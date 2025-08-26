Cinema în aer liber revine cu a doua săptămână de proiecții pe Insula Artelor din București: Program, filme și tot ce trebuie să știi

După succesul primei săptămâni, când sute de bucureșteni au venit să descopere sau să revadă filme de prestigiu sub cerul liber, evenimentul „Cinema în aer liber” continuă pe Insula Artelor din Parcul Titan. În perioada 25 – 31 august 2025, publicul este invitat să se bucure de o nouă serie de proiecții gratuite, de la ora 20:30, într-un cadru urban spectaculos, dar și prietenos cu natura.

Evenimentul a devenit deja o tradiție a verii în Sectorul 3, aducând la un loc filme premiate la festivaluri internaționale, producții recente europene și titluri care au stârnit ecouri puternice în rândul criticilor și al publicului. Proiecțiile sunt gândite astfel încât să ofere o experiență cinematografică completă, accesibilă tuturor, de la cinefili pasionați până la familii cu copii.

Povești de viață aduse pe marele ecran

Selecția de anul acesta aduce în fața publicului nume mari și povești puternice. Luni, 25 august, pelicula „Maria”, regizată de Pablo Larraín, o are în prim-plan pe Angelina Jolie, în rolul legendarei Maria Callas. Filmul urmărește ultimele momente ale divei, o poveste emoționantă despre artă, fragilitate și singurătate.

Marți, 26 august, spectatorii vor descoperi „Iubire fără limite”, regizat de Gilles Lellouche, un film intens despre adolescență, diferențe sociale și forța dragostei care depășește orice barieră. Cu Adèle Exarchopoulos și François Civil în rolurile principale, pelicula promite să rămână mult timp în memoria celor care o vor viziona.

Miercuri, 27 august, românii își dau întâlnire cu o producție autohtonă de impact – „Anul Nou care n-a fost”, de Bogdan Mureșanu. Tragicomedia plasată în ultimele zile ale regimului comunist surprinde absurdul unei epoci prin povești personale pline de emoție și tensiune.

Filme pentru toate vârstele și gusturile

Joi, 28 august, copiii și părinții sunt invitați la o experiență plină de culoare și emoție – „Bambi”, noua ecranizare semnată de Michel Fessler. Povestea clasică a puiului de căprioară prinde viață într-o versiune modernă, sensibilă și plină de învățăminte despre prietenie și curaj.

Vineri, 29 august, atmosfera se schimbă radical cu „Sfinte cașcaval!”, filmul regizoarei Louise Courvoisier. O comedie dramatică despre maturizare, responsabilitate și ambiția unui adolescent care descoperă că drumul spre viitor trece prin provocări neașteptate.

Sâmbătă, 30 august, publicul are ocazia să-l descopere pe marele Charles Aznavour în pelicula biografică „Dl. Aznavour”, semnată de Mehdi Idir și Grand Corps Malade. Povestea celebrului artist francez este o invitație la reflecție asupra forței muzicii și a visurilor care pot schimba o viață.

Final de săptămână cu emoție și tensiune

Duminică, 31 august, programul se încheie cu „Armand”, un film intens semnat de Halfdan Ullmann Tøndel. Povestea unui copil de șase ani implicat într-un incident școlar ridică întrebări profunde despre vină, justiție și reacțiile adulților în situații limită.

Prin această selecție variată, evenimentul își propune să creeze un adevărat maraton cinematografic, în care fiecare seară aduce o temă diferită și o experiență unică. De la introspecții biografice și drame sociale, până la povești de dragoste și filme pentru copii, programul acoperă o paletă largă de emoții și stiluri cinematografice.

Cinema în aer liber nu înseamnă doar proiecții gratuite, ci și o alternativă culturală menită să aducă oamenii împreună. Proiectul este susținut de Primăria Sectorului 3 și face parte din rețeaua „Europa Cinemas”, având ca parteneri numeroase instituții și publicații culturale.

Astfel, Insula Artelor devine, timp de o săptămână, un loc unde arta cinematografică întâlnește natura urbană, iar poveștile proiectate pe ecran capătă o intensitate aparte sub cerul liber. Pentru cei care caută o experiență diferită de vizionare, acest festival rămâne una dintre cele mai atractive opțiuni culturale ale verii bucureștene.