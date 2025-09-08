Ultima ora
Accidentul de funicular de la Lisabona: Primul raport indică ruperea unui cablu. Totul s-a întâmplat în mai puțin de 50 de secunde
08 sept. 2025 | 12:08
de Ana Ionescu

Cod galben de vijelii pe 8 septembrie. ANM anunță ploi torențiale, grindină și vânt puternic în mai multe județe din țară

METEO - VREME - ANM
Cod galben de vijelii pe 8 septembrie. ANM anunță ploi torențiale, grindină și vânt puternic în mai multe județe din țară
ANM a emis o alertă cod galben de vreme severă FOTO: Arhiva

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o alertă cod galben de vreme severă valabilă luni, 8 septembrie 2025, între orele 12:00 și 23:00. Zonele vizate sunt nordul Crișanei, Maramureșul, vestul Transilvaniei și regiunile montane.

Meteorologii avertizează că urmează ploi torențiale, descărcări electrice frecvente, vânt puternic cu rafale ce pot depăși 70 km/h și, izolat, căderi de grindină. Cantitățile de apă vor ajunge la 15–20 l/mp, iar în anumite zone pot depăși 35 l/mp.

Cum va fi vremea în zilele următoare

După episodul de instabilitate atmosferică de luni, vremea rămâne schimbătoare. Potrivit ANM și AccuWeather, în intervalul 9–15 septembrie sunt prognozate alternanțe între zile calde și perioade cu averse.

Vezi și:
ANM a emis cod portocaliu de furtuni cu grindină și vijelii. Localitățile aflate sub alertă imediată
Prima zi de toamnă aduce caniculă. Zonele afectate de codul galben de căldură
  • Marți, 9 septembrie – cer variabil, dar cu posibile averse locale; maxime în jur de 20–22°C.
  • Miercuri, 10 septembrie – vreme mai caldă, cu temperaturi ce pot urca la 26°C.
  • Joi, 11 septembrie – ploi de scurtă durată, mai ales spre seară; maxime de 22–23°C.
  • Vineri, 12 septembrie – precipitații slabe și răcire ușoară; temperaturi de 20–21°C.
  • Weekendul 13–14 septembrie – vreme mai stabilă, dar cu cer parțial noros; maxime de 24°C.

Meteorologii avertizează însă că, în zonele montane, instabilitatea atmosferică se va menține pe tot parcursul săptămânii, cu ploi frecvente și temperaturi mai scăzute.

Cum va fi vremea până la finalul lunii septembrie

Potrivit estimărilor ANM pentru perioada 8 septembrie – 6 octombrie 2025, prima lună de toamnă va fi mai caldă decât media normală a perioadei. Temperaturile maxime pot atinge chiar și 33°C în sudul și vestul țării, iar nopțile vor rămâne relativ blânde.

  • 15–22 septembrie – temperaturi ușor peste normalul perioadei, dar cu ploi mai frecvente în nord și centru.
  • 22–29 septembrie – vreme caldă în majoritatea regiunilor, cu precipitații reduse în sud și vest.
  • Final de septembrie – meteorologii estimează o ușoară răcire, mai ales în Transilvania și Moldova, cu maxime de 18–20°C și nopți răcoroase.

ANM avertizează că, în contextul încălzirii climatice, episoadele de instabilitate atmosferică severă pot apărea brusc, chiar și în perioadele cu temperaturi ridicate.

Prima ninsoare în București vine înainte de decembrie. Meteorologii anunță o iarnă grea în România
Recomandări
Cât costă să-ți înscrii copilul la afterschool. Diferențe uriașe între școlile de stat și cele private
Cât costă să-ți înscrii copilul la afterschool. Diferențe uriașe între școlile de stat și cele private
Avertismentul DNSC despre atacurile cibernetice care nu sunt întotdeauna vizibile
Avertismentul DNSC despre atacurile cibernetice care nu sunt întotdeauna vizibile
Porsche 911 Turbo S 2026, primul model hibrid, mai rapid și mai puternic ca niciodată
Porsche 911 Turbo S 2026, primul model hibrid, mai rapid și mai puternic ca niciodată
Filmul Avatar: Calea Apei revine în cinematografe și pregătește terenul pentru continuarea Fire and Ash
Filmul Avatar: Calea Apei revine în cinematografe și pregătește terenul pentru continuarea Fire and Ash
Samsung pierde teren în piața telefoanelor pliabile, depășit de Huawei și Motorola
Samsung pierde teren în piața telefoanelor pliabile, depășit de Huawei și Motorola
Dr. Raluca Bidiga, MedLife: „Cauzele bolilor endocrine la copii sunt de obicei multifactoriale: factori de mediu și autoimunitate, dar și factori genetici, pentru care există teste”
Dr. Raluca Bidiga, MedLife: „Cauzele bolilor endocrine la copii sunt de obicei multifactoriale: factori de mediu și autoimunitate, dar și factori genetici, pentru care există teste”
O femeie din Suceava a pierdut peste 65.000 de lei într-un fals fond de investiții
O femeie din Suceava a pierdut peste 65.000 de lei într-un fals fond de investiții
Cum scapi de răul de mișcare: Genul de muzică care ar putea să rezolve, de fapt, problema
Cum scapi de răul de mișcare: Genul de muzică care ar putea să rezolve, de fapt, problema
Revista presei
Adevarul
Un bărbat s-a urcat pe podul de la Agigea și a cerut „turul 2 înapoi” și „Călin Georgescu președinte”. Traficul a fost blocat
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Așternuturi ca la hotel: ce trebuie să pui în mașina de spălat pentru un plus de prospețime
Playtech Știri
Zodia cea mai afectată de eclipsa totală de lună din luna septembrie. Efectele karmice se vor simți ani la rând pentru acești nativi
Playtech Știri
Rețeta de dulceață de mere, ca la bunica acasă. Feliile ies lucioase, transparente, iar siropul este limpede și aromat
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...