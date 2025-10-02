Cine primește vaccinul antigripal compensat în 2025. Anunțul oficial al Ministerului Sănătății

Vaccinarea antigripală rămâne un element esențial în prevenția bolilor sezoniere, mai ales pentru persoanele cu risc crescut de complicații. Ministerul Sănătății a anunțat că sistemul de imunizare este accesibil, bazat pe rețetă compensată și distribuție prin farmacii cu circuit deschis, facilitând accesul rapid la serul antigripal.

Cine beneficiază de compensare integrală pentru vaccinul antigripal

Conform Ordinului ministrului Sănătății nr. 3120/2023, compensarea integrală a vaccinului antigripal se acordă unor categorii specifice:

Copii cu vârsta între 6 luni și 19 ani;

Femei însărcinate;

Persoane cu vârsta între 19 și 65 de ani care suferă de afecțiuni cronice: boli cardiovasculare, respiratorii, renale, hepatice, neurologice sau metabolice; boli oncologice sau autoimune; malformații congenitale; obezitate; asplenie sau pregătire pentru splenectomie; infecție HIV/SIDA; terapie imunosupresoare, transplant sau imunosupresie congenitală;

Persoane cu vârsta de peste 65 de ani;

Personal medico-sanitar și auxiliar de specialitate.

Accesul la vaccinare se face prin solicitarea unei prescripții medicale de la medicul de familie sau de la un medic specialist, care eliberează rețeta în regim de compensare 100% sau 50%, în funcție de categoria de eligibilitate, relatează News.ro.

Cum se poate obține vaccinul antigripal

Vaccinul antigripal poate fi obținut prin farmacii cu circuit deschis, ceea ce înseamnă că persoanele eligibile nu trebuie să se deplaseze la centre speciale pentru imunizare. Sistemul funcționează printr-o rețetă compensată, astfel încât accesul la ser să fie rapid și eficient.

Peste 1,1 milioane de persoane au fost înregistrate deja în Registrul Electronic Național de Vaccinări ca fiind vaccinate în sezonul 2024 – 2025, până la data de 18 mai 2025, potrivit datelor oficiale.

Ce avantaje oferă vaccinul antigripal

Vaccinarea antigripală aduce beneficii multiple, în special pentru persoanele cu risc crescut de complicații. Protecția oferită de ser reduce riscul de infectare, limitează răspândirea virusului și scade severitatea simptomelor în caz de îmbolnăvire.

Totodată, prevenția prin vaccinare contribuie la protejarea comunității, reducând presiunea asupra sistemului medical în perioada sezonului gripal.

Pentru a beneficia de vaccinul antigripal compensat, populația trebuie să se adreseze medicului de familie sau medicului specialist, să obțină rețeta și să se prezinte la farmacie.

Alegerea acestei măsuri simple și sigure de prevenție rămâne cea mai eficientă metodă de protecție împotriva gripei și a complicațiilor sale serioase.