Cine sunt cu adevărat șoferii mai periculoși, femeile sau bărbații? Un studiu are răspunsul la această întrebare

Stereotipul „femeile sunt șoferi mai slabi” circulă de zeci de ani, dar cele mai recente statistici internaționale îl demontează complet.

Din SUA până în Marea Britanie, Uniunea Europeană, Australia și Irlanda, cifrele din 2024–2025 arată același lucru: bărbații provoacă cele mai multe accidente grave și deceselor rutiere, scrie Autoblog.

Datele din întreaga lume contrazic mitul

Raportările oficiale demonstrează un tipar greu de ignorat. În Marea Britanie, datele provizorii pentru 2024 arată că 76% dintre persoanele decedate în accidente rutiere erau bărbați, iar 61% dintre toate victimele, fie răniți, fie decedați, aparțineau aceluiași grup.

Situația este aproape identică la nivelul Uniunii Europene, unde bărbații reprezintă aproximativ trei sferturi dintre morți, conform statisticilor Comisiei Europene.

Australia confirmă același dezechilibru: în ultimele 12 luni până la jumătatea lui 2025, de aproape trei ori mai mulți bărbați decât femei au murit pe șosele, potrivit hubului federal de siguranță rutieră.

Irlanda raportează și ea un procent similar, circa 75% dintre decesele rutiere din 2024 au vizat bărbați. Iar în Statele Unite, datele federale publicate în 2025 pentru anul 2023 arată că 72,5% dintre victimele fatale au fost bărbați: 29.584 față de 11.229 de femei.

Cifrele dovedesc că nu „abilitatea” la volan este problema, ci comportamentul. Bărbații sunt mult mai predispuși să se angajeze în condus riscant: depășirea vitezei legale, șofat sub influența alcoolului sau a drogurilor și nefolosirea centurii de siguranță.

În SUA, de exemplu, 29% dintre decesele rutiere din 2023 au implicat viteză excesivă și 30% consum de alcool, cu bărbații supra-reprezentați în ambele situații.

De ce femeile par mai vulnerabile la răni

Când cercetările compară aceleași tipuri de accidente, femeile pot prezenta o ușoară probabilitate mai mare de rănire.

Însă diferența nu are legătură cu lipsa de pricepere, ci cu factori precum designul vehiculelor și modul în care echipamentele de siguranță au fost testate.

De exemplu, centurile și manechinele pentru testele de impact au fost concepute inițial pentru corpul masculin standard.

Așa-numitul „manechin feminin” folosit astăzi este, de fapt, doar o versiune micșorată a celui masculin, care nu reflectă complet anatomia și tiparele de accidentare specifice femeilor. Institutul pentru Siguranța Rutieră (IIHS) a arătat că aceste limitări au influențat mult statisticile de vătămare.

Noile tehnologii, de la structuri mai rezistente la airbaguri avansate și sisteme automate de frânare, reduc însă acest decalaj. Poziția corectă la volan, utilizarea centurii și adaptarea scaunului la conformația corpului scad riscul pentru toți șoferii, indiferent de sex.

Concluzia? Problema nu este de „pricepere”, ci de comportament

Analizând datele din SUA, Marea Britanie, UE, Australia și Irlanda, un lucru devine limpede: bărbații sunt implicați majoritar în accidentele mortale, cu o proporție constantă de 75% la 25%.

Este timpul ca mitul misogin „femeile conduc prost” să fie abandonat. Cifrele arată clar că adevărata problemă o reprezintă comportamentele de risc mult mai frecvente la bărbați.

Soluțiile sunt evidente: respectarea regulilor privind viteza și consumul de alcool, folosirea centurii, alegerea mașinilor cu sisteme moderne de siguranță și ajustarea lor pentru protecția optimă a tuturor pasagerilor.

Într-un cuvânt: abilitatea nu are gen. Dar comportamentele periculoase, da – și ele sunt, covârșitor, masculine.