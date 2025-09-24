Ultima ora
de Badea Violeta

Cine primeşte indemnizaţie de hrană din 2026. Pragul de calificare

Social
Cine are dreptul la indemnizatia de hrana din 2026

De la 1 ianuarie 2026 intră în vigoare noi reguli privind acordarea indemnizației de hrană pentru personalul plătit din fonduri publice. Pragul salarial scade de la 8.000 de lei net la 6.000 de lei net, iar suma acordată rămâne neschimbată la 347 de lei lunar. Modificările vor reduce numărul angajaților eligibili și vizează asigurarea unui control mai strict al cheltuielilor bugetare.

Cine va beneficia de indemnizația de hrană începând cu 2026

Potrivit Legii nr. 141/2025, de la începutul anului viitor, doar bugetarii cu salarii lunare nete de până la 6.000 de lei inclusiv vor mai primi indemnizația de hrană, stabilită la 347 de lei pe lună.

Acest cuantum nu va fi indexat în 2025, conform derogării introduse prin OUG 156/2024, menținându-se nivelul din decembrie 2024. Practic, se continuă înghețarea valorii stabilite în 2023, echivalentă anual cu două salarii minime brute pe țară garantate la 1 ianuarie 2019.

Până la această modificare, conform Legii-cadru nr. 153/2017, pragul salarial pentru acordarea acestui drept era de 8.000 de lei net. Reducerea pragului cu 2.000 de lei va exclude o parte considerabilă a angajaților din sectorul public care beneficiau de acest sprijin.

Excepții pentru anumite categorii profesionale

Nu toți angajații din sectorul bugetar pot beneficia de indemnizația de hrană. Legea prevede expres că personalul care primește alte forme de sprijin alimentar, cum ar fi norme de hrană sau alocații valorice, nu mai are dreptul la această indemnizație.

În această categorie intră angajații din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale – inclusiv structurile Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției și Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și personalul Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază sau Serviciului de Telecomunicații Speciale.

De asemenea, poliția locală și Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale sunt vizate de norme distincte, detaliate și specifice domeniului lor de activitate.

Impactul noilor reguli

Reducerea pragului de încadrare de la 8.000 la 6.000 de lei va însemna că, din 2026, mai puțini bugetari vor primi indemnizația de hrană. Cei care au salarii peste acest plafon vor pierde acest drept.

În plus, neactualizarea anuală a sumei reduce atractivitatea beneficiului, dar contribuie la predictibilitatea cheltuielilor publice, relatează avocatnet.ro.

Astfel, noul cadru legislativ marchează o schimbare semnificativă în politica salarială a sectorului bugetar, orientându-se spre limitarea costurilor și uniformizarea condițiilor de acordare a beneficiilor.

