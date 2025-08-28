Codul Rutier despre prioritate pe trecerea de pietoni în România. Ce faci când cineva a pășit pe trecere, dar pe sensul celălalt

Pentru mulți șoferi, una dintre cele mai confuze situații din trafic este legată de modul în care trebuie acordată prioritatea pietonilor atunci când aceștia încep traversarea pe sensul opus. Pe un drum cu o singură bandă pe fiecare sens, legea prevede reguli clare, dar modul în care sunt interpretate duce adesea la dileme și chiar la sancțiuni. Codul Rutier 2025 explică detaliat obligațiile șoferilor și ale pietonilor, precum și consecințele nerespectării regulilor.

Obligațiile pietonilor atunci când traversează

Chiar dacă șoferii trebuie să acorde prioritate, și pietonii au reguli clare pe care trebuie să le respecte. Traversarea este permisă doar pe trecerile special amenajate și semnalizate, iar în lipsa acestora, la colț de stradă, după o asigurare temeinică. Pietonii nu au voie să prelungească timpul de traversare, să se oprească pe zebră fără motiv sau să traverseze prin locuri nepermise.

De asemenea, legea interzice traversarea atunci când se apropie un vehicul cu regim prioritar (poliție, pompieri, ambulanță) cu semnalele luminoase și acustice pornite. În cazul producerii unui accident, atunci când pietonul nu respectă aceste obligații, răspunderea îi revine în totalitate.

Când trebuie să oprească șoferii

Codul Rutier prevede sancțiuni severe pentru șoferii care nu acordă prioritate pietonilor angajați în traversare. Totuși, este esențial de înțeles că legea obligă la oprire doar dacă pietonul se află pe sensul de deplasare al vehiculului. Cu alte cuvinte, dacă o persoană pășește pe trecere de pe sensul opus și nu a ajuns încă în dreptul benzii pe care circulă șoferul, acesta nu are obligația de a opri.

Există însă și excepții. Pe străzile cu sens unic, șoferii trebuie să acorde prioritate pietonilor indiferent din ce direcție aceștia au început traversarea. În cazul trecerilor dotate cu scuar, obligația de a opri revine în momentul în care pietonul se află în zona mediană și urmează să pășească pe partea carosabilă.

Amenzile și sancțiunile pentru neacordarea priorității

Șoferii care nu respectă regulile riscă amenzi cuprinse între 6 și 8 puncte, ceea ce înseamnă peste 1.600 de lei, și suspendarea permisului de conducere pentru 60 de zile. În practică, asta înseamnă că o simplă neatenție la trecerea de pietoni poate costa scump, atât financiar, cât și prin pierderea dreptului de a conduce.

Astfel, dilema frecventă din trafic – dacă trebuie sau nu să oprești când pietonul pășește pe sensul opus – își găsește răspunsul direct în Codul Rutier. Oprești doar dacă pietonul se află pe banda ta de mers sau dacă ești pe un drum cu sens unic ori în prezența unui scuar, unde regulile se aplică diferit.