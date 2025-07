CODRU Festival 2025, muzică, natură și sustenabilitate în inima Timișoarei. Tot ceea ce trebuie să știi

CODRU Festival 2025 este unul dintre cele mai așteptate evenimente culturale și muzicale ale anului în România, ce va avea loc între 29 și 31 august în Pădurea Verde din Timișoara.

Festivalul promite o fuziune armonioasă între muzică de calitate, respect pentru natură și implicare comunitară, oferind o experiență completă și autentică pentru toți participanții.

Lineup impresionant și bilete pentru toate gusturile

Ediția din acest an aduce pe scena CODRU artiști renumiți atât din țară, cât și de peste hotare. Printre capetele de afiș se numără Akua Naru, Trio Mandili, Goran Bregović & Wedding and Funeral Band, Calum Scott, Editors, Faithless (DJ Set) sau Patrice.

Publicul român va putea asculta și trupe și artiști precum Dirty Shirt, Irina Rimes, Subcarpați, Vița de Vie, Paraziții, Phoenix, Deliric x Silent Strike, Mircea Baniciu sau Florin Chilian. Această diversitate stilistică asigură un spectru muzical variat, de la hip-hop și rock, până la muzică etno și indie.

Biletele pentru festival sunt disponibile pe site-ul oficial codrufestival.ro și pe platforma iabilet.ro, la prețuri accesibile.

Early bird-ul pentru acces general costă 59 de euro plus taxe, iar tinerii sub 25 de ani beneficiază de o reducere semnificativă, putând cumpăra biletul cu 39 de euro plus taxe. Copiii până în 12 ani au acces gratuit, cu condiția să fie însoțiți de un adult.

CODRU Festival se prezintă a fi o mișcare culturală și ecologică cu impact pozitiv

CODRU Festival nu se rezumă doar la muzică. Organizat cu un puternic mesaj ecologic, festivalul include CODRU Sustainart Village, un spațiu dedicat artei sustenabile și inițiativelor verzi, Oxigen Planting Festival, eveniment de plantare a arborilor, și CODRU Urban Garden, locul unde participanții pot învăța mai multe despre protecția mediului și implicarea activă în comunitate.

În plus, în aprilie 2025, înainte de festival, va avea loc plantarea CODRU 2025 în satul Ianova, comuna Remetea Mare, Timiș.

Acțiunea ecologică cu pricina este deschisă tuturor, gratuită, iar organizatorii oferă echipamentele necesare. Este o invitație pentru toți cei care vor să contribuie concret la protejarea mediului.

CODRU Festival 2025 reprezintă astfel o experiență unică care aduce împreună muzica de top, responsabilitatea socială și dragostea pentru natură, într-un cadru neaoș timișorean. Pentru mai multe informații despre program, bilete și activități, vizitează site-ul oficial al festivalului.