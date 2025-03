Coduri secrete și semnificații înfricoșătoare ascunse în serialul Adolescence pe Netflix. Avertismentul Poliției despre sensul emoticoanelor

Serialul Adolescence, disponibil pe Netflix, a stârnit mult interes în rândul părinților și al specialiștilor în siguranța online. Producția scoate la iveală mesaje codificate pe care adolescenții le folosesc uneori pentru a-și ascunde acțiunile, intențiile și stările emoționale. Semnificațiile unor emoticoane obișnuite, precum inimile colorate sau anumite simboluri aparent inofensive, pot fi deosebit de tulburătoare. Mai mult, Poliția din Nottinghamshire a lansat un avertisment public, punând la dispoziție o listă detaliată de cuvinte, hashtag-uri și acronime ce pot indica situații riscante, substanțe interzise sau probleme de sănătate mintală.

În acest context, este esențial să fii atent la modul în care adolescenții comunică online, atât prin mesaje text, cât și prin platforme de socializare și aplicații de mesagerie. Chiar și atunci când par simple glume, anumite coduri pot semnala comportamente periculoase, gânduri de natură suicidară sau implicarea în activități ilegale. O abordare echilibrată și deschisă, fără a judeca imediat, îi poate motiva pe tineri să discute despre problemele lor înainte ca situația să degenereze.

Semnificațiile ascunse din Adolescence și avertismentul Poliției

Serialul Netflix Adolescence prezintă cazuri în care emoticoanele și cuvintele aparent nevinovate ascund mesaje cu încărcătură gravă. De pildă, hashtag-urile #ana (anorexie), #deb (depresie), #sue (sinucidere), #svv (self-harming behaviour) și #thinsp (thinspiration) pot semnala probleme serioase de sănătate mintală. La fel, termeni precum crow (cannabis), Molly (ecstasy/MDMA) sau wavey (stare de ebrietate) indică posibilul consum de substanțe interzise.

Un capitol aparte îl constituie acronimele folosite pentru a face aluzie la sexualitate, uneori în contexte nepotrivite sau primejdioase. GNOC („get naked on camera”), IWSN („I want sex now”) și NIFOC („naked in front of computer”) sunt doar câteva exemple de coduri care pot ascunde comportamente online riscante.

Pe lângă simbolurile prezentate în serial, Poliția din Nottinghamshire a întocmit o listă amplă de termeni care pot fi împărțiți în trei categorii: „warning flags” (semnale de alarmă), „terms to keep an eye on” (termeni de urmărit) și „fun” (coduri inofensive). Deși multe dintre aceste cuvinte pot fi doar argou obișnuit, altele pot sugera posibile pericole atunci când apar frecvent în conversațiile adolescenților.

Lista completă a codurilor și acronimelor de care să fii atent

În continuare, prezentăm o listă extinsă de cuvinte, acronime și hashtag-uri evidențiate de poliție. Unele pot fi semnale de alarmă, altele doar limbaj la modă între adolescenți. Chiar și așa, este util să le cunoști pentru a înțelege mai bine discuțiile online.

Hashtag-uri și termeni care pot indica situații grave:

#ana: Anorexie

#deb: Depresie

#sue: Sinucidere

#svv: Self-harming behaviour (automutilare)

#thinsp: Thinspiration (promovarea unor imagini și mesaje care încurajează slăbirea excesivă)

420: Referință la marijuana

Crow: Cannabis

Molly: Ecstasy/MDMA

Pre-ing: Pre-drinking (consumul de alcool înainte de a ieși în oraș)

Wavey: Stare de ebrietate sau high

Wired: Paranoia cauzată de droguri

CU46: „See you for sex”

FWB: „Friends with benefits”

FYEO: „For your eyes only”

GNOC: „Get naked on camera”

IWSN: „I want sex now”

NIFOC: „Naked in front of computer”

Down in the DM: Planuri de întâlniri cu conotații sexuale prin mesaje private

Hooking up: A avea relații sexuale

Smash: Sex ocazional

Thirsty: „Disperat” (în special pentru atenție sau sex)

Coduri ce indică prezența unui adult sau necesitatea de a fi precaut:

9: Un părinte este de față

CD9: „Parents are around”

P911 sau P999: Părinți care privesc

MOS: „Mum over shoulder” (mama e de față)

KPC: „Keep parents clueless” (păstrează părinții în necunoștință)

POS: „Parents over shoulder”

Acronyme legate de sex, flirt sau schimb de imagini intime:

Netflix ‘n Chill: Pretext pentru întâlniri cu scop sexual

RU/18: „Are you over 18?”

IYKWIM: „If you know what I mean” (aluzie sexuală)

TBR: „To be rude” (posibil conținut explicit)

Alte acronime și expresii folosite frecvent:

:3: Emoticon tip „pisică” (aspect drăguț sau jucăuș)

AFAIK: „As far as I know”

AFK: „Away from keyboard”

B/C: „Because”

B4: „Before”

B: Prescurtare de la „babe” sau „bro”

Bae: Termen de alint (before anyone else)

Basic: Lipsă de originalitate

BF sau GF: Iubit sau iubită

BRB: „Be right back”

BTW: „By the way”

CBA: „Can’t be bothered”

Cray: „Crazy”

Curve: Respinge pe cineva într-un context romantic

DM: „Direct message”

Dope: „Foarte tare”

DWBH: „Don’t worry be happy”

Fail: Ceva nu a mers bine

Fam: Grup de prieteni apropiați

FB: Facebook

Feels: Sentimente

FOMO: „Fear of missing out” (teama de a pierde ceva)

FTW: „For the win”

FYI: „For your information”

Ghost: Ignorarea completă a cuiva

GOAT: „Greatest of all time”

GR8: „Great”

GTG: „Got to go”

Gucci: Bine, cool

HAK: „Hugs and kisses”

HAND: „Have a nice day”

IDK: „I don’t know”

IKR: „I know, right?”

ILY sau ILU: „I love you”

IMHO: „In my honest opinion”

IMO: „In my opinion”

IRL: „In real life”

J/K: „Just kidding”

K sau KK: „OK”

Legend: Persoană foarte cool

LMAO sau LMBO: „Laughing my butt off”

LMIRL: „Let’s meet in real life”

LMK: „Let me know”

Lol: „Laugh out loud”

Low key: Fără prea multă atenție

MERKED: Foarte beat sau învins

NP: „No problem”

NSFW: „Not safe for work” (conținut nepotrivit)

Obvi: „Obviously”

OMG: „Oh my God”

On fleek: Perfect executat

ORLY: „Oh really?”

OTP: „One true pairing” (un cuplu fictiv ideal)

PAP: „Post a picture”

Peak: Neplăcut sau dificil

Peng sau Tidy: Atractiv

Pls sau plz: „Please”

PPL: „People”

Preeing: Spionarea cuiva online

QQ: „Crying”

RAK: „Random act of kindness”

RL: „Real life”

ROFL: „Rolling on the floor laughing”

RT: „Retweet”

RUOK: „Are you okay?”

Safe: Persoană de încredere

Salty: Supărat sau amar

Savage: „Cool”/dur

Ship: A admira o relație (ficțională sau reală)

Sick: Fantastic

Sip tea: A rămâne neutru

Sket: Termen jignitor la adresa fetelor

Skl: „School”

Slay: A face ceva foarte bine

SMH: „Shaking my head” (dezaprobare)

Squad: Grup de prieteni

SRSLY: „Seriously”

Stacked: Cu musculatură bine definită

Straight fire: Foarte la modă

Swag: Stil sau încredere

SWAK: „Sealed with a kiss”

Swipe right: Referință la Tinder (apreciere)

TBH: „To be honest”

TMI: „Too much information”

TMRW: „Tomorrow”

Trolling: A păcăli sau a provoca pe cineva online

TTYL: „Talk to you later”

Turnt: Entuziasmat

TY sau TU: „Thank you”

Ur: „Your/you’re”

VSF: „Very sad face”

Wag1/Wagwan: „What’s up?”

WB: „Welcome back”

Woke: Foarte conștient de probleme sociale

WTH sau WTF: „What the heck?”

WTPA: „Where’s the party at?”

YOLO: „You only live once”

YW: „You’re welcome”

Zerg: A ataca în grup

ZOMG: „Oh my God” (exagerat)

Cum să reacționezi dacă descoperi astfel de coduri

Nu intra în panică: Este important să rămâi calm și deschis. Dacă reacționezi agresiv, riști să generezi și mai multă reticență din partea adolescentului. Discută sincer: Explică-i de ce anumite cuvinte sau hashtag-uri te îngrijorează și întreabă-l dacă înțelege sensul lor real. Uneori, copiii le folosesc mecanic, fără să conștientizeze implicațiile. Folosește controlul parental și monitorizarea responsabilă: Înainte de a implementa restricții, explică de ce le consideri necesare și asigură-l că scopul tău nu este să îi încalci intimitatea, ci să îl protejezi. Cere ajutor profesionist: Dacă bănuiești că se confruntă cu depresie, anxietate, tendințe suicidare sau consum de substanțe, ia legătura cu un psiholog, un consilier școlar sau chiar cu autoritățile, dacă situația pare periculoasă. Rămâi informat: Limbajul codificat evoluează continuu. Ține pasul cu noile trenduri online și verifică periodic surse de încredere, cum ar fi comunicatele Poliției sau site-urile de prevenție și consiliere.

Prin familiarizarea cu aceste acronime, emoticoane și expresii, poți înțelege mai bine universul digital al copilului tău. Deși multe dintre expresii sunt inofensive, unele pot semnala situații delicate. Cheia este să păstrezi un echilibru între protecție și respectarea intimității, oferind totodată sprijin și îndrumare atunci când apare un semn de întrebare, conform DailyMail.