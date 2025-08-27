Cititul de plăcere, în cădere liberă. Cercetătorii trag un semnal de alarmă asupra riscurilor care ne pândesc în viitor

Obiceiul de a citi pentru plăcere scade semnificativ în rândul americanilor, potrivit unui studiu realizat de Universitatea Florida și Universitatea din Londra.

Cercetarea, desfășurată pe parcursul a două decenii, arată o reducere de aproximativ 40% a cititului zilnic în scop recreativ între 2003 și 2023, pe baza răspunsurilor a 236.270 de adulți, se arată într-un studiu publicat în iScience.

Factorii care duc la scăderea numărului celor care citesc de plăcere

Studiul definește cititul pentru plăcere ca lectura de cărți, reviste, ziare sau e-book-uri, sau ascultarea de audiobook-uri pentru interes personal.

Deși obiceiurile culturale se schimbă în timp, specialiștii avertizează că declinul este îngrijorător, având în vedere beneficiile cititului: dezvoltarea abilităților de înțelegere, bunăstarea mentală, empatia și nivelul de alfabetizare.

Jill Sonke, director la Center for the Arts in Medicine din Florida, explică: „Nu este doar o scădere minoră, este o tendință constantă, de aproximativ 3% pe an, și este profund îngrijorătoare”.

În 2004, 28% dintre americani citeau zilnic pentru plăcere, dar în 2023 procentul a scăzut la 16%. De asemenea, cercetătorii au observat că persoanele care mai citesc, o fac pentru perioade mai lungi de timp.

Declinul cititului afectează disproporționat comunitățile afro-americane, în special pe cei cu venituri și niveluri de educație mai scăzute, și pe cei care trăiesc în zone rurale.

Pe lângă influența culturii digitale, cercetătorii subliniază și factorii structurali: acces limitat la materiale de lectură, insecuritate economică și scăderea timpului liber.

Ce soluții există pentru inversarea tendinței

Cercetătorii recomandă inițiative comunitare pentru a crește rata cititului, cum ar fi evenimente în biblioteci, cluburi de carte și activități de grup.

Studiul relevă că, în 2023, 67% dintre cei care mai citesc zilnic o fac singuri, iar 94% acasă, ceea ce sugerează că promovarea lecturii ca activitate socială ar putea fi benefică.

De asemenea, cititul alături de copii rămâne o practică redusă, doar 2% dintre participanți făcând acest lucru, dar este o metodă eficientă de a stimula interesul pentru lectură în rândul tinerelor generații.

Sonke afirmă că „cititul a fost întotdeauna o metodă accesibilă și eficientă de a stimula creativitatea și de a îmbunătăți calitatea vieții. Pierderea acestui instrument simplu din sănătatea publică reprezintă o pierdere serioasă.”

În concluzie, declinul lecturii pentru plăcere în SUA reprezintă o provocare culturală și educațională semnificativă, iar specialiștii recomandă implicarea comunităților și familiilor pentru a încuraja cititul și a diminua disparitățile în accesul la informație.