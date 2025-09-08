Cod galben de vijelii pe 8 septembrie. ANM anunță ploi torențiale, grindină și vânt puternic în mai multe județe din țară

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o alertă cod galben de vreme severă valabilă luni, 8 septembrie 2025, între orele 12:00 și 23:00. Zonele vizate sunt nordul Crișanei, Maramureșul, vestul Transilvaniei și regiunile montane.

Meteorologii avertizează că urmează ploi torențiale, descărcări electrice frecvente, vânt puternic cu rafale ce pot depăși 70 km/h și, izolat, căderi de grindină. Cantitățile de apă vor ajunge la 15–20 l/mp, iar în anumite zone pot depăși 35 l/mp.

Cum va fi vremea în zilele următoare

După episodul de instabilitate atmosferică de luni, vremea rămâne schimbătoare. Potrivit ANM și AccuWeather, în intervalul 9–15 septembrie sunt prognozate alternanțe între zile calde și perioade cu averse.

Marți, 9 septembrie – cer variabil, dar cu posibile averse locale; maxime în jur de 20–22°C.

Miercuri, 10 septembrie – vreme mai caldă, cu temperaturi ce pot urca la 26°C.

Joi, 11 septembrie – ploi de scurtă durată, mai ales spre seară; maxime de 22–23°C.

Vineri, 12 septembrie – precipitații slabe și răcire ușoară; temperaturi de 20–21°C.

Weekendul 13–14 septembrie – vreme mai stabilă, dar cu cer parțial noros; maxime de 24°C.

Meteorologii avertizează însă că, în zonele montane, instabilitatea atmosferică se va menține pe tot parcursul săptămânii, cu ploi frecvente și temperaturi mai scăzute.

Cum va fi vremea până la finalul lunii septembrie

Potrivit estimărilor ANM pentru perioada 8 septembrie – 6 octombrie 2025, prima lună de toamnă va fi mai caldă decât media normală a perioadei. Temperaturile maxime pot atinge chiar și 33°C în sudul și vestul țării, iar nopțile vor rămâne relativ blânde.

15–22 septembrie – temperaturi ușor peste normalul perioadei, dar cu ploi mai frecvente în nord și centru.

22–29 septembrie – vreme caldă în majoritatea regiunilor, cu precipitații reduse în sud și vest.

Final de septembrie – meteorologii estimează o ușoară răcire, mai ales în Transilvania și Moldova, cu maxime de 18–20°C și nopți răcoroase.

ANM avertizează că, în contextul încălzirii climatice, episoadele de instabilitate atmosferică severă pot apărea brusc, chiar și în perioadele cu temperaturi ridicate.