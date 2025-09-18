Cod galben de vânt puternic în mai multe zone din ţară. Sunt anunţate rafale de până la 100 de km/h

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de vânt valabil joi, 18 septembrie, între orele 10:00 și 21:00, pentru mai multe zone din țară. Fenomenele vizate constau în intensificări ale vântului, care se vor manifesta cu rafale semnificative, conform hărții și textului emis de meteorologi.

Cod galben de intensificări ale vântului

Pe parcursul zilei, vântul va atinge viteze la rafală de 50–70 km/h în regiunile Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, fiind vizate localități din județele aflate în aceste zone. Meteorologii atrag atenția că intensitatea fenomenelor poate varia și că ANM va actualiza mesajul pe măsură ce evoluează condițiile meteorologice, inclusiv prin emiterea de avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

Potrivit specialiștilor, până la ora 14:00, vântul va fi deosebit de puternic la altitudini mai mari de 1.800 de metri, cu rafale de 90–100 km/h, în județele Argeș, Prahova, Dâmbovița și Brașov. Astfel de intensificări pot genera pericole pentru circulația montană și pentru construcții sau copaci, fiind recomandată prudență sporită în zonele afectate.

ANM precizează că avertizările de fenomene periculoase imediate, tip nowcasting, se emit pentru o perioadă de maximum șase ore, urmând ca informațiile să fie actualizate dacă condițiile meteorologice se schimbă rapid. Autoritățile recomandă populației să fie vigilentă, să evite deplasările în zone expuse vântului puternic și să asigure obiectele care pot fi luate de rafale.

Meteorologii reamintesc că astfel de fenomene sunt specifice perioadei de tranziție dintre sezoane și pot avea efecte locale semnificative, mai ales în zonele montane și în regiunile estice ale țării.

Măsuri preventive în caz de vânt puternic

Când ANM emite cod galben de vânt puternic, este important să iei măsuri preventive pentru a te proteja pe tine, familia și proprietățile. Iată sfaturile principale ale specialiștilor:

1. Evită deplasările inutile. Stai acasă cât mai mult posibil, mai ales dacă locuiești în zone afectate sau montane. Dacă trebuie să conduci, fii extrem de atent: vântul puternic poate afecta stabilitatea mașinii, mai ales pentru vehiculele înalte sau motociclete.

2. Asigură obiectele din exterior. Leagă sau adu în interior mobilierul de grădină, ghivecele, coșurile de gunoi și alte obiecte care pot fi luate de vânt. Evită să stai lângă copaci sau stâlpi de electricitate, deoarece rafalele pot provoca căderi de crengi sau fire.

3. Protejează-ți locuința. Verifică ușile și ferestrele, asigurându-te că sunt bine închise. Evită să stai lângă geamuri mari sau ferestre fragile.

4. Atenție la zonele montane. La altitudini mai mari de 1.800 m, vântul poate atinge viteze extreme (90–100 km/h), făcând drumețiile sau activitățile în aer liber extrem de periculoase.

5. Fii informat în permanență. Urmărește actualizările ANM și mesajele autorităților locale. În cazul unor situații de urgență, respectă instrucțiunile pompierilor și serviciilor de intervenție.

6. Protejează-te în trafic. La volan, păstrează o distanță mare față de alte vehicule și ferește-te de zonele cu copaci sau panouri instabile. Evită trecerile pe poduri sau podete expuse vântului, unde rafalele sunt mai puternice.