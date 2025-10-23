Ultima ora
AUTO
Codul Rutier și regulile de parcare fără amendă în 2025. Cine plătește de fapt sancțiunea, conform legii
Ministerul Afacerilor Interne a anunțat schimbări importante în Codul Rutier, care vizează simplificarea modului de aplicare a sancțiunilor pentru parcarea neregulamentară. Începând cu 2025, amenda va fi aplicată direct proprietarului mașinii, fără puncte de penalizare și fără necesitatea identificării șoferului care a comis abaterea. Noua regulă elimină birocrația, scurtează timpul de aplicare a sancțiunilor și modifică responsabilitatea juridică în astfel de cazuri.

Proiectul, aflat în pregătire pentru dezbatere publică, urmărește să eficientizeze procedura prin care Poliția Rutieră sau autoritățile locale constată o parcare ilegală. Potrivit secretarului de stat Bogdan Despescu, noile prevederi vor simplifica întreg procesul administrativ, care în prezent poate dura chiar și câteva luni.

Ce se schimbă în 2025: amenda se aplică direct proprietarului mașinii

În varianta actuală a Codului Rutier, sancționarea unei parcări ilegale implică mai multe etape: identificarea conducătorului auto, comunicarea scrisă către proprietar pentru a furniza datele șoferului, apoi trimiterea prin poștă a procesului-verbal. Proprietarul are la dispoziție cinci zile pentru a răspunde, iar refuzul de a furniza informațiile duce la o nouă procedură administrativă, ceea ce prelungește aplicarea sancțiunii cu săptămâni sau chiar luni.

Prin noile reguli, această birocrație va fi eliminată complet. În cazul în care mașina este parcată neregulamentar și conducătorul nu se află la fața locului, amenda nu va mai fi emisă pe numele șoferului, ci direct pe numele proprietarului autoturismului. În același timp, se renunță la acordarea punctelor de penalizare, acestea fiind considerate inutile în absența identificării exacte a conducătorului.

„Simplificăm procedura de atragere a răspunderii în cazurile de oprire sau parcare neregulamentară, în sensul că sancțiunea va fi aplicată direct proprietarului, atunci când conducătorul auto nu este la vehicul. Eliminăm și punctele de penalizare din prezent”, a declarat chestorul general Bogdan Despescu.

Un alt element de noutate este comunicarea sancțiunii: procesul-verbal nu va mai fi trimis prin poștă, ci va fi notificat printr-un autocolant lipit direct pe parbrizul vehiculului. Stickerul va conține toate datele esențiale — numărul procesului-verbal, cuantumul amenzii și instituția care a emis sancțiunea.

De ce se elimină punctele de penalizare și cum se aplică sancțiunea

Până acum, parcarea neregulamentară era sancționată cu patru sau cinci puncte-amendă și trei puncte de penalizare, însă aplicarea acestora depindea de identificarea exactă a șoferului. În lipsa acestei confirmări, autoritățile întâmpinau dificultăți în sancționarea efectivă a abaterilor, iar multe procese-verbale erau contestate sau anulate din cauza procedurilor incomplete.

Eliminarea punctelor de penalizare va permite autorităților să aplice rapid amenzile, fără alte etape suplimentare. Responsabilitatea revine integral proprietarului vehiculului, indiferent cine se afla la volan în momentul faptei. Dacă proprietarul consideră că nu el a condus mașina, va putea depune o contestație sau o declarație nominală în termenul legal, însă amenda rămâne valabilă până la clarificarea situației.

Măsura are scopul de a reduce timpul de reacție al poliției rutiere și de a crește disciplina în traficul urban, unde parcările ilegale blochează frecvent benzile de circulație, trotuarele sau spațiile pentru transportul public.

Proiectul urmează să fie supus dezbaterii publice înainte de adoptarea oficială de către Guvern. Ulterior, după publicarea în Monitorul Oficial, noile reguli vor intra în vigoare în toate localitățile din țară.

Până atunci, rămâne valabilă legislația actuală, care obligă proprietarii să declare cine a condus mașina la momentul abaterii, procedură ce poate fi evitată odată cu aplicarea noilor prevederi.

 

