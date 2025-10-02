Ultima ora
02 oct. 2025 | 13:05
de Ioana Bucur

METEO - VREME - ANM
Cod roşu de inundaţii. Autorităţile se aşteaptă la ce e mai rău în următoarele ore

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o avertizare hidrologică de cod roșu pentru mai multe râuri și afluenți din sudul țării.

Cod roşu de inundaţii

Zone vizate:

  • Dunăre – afluenții mici de pe sectorul aval S.H. Gruia – amonte confluență cu râul Desnăţui (județele Mehedinți și Dolj)
  • Desnăţui – bazinul amonte Ac. Fântânele și afluenții de pe sectorul aval Ac. Fântânele (Mehedinți și Dolj)
  • Jiu – afluenții de dreapta din sectorul aval confluență cu râul Motru (Mehedinți și Dolj)
  • Olt – afluenții sectorului aval Ac. Drăgășani – amonte confluență cu râul Olteț (Vâlcea și Olt)
  • Olteț – afluenții sectorului aval confluență cu râul Cerna (Vâlcea, Olt și Dolj)
  • Olt – afluenții sectorului aval confluență cu râul Olteț (Olt și Dolj)
  • Călmățui (Olt și Teleorman)

Hidrologii avertizează că, în aceste zone, se pot produce scurgeri importante pe versanți, viituri rapide și depășiri ale cotelor de pericol, cu risc crescut de inundații locale.

Populația din județele vizate este sfătuită să fie vigilentă, să respecte recomandările autorităților și să se pregătească pentru eventuale evacuări preventive.

