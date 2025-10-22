Ultima ora
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
22 oct. 2025 | 09:00
de Alexandru Puiu

ACTUALITATE
Codul Rutier din România și amenzile de 600 de lei pentru trecerile de pietoni - ce obligații au șoferii, dar trecătorii
Trecerile de pietoni, motiv important de sancțiuni / foto: reprezentare AI

Traversarea pe trecerea de pietoni pare o acțiune banală, dar Codul Rutier tratează cu aceeași seriozitate comportamentul șoferilor și al pietonilor în astfel de situații. Atât conducătorii auto, cât și cei care traversează strada pot primi amenzi consistente dacă nu respectă regulile, iar valorile actualizate din 2025 aduc sancțiuni care pot depăși 600 de lei pentru pietoni și 1.600 de lei pentru șoferii care nu acordă prioritate.

Noile precizări din legislație clarifică modul în care trebuie să se comporte fiecare parte în apropierea trecerilor, tocmai pentru a preveni accidentele. De altfel, statistica Poliției Rutiere arată că trecerile de pietoni rămân printre cele mai periculoase locuri din trafic, în special din cauza neatenției reciproce.

Ce trebuie să știe pietonii înainte să calce pe zebră

Codul Rutier spune clar: pietonii au prioritate doar când traversează pe treceri marcate, nesemaforizate, sau la culoarea verde a semaforului dedicat. În lipsa unei treceri, în localități se poate trece pe la colțul străzii, dar niciodată prin locuri nepermise. Traversarea trebuie făcută perpendicular pe drum, fără opriri inutile ori întoarceri în mijlocul carosabilului.

Un detaliu important, deseori confundat în spațiul public, este ritmul de deplasare: legea nu impune „un ritm alert”, ci doar interzice zăbovirea nejustificată. Cu alte cuvinte, nu ești obligat să alergi, dar nici să încetinești intenționat. Pietonii care încalcă aceste reguli riscă între două și trei puncte-amendă, adică între 405 și 607,5 lei, conform noii valori a punctului de amendă stabilite pentru 2025.

În plus, dacă o persoană este surprinsă și accidentată în timp ce traversează neregulamentar sau la culoarea roșie a semaforului, răspunderea îi revine integral, atâta timp cât șoferul a respectat toate prevederile legale.

Ce obligații au șoferii la trecerile de pietoni

Șoferii, la rândul lor, trebuie să acorde prioritate pietonilor care traversează regulamentar, prin loc special amenajat și semnalizat sau la semaforul verde. Obligația se aplică doar pietonilor aflați pe sensul de mers al vehiculului, dar include și persoanele care urcă sau coboară din tramvai, dacă acesta staționează fără refugiu.

În plus, legea interzice oprirea voluntară pe trecere sau la mai puțin de 25 de metri înainte ori după aceasta, precum și întoarcerea sau depășirea unui alt vehicul aflat pe marcajul pietonal. De asemenea, viteza trebuie adaptată la condițiile zonei: maximum 30 km/h în localități și 50 km/h în afara lor, în dreptul trecerilor nesemaforizate, dacă pietonii se află în apropiere și par că intenționează să traverseze.

Neacordarea priorității pietonilor angajați în traversare atrage amenzi între 1.215 și 1.620 de lei (șase până la opt puncte-amendă) și suspendarea permisului pentru 60 de zile. În mod ironic, multe accidente pe zebră apar tocmai din cauza neatenției reciproce – pietonii presupun că sunt văzuți, iar șoferii cred că nu vor fi sancționați dacă pietonul nu a pus încă piciorul pe carosabil.

Respectul reciproc, cheia siguranței în trafic

Chiar dacă legea oferă prioritate pietonilor, siguranța reală depinde de prudența ambelor părți. Pietonii trebuie să se asigure înainte de a păși pe carosabil, iar șoferii să reducă viteza în apropierea oricărei treceri, chiar dacă nu observă persoane la marginea drumului. În marile orașe, Poliția Rutieră și autoritățile locale au început instalarea de camere fixe la zebrele cu risc ridicat, tocmai pentru a reduce abaterile.

Respectarea regulilor simple – oprirea înainte de trecere, traversarea perpendiculară, atenția la semafor – înseamnă, de fapt, protejarea vieților. În 2025, amenda e doar o parte din consecință; adevărata miză este prevenirea tragediilor zilnice de pe drumurile României.

