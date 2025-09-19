Codurile de prieten și invitațiile pe Switch 2: ghid complet pentru conectarea cu alți jucători

Nintendo a lansat Switch 2 cu o serie de îmbunătățiri hardware și software, dar sistemul de conectare dintre utilizatori rămâne familiar pentru cei care au avut prima consolă. Codurile de prieten și invitațiile sunt esențiale dacă vrei să joci online cu alți gameri, să partajezi scoruri sau să comunici direct. Acest ghid te ajută să înțelegi pașii necesari pentru a folosi eficient aceste funcții, astfel încât să te bucuri de experiențe multiplayer fără probleme.

Cum obții și distribui codul tău de prieten

Pe Switch 2, fiecare cont Nintendo primește automat un cod unic de prieten, format dintr-o combinație de cifre. Pentru a-l găsi, accesează meniul principal al consolei, mergi la profilul tău și caută secțiunea „Adaugă prieten”. Acolo vei vedea codul complet, pe care îl poți copia sau nota pentru a-l trimite celor cu care vrei să te conectezi.

Când trimiți codul, asigură-te că îl oferi doar persoanelor de încredere, deoarece acesta permite altora să îți vadă activitatea de joc. Poți oricând să modifici setările de confidențialitate pentru a limita cine îți poate trimite cereri, fie că este vorba despre prieteni existenți, fie despre utilizatori noi. Această opțiune te ajută să menții controlul asupra listei de contacte și să eviți solicitările nedorite.

Trimiterea și acceptarea invitațiilor pe Switch 2

După ce ai codul de prieten al cuiva, procesul de adăugare este simplu. În același meniu „Adaugă prieten”, introdu codul primit și trimite cererea. Persoana cealaltă va primi o notificare și va trebui să accepte invitația pentru ca voi să deveniți prieteni oficiali. Odată aprobată, veți putea vedea când celălalt este online, ce jocuri rulează și puteți iniția sesiuni multiplayer direct.

Switch 2 a adăugat și o funcție de invitație rapidă în cadrul jocurilor compatibile. Astfel, dacă amândoi dețineți același titlu, poți trimite o invitație direct din meniul jocului, fără a mai căuta manual în listă. Această opțiune reduce timpul de așteptare și face sesiunile online mai fluide, în special pentru jocurile competitive sau cooperative.

Gestionarea prietenilor și setările de confidențialitate

Pe măsură ce lista de prieteni crește, e important să știi cum să gestionezi conexiunile. Switch 2 permite sortarea contactelor în funcție de activitate sau jocuri comune, astfel încât să găsești rapid partenerii preferați. De asemenea, poți bloca utilizatorii cu comportament nepotrivit sau îi poți elimina oricând din listă, fără notificări trimise acestora.

Setările de confidențialitate sunt la fel de cruciale. Din meniul de profil poți decide dacă alți jucători îți pot vedea activitatea, scorurile sau când ești online. Pentru o experiență sigură, mai ales dacă la consolă au acces și copii, activează controalele parentale oferite de Nintendo. Acestea îți permit să restricționezi accesul la anumite funcții online și să limitezi timpul de joc.

Cu aceste opțiuni, Switch 2 continuă tradiția Nintendo de a pune accent pe interacțiunea socială și siguranța utilizatorilor. Folosirea codurilor de prieten și a invitațiilor nu doar că îți extinde cercul de joc, dar îți oferă și control total asupra modului în care te conectezi cu ceilalți. Astfel, te poți bucura de competiții, cooperări și conversații într-un mediu prietenos și bine protejat.