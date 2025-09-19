Ultima ora
Elon Musk riscă să fie exclus din Royal Society după discursul înflăcărat de la mitingul din Londra
19 sept. 2025 | 11:30
de Ozana Mazilu

Codurile de prieten și invitațiile pe Switch 2: ghid complet pentru conectarea cu alți jucători

TEHNOLOGIE
Codurile de prieten și invitațiile pe Switch 2: ghid complet pentru conectarea cu alți jucători
Cum folosești codurile de prieten și invitațiile pe Switch 2

Nintendo a lansat Switch 2 cu o serie de îmbunătățiri hardware și software, dar sistemul de conectare dintre utilizatori rămâne familiar pentru cei care au avut prima consolă. Codurile de prieten și invitațiile sunt esențiale dacă vrei să joci online cu alți gameri, să partajezi scoruri sau să comunici direct. Acest ghid te ajută să înțelegi pașii necesari pentru a folosi eficient aceste funcții, astfel încât să te bucuri de experiențe multiplayer fără probleme.

Cum obții și distribui codul tău de prieten

Pe Switch 2, fiecare cont Nintendo primește automat un cod unic de prieten, format dintr-o combinație de cifre. Pentru a-l găsi, accesează meniul principal al consolei, mergi la profilul tău și caută secțiunea „Adaugă prieten”. Acolo vei vedea codul complet, pe care îl poți copia sau nota pentru a-l trimite celor cu care vrei să te conectezi.

Când trimiți codul, asigură-te că îl oferi doar persoanelor de încredere, deoarece acesta permite altora să îți vadă activitatea de joc. Poți oricând să modifici setările de confidențialitate pentru a limita cine îți poate trimite cereri, fie că este vorba despre prieteni existenți, fie despre utilizatori noi. Această opțiune te ajută să menții controlul asupra listei de contacte și să eviți solicitările nedorite.

Vezi și:
Ghid complet pentru conectarea Switch 2 la căști și boxe prin USB-C sau dock
Cum profiți de catalogul NES, SNES și N64 cu Nintendo Switch Online pe Switch 2

Trimiterea și acceptarea invitațiilor pe Switch 2

După ce ai codul de prieten al cuiva, procesul de adăugare este simplu. În același meniu „Adaugă prieten”, introdu codul primit și trimite cererea. Persoana cealaltă va primi o notificare și va trebui să accepte invitația pentru ca voi să deveniți prieteni oficiali. Odată aprobată, veți putea vedea când celălalt este online, ce jocuri rulează și puteți iniția sesiuni multiplayer direct.

Switch 2 a adăugat și o funcție de invitație rapidă în cadrul jocurilor compatibile. Astfel, dacă amândoi dețineți același titlu, poți trimite o invitație direct din meniul jocului, fără a mai căuta manual în listă. Această opțiune reduce timpul de așteptare și face sesiunile online mai fluide, în special pentru jocurile competitive sau cooperative.

Gestionarea prietenilor și setările de confidențialitate

Pe măsură ce lista de prieteni crește, e important să știi cum să gestionezi conexiunile. Switch 2 permite sortarea contactelor în funcție de activitate sau jocuri comune, astfel încât să găsești rapid partenerii preferați. De asemenea, poți bloca utilizatorii cu comportament nepotrivit sau îi poți elimina oricând din listă, fără notificări trimise acestora.

Setările de confidențialitate sunt la fel de cruciale. Din meniul de profil poți decide dacă alți jucători îți pot vedea activitatea, scorurile sau când ești online. Pentru o experiență sigură, mai ales dacă la consolă au acces și copii, activează controalele parentale oferite de Nintendo. Acestea îți permit să restricționezi accesul la anumite funcții online și să limitezi timpul de joc.

Cu aceste opțiuni, Switch 2 continuă tradiția Nintendo de a pune accent pe interacțiunea socială și siguranța utilizatorilor. Folosirea codurilor de prieten și a invitațiilor nu doar că îți extinde cercul de joc, dar îți oferă și control total asupra modului în care te conectezi cu ceilalți. Astfel, te poți bucura de competiții, cooperări și conversații într-un mediu prietenos și bine protejat.

Când vine frigul în România? Trecem rapid de la vară, la temperaturi aproape de îngheţ
Recomandări
Noi titluri de stat anunțate de Guvern, un buget de 10.8 miliarde de lei. Ce poți face cu banii de la stat din operațiunea Samurai
Noi titluri de stat anunțate de Guvern, un buget de 10.8 miliarde de lei. Ce poți face cu banii de la stat din operațiunea Samurai
Cât costă două șezloguri şi o umbrelă pe cea mai cunoscută plajă din Albania? Imagini reale din ”Maldivele Europei”
Cât costă două șezloguri şi o umbrelă pe cea mai cunoscută plajă din Albania? Imagini reale din ”Maldivele Europei”
Bărbat împușcat mortal cu o armă de vânătoare, în Satu Mare. Glonţul a venit dintr-un autoturism parcat în curtea unei pensiuni
Bărbat împușcat mortal cu o armă de vânătoare, în Satu Mare. Glonţul a venit dintr-un autoturism parcat în curtea unei pensiuni
Toyota și Lexus retrag aproape 600.000 de mașini din cauza panourilor de bord defecte. Care sunt modelele cu probleme
Toyota și Lexus retrag aproape 600.000 de mașini din cauza panourilor de bord defecte. Care sunt modelele cu probleme
Filmul românesc „Vecina” și culisele unei producții așteptate. Când vezi comedia cu Mircea Bravo la cinema
Filmul românesc „Vecina” și culisele unei producții așteptate. Când vezi comedia cu Mircea Bravo la cinema
Pensia minimă garantată dacă ai lucrat sub 25 de ani. Calcul după noua lege
Pensia minimă garantată dacă ai lucrat sub 25 de ani. Calcul după noua lege
Marissa, moştenitoarea unui imperiu din Grecia, a murit la 28 de ani din cauza unei înţepături de insectă. Abia învinsese o boală gravă
Marissa, moştenitoarea unui imperiu din Grecia, a murit la 28 de ani din cauza unei înţepături de insectă. Abia învinsese o boală gravă
Microsoft 365 Copilot va fi instalat automat pe aproape toate calculatoarele cu Windows 11 din lume. Așa nu mai scapi de inteligența artificială
Microsoft 365 Copilot va fi instalat automat pe aproape toate calculatoarele cu Windows 11 din lume. Așa nu mai scapi de inteligența artificială
Revista presei
Adevarul
Țările care au spus „nu” schimbării orei: ce efecte au resimțit oamenii și ce s-a constatat. Exemplul Turciei
Playsport.ro
Chivu le răspunde criticilor! Ferm pe poziții: „Nu mă simt mai puțin antrenor”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Ștefan Iancu, despre ce s-a întâmplat pe platoul de filmări „Situationship”: „A trebuit să mă abțin”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Zodiile care au un final de an pe cinste. Nu le-a mers extraordinar până acum, însă ultimele luni din 2025 vor fi de vis
Playtech Știri
Horoscop zilnic 19 septembrie 2025: surprize în dragoste și bani pentru trei zodii
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...