD și criptomoneda asociată LUNA au scăzut de la o valoare de 3,5 miliarde de dolari la aproape nimic, într-un interval de doar câteva zile, din cauza vânzărilor masive pe termen scurt.

Acesta a fost un incident care nu trebuia să se întâmple, având în vedere statutul stablecoin-urilor ca refugiu sigur împotriva volatilității criptomonedelor, scrie IFLScience.

Analiza comportamentului tranzacțiilor, o lovitură bine coordonată

Cauza finală a colapsului a fost panică, atunci când deținătorii de TerraUSD și LUNA s-au speriat de scăderea valorii și au fugit să vândă, declanșând o panică asemănătoare cu prăbușirile pieței de acțiuni și retragerile bancare.

Cu toate acestea, ce s-a întâmplat înainte de acest moment a captat atenția lui Dr. Richard Clegg de la Queen Mary University și a echipei sale, care au aplicat o metodă numită analiza temporală a grafurilor multilayer pentru a investiga tranzacțiile din TerraUSD și LUNA.

Echipa a descoperit că un număr de tranzacții mari din TerraUSD și LUNA aveau o sincronizare care era foarte improbabil să fie aleatorie, subminând valoarea celor două criptomonede și provocând panică.

„Ce am descoperit a fost extraordinar”, a spus Clegg. „În zilele care au precedat colapsul, am observat tipare de tranzacționare foarte nenaturale. În loc de tranzacții distribuite între sute de traderi, am observat un număr mic de indivizi care controlau aproape întreaga piață”. Activitatea suspectă a avut loc pe 3 și 19 aprilie 2022.

Cooperarea în scopul destabilizării pieței

Clegg și echipa sa au descoperit că tranzacțiile aveau o uniformitate de sumă între participanți, ceea ce sugerează că aceștia nu doar au pariat independent pe prăbușirea TerraUSD, dar s-au coordonat între ei, fiecare punând același tip de pariu.

De altfel, coordonarea era esențială pentru succesul schemei, deoarece TerraUSD avea rezerve suficient de mari pentru a rezista oricăror vânzări pe termen scurt din partea unui singur participant, menținându-și valoarea și evitând panică.

Implicarea reglementărilor și analiza în timp real

Deși regăsirea acestui tipar de tranzacționare nu ar atrage prea multă atenție din partea reglementatorilor, cercetătorii au creat un sistem software capabil să analizeze astfel de comportamente și să ofere soluții în timp real.

În timp ce pierderea de 3,5 miliarde de dolari poate părea mică în comparație cu colapsuri mai mari pe piețele convenționale, colapsul LUNA-Terra a avut un impact semnificativ, contribuind la prăbușirea FTX și generând pierderi estimate la cel puțin de zece ori mai mari.

Cu toate acestea, Bitcoinul a reușit să își revină și să atingă noi maxime, în timp ce TerraUSD și LUNA nu și-au mai revenit niciodată.

Colapsul a demonstrat vulnerabilitatea criptomonedelor și a sistemului financiar în fața unor atacuri coordonate, iar cei care au orchestrate aceste vânzări masive ar putea să își fi atins scopul, dar este greu de imaginat că vor considera acest proiect ca fiind unică, așteptând o nouă oportunitate de a destabiliza alte piețe speculative.