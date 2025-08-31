Ultima ora
31 aug. 2025 | 09:02
de Daoud Andra

Cod galben de ploi și vijelii duminică, 31 august. Harta județelor vizate de vreme severă

METEO - VREME - ANM
Cod galben de ploi și vijelii duminică, 31 august. Harta județelor vizate de vreme severă
FOTO: colaj Playtech.ro

Ultima zi de vară din calendar aduce instabilitate accentuată pe arii extinse din țară. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod galben de ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii, valabilă pentru duminică, 31 august, în intervalul orar 10.00 – 23.00.

Se strică vremea în mai multe județe

Potrivit meteorologilor, fenomenele severe se vor manifesta cu precădere în regiunile intracarpatice și sudice.

„În Transilvania, sudul Banatului, nordul Olteniei și al Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50…70 km/h) și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și pe arii restrânse de peste 50 l/mp”, a precizat ANM în avertizarea emisă pentru ziua de duminică.

Conform hărții publicate de meteorologi, sub incidența avertizării se află 17 județe:

  • Alba
  • Argeș
  • Bistrița-Năsăud
  • Brașov
  • Cluj
  • Caraș-Severin
  • Covasna
  • Dâmbovița
  • Gorj
  • Hunedoara
  • Harghita
  • Mehedinți
  • Mureș
  • Prahova
  • Sibiu
  • Sălaj
  • Vâlcea

În aceste zone, se așteaptă intensificări semnificative ale vântului și precipitații abundente, cu risc ridicat de acumulări rapide de apă. Meteorologii avertizează că, în unele localități, fenomenele pot lua caracter sever.

Județele vizate de codul galben de ploi (FOTO: ANM)

Vreme instabilă și în restul țării

Chiar dacă avertizarea vizează punctual anumite județe, specialiștii atrag atenția că și în alte regiuni ale țării pot apărea episoade de instabilitate atmosferică, dar pe spații mai restrânse. Astfel, duminică, locuitorii din sudul, estul și vestul țării trebuie să fie pregătiți pentru reprize de ploaie și intensificări ale vântului, chiar dacă nu se află direct sub Cod galben. ANM a subliniat că situația meteo va fi atent monitorizată, iar avertizările vor fi adaptate în funcție de evoluția fenomenelor.

„În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting)”, transmite instituția.

Astfel, pentru populație este recomandată urmărirea periodică a buletinelor meteo oficiale, dar și evitarea deplasărilor în zonele expuse riscului de inundații sau căderilor de arbori. Autoritățile și populația sunt îndemnate să rămână vigilente, întrucât avertizările meteo pot fi actualizate în orice moment pe parcursul zilei.

