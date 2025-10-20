Clujul devine cel mai scump oraș din România: cât trebuie să câștigi pentru un trai confortabil în 2025

În 2025, România confirmă un paradox economic tot mai vizibil: deși salariile medii cresc constant, traiul confortabil în marile orașe devine tot mai greu de atins. Potrivit unei analize bazate pe date colectate de ChatGPT, nivelul minim al unui venit net necesar pentru un trai decent într-un centru urban mare variază între 6.000 și 8.500 de lei, în funcție de oraș. Surprinzător sau nu, Cluj-Napoca a depășit Bucureștiul la costul vieții, consolidându-și reputația de cel mai scump oraș din România.

Această diferență nu ține doar de chiriile uriașe, ci și de structura pieței muncii, oferta de servicii și presiunea tot mai mare asupra locuințelor. În timp ce Bucureștiul oferă venituri mai mari, Clujul devine tot mai inaccesibil pentru cei cu salarii medii, iar alte orașe mari – Brașov, Timișoara și Iași – se aliniază rapid acestui trend ascendent al costurilor urbane.

Cluj-Napoca, orașul în care salariul mediu nu mai ajunge

Dacă în urmă cu un deceniu Clujul era perceput drept un centru universitar accesibil și vibrant, în 2025 el s-a transformat într-un oraș cu prețuri comparabile cu metropolele europene mici. Chiriile pentru o garsonieră în zone centrale sau semicentrale se situează între 2.800 și 3.000 de lei, iar cheltuielile totale pentru un trai confortabil depășesc adesea 8.000 de lei lunar.

Creșterea costurilor este alimentată de mai mulți factori. Pe de o parte, cererea imobiliară explozivă – susținută de sectorul IT, investițiile străine și numărul mare de studenți – menține prețurile la un nivel ridicat. Pe de altă parte, salariul mediu local, estimat la circa 6.200 de lei net, nu acoperă cheltuielile necesare pentru o viață fără stres financiar.

Cu alte cuvinte, un clujean cu un venit mediu abia reușește să plătească chiria și utilitățile, rămânând cu puține resurse pentru transport, alimentație sau economii. Situația a generat o nouă categorie socială – „angajatul sub presiunea chiriei”, fenomen tipic marilor orașe europene, dar relativ nou pentru România.

Bucureștiul, capitala contrastelor între venit și costuri

Bucureștiul continuă să fie centrul economic dominant al țării, oferind cele mai mari salarii și cele mai multe oportunități profesionale. Cu toate acestea, capitala se confruntă cu scumpiri accelerate în domeniul locuințelor, serviciilor și alimentelor.

Chiria unei garsoniere într-o zonă bună se situează între 2.500 și 2.800 de lei, iar costurile lunare totale pentru o persoană singură ajung la 7.000–8.000 de lei. Avantajul Bucureștiului este că veniturile pot depăși pragul de 8.000–9.000 de lei net în domenii precum IT, banking, juridic sau comunicare, ceea ce oferă un echilibru relativ între venit și cheltuieli.

Cu toate acestea, inflația persistentă din perioada 2024–2025, combinată cu o creștere accentuată a tarifelor pentru utilități și transport, a făcut ca puterea reală de cumpărare să scadă. Mulți tineri profesioniști preferă acum să locuiască în Ilfov sau în localitățile limitrofe capitalei, unde chiria este mai mică, chiar dacă drumul spre locul de muncă devine mai lung.

„Bucureștiul oferă oportunități, dar nu mai oferă relaxare financiară. Chiar și cei care câștigă bine trebuie să-și planifice atent cheltuielile lunare”, explică unul dintre specialiștii în analiză economică urbană.

Brașov, Timișoara și Iași: între accesibilitate și scumpiri accelerate

În afara celor două mari centre economice, Brașov, Timișoara și Iași reprezintă orașe aflate în plină expansiune, dar și în pragul unei crize a costului de trai.

În Brașov, unde turismul și munca remote au impulsionat piața imobiliară, chiriile pentru o garsonieră centrală sunt între 1.800 și 2.300 de lei, iar cheltuielile lunare pentru un trai confortabil se ridică la 6.500–7.500 de lei. Orașul oferă calitate a vieții și aer curat, dar prețul acestor avantaje este în creștere constantă.

Timișoara, considerată un exemplu de echilibru între venituri și costuri, încă reușește să păstreze un raport decent. Cu chiriile în jur de 2.000–2.400 de lei și un cost total de trai de aproximativ 6.500–7.000 de lei, orașul din vest rămâne o alegere atractivă pentru specialiștii care caută stabilitate. Totuși, dezvoltarea imobiliară accelerată și cererea ridicată de locuințe în zonele centrale anunță scumpiri și aici în anii următori.

În Iași, costul vieții este încă mai scăzut, dar diferența se micșorează vizibil. O garsonieră centrală costă între 1.800 și 2.200 de lei, iar venitul necesar pentru un trai confortabil se situează la aproximativ 6.000 de lei net. Extinderea sectorului IT și creșterea investițiilor imobiliare au dus la o explozie a cererii, semn că și capitala Moldovei urmează trendul marilor orașe din vestul țării.

România, tot mai dependentă de codul poștal

Analiza arată un adevăr dur: în 2025, nivelul de trai în România depinde mai mult de orașul în care locuiești decât de nivelul general al salariilor. În timp ce un venit de 6.000 de lei poate asigura un trai confortabil într-un oraș mediu, aceeași sumă abia acoperă cheltuielile de bază în Cluj sau București.

Pentru o familie tânără, costurile se dublează ușor, mai ales dacă este implicată și plata unei rate sau a unei chirii mai mari. Deși piața muncii oferă tot mai multe locuri bine plătite, diferențele regionale în costul vieții devin un factor de decizie tot mai important pentru angajați și companii deopotrivă.

Concluzia e clară: „confortul urban” a devenit un lux relativ, iar pentru a-l atinge, nu mai e suficient un salariu peste medie, ci o strategie financiară atentă și, uneori, o alegere geografică inspirată.