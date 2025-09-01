Ultima ora
Tot mai mulți nefumători fac cancer pulmonar: o amenințare ignorată a epocii poluării. Ce spun oamenii de știință
01 sept. 2025 | 06:30
de Alexandru Puiu

Ce pățești dacă ești la volan cu dovada înlocuitoare expirată. Cum ajungi la amendă de 1.600 de lei, conform Codului Rutier
Suspendarea permisului de conducere / foto: Playtech

Șoferii care au avut permisul suspendat primesc, de regulă, o dovadă înlocuitoare cu drept de circulație valabilă 15 zile. Aceasta le permite să conducă o perioadă limitată înainte ca suspendarea efectivă să intre în vigoare. Totuși, dacă dovada expiră, situația se schimbă radical: conducerea autovehiculului devine ilegală și atrage sancțiuni severe. Conform Codului Rutier 2025, circulația cu dovada înlocuitoare expirată poate fi încadrată fie ca infracțiune, fie ca abatere contravențională, în funcție de context.

Regulile stabilesc clar că după expirarea dovezii începe să curgă perioada de suspendare dispusă de poliție. Asta înseamnă că, din acel moment, șoferul nu mai are niciun drept de a conduce. Dacă totuși se urcă la volan, este considerat ca și cum ar conduce cu permisul suspendat, faptă care intră la infracțiuni rutiere și se pedepsește cu amendă penală sau chiar cu închisoare. În situația în care perioada de suspendare a trecut, dar șoferul nu are încă permisul înapoi și conduce doar cu dovada expirată, riscă să primească o amendă contravențională cuprinsă între 1.200 și 1.600 de lei, pentru lipsa documentelor obligatorii la control.

Situațiile care duc la reținerea și suspendarea permisului

Permisul de conducere poate fi reținut și suspendat în mai multe cazuri, de la abateri frecvente până la situații grave. Printre acestea se numără neacordarea de prioritate, depășirile neregulamentare, acumularea a 15 puncte de penalizare sau folosirea telefonului la volan. În cazuri deosebit de grave, precum conducerea sub influența alcoolului sau circulația pe contrasens pe autostradă, suspendarea poate fi dispusă chiar pentru 120 de zile, fără drept de circulație.

În cele mai multe situații, polițistul eliberează o dovadă înlocuitoare cu drept de circulație pentru 15 zile. Totuși, atunci când abaterea este foarte gravă, șoferul primește o dovadă fără drept de circulație, ceea ce îl obligă să nu mai urce la volan până la finalul perioadei de suspendare.

Care sunt riscurile concrete în 2025

Codul Rutier actualizat arată că un șofer prins conducând cu dovada expirată se expune unor consecințe clare. Dacă perioada de suspendare este în desfășurare, atunci fapta constituie infracțiune și poate fi pedepsită cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă penală. În schimb, dacă suspendarea s-a încheiat, dar șoferul nu are asupra sa documentele valabile, amenda este contravențională, între 1.200 și 1.600 de lei.

Astfel, dovada expirată nu este un simplu detaliu birocratic, ci poate transforma o situație aparent minoră într-o infracțiune gravă. Singura modalitate de a evita sancțiunile este respectarea strictă a termenelor și recuperarea actelor în perioada legală stabilită.

