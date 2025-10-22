Cine poate modifica proiectul casei după aprobare și ce riscuri legale există dacă o faci pe cont propriu

Construirea sau renovarea unei case presupune un parcurs birocratic bine stabilit, iar proiectul casei reprezintă documentul central care trebuie respectat după aprobarea autorităților. În România, în 2025, modificarea proiectului aprobat nu este un proces liber: există reguli stricte și riscuri legale dacă încercăm să intervenim pe cont propriu.

Cine poate modifica proiectul aprobat

Doar anumite persoane sau entități pot face modificări ale unui proiect după ce acesta a primit avizul și autorizația de construire:

Arhitectul sau proiectantul autorizat care a realizat proiectul inițial;

Birouri de proiectare autorizate care preiau mandatul clientului pentru revizuirea proiectului;

Persoane autorizate de primărie sau de alte autorități competente, în cazul unor ajustări minore aprobate prin acte adiționale.

Aceste modificări pot include: ajustări ale compartimentării interioare, modificări ale finisajelor exterioare, modificarea unor elemente structurale minore sau adăugarea unor elemente noi, dar numai după obținerea acordului autorităților.

Riscurile legale ale modificării pe cont propriu

Dacă proprietarul decide să modifice proiectul fără aviz, consecințele pot fi severe:

Amenzi de la autoritățile locale sau de la Inspectoratul de Stat în Construcții;

Obligația de a readuce construcția la forma aprobată, ceea ce poate implica costuri uriașe;

Suspendarea sau retragerea autorizației de construire, ceea ce blochează orice lucrări ulterioare;

Responsabilitate civilă și penală în cazul în care modificările afectează siguranța construcției sau pun în pericol vecinii.

Ce este recomandat

Orice modificare trebuie discutată cu arhitectul proiectant, care poate întocmi documentația necesară pentru aprobarea noilor schimbări;

Este important să se depună un referat de aprobare la primărie sau să se obțină un aviz suplimentar de construire, pentru a evita probleme legale;

Chiar și modificările minore, cum ar fi schimbarea dimensiunilor unor ferestre sau relocarea unei uși, trebuie validate oficial.

În concluzie, modificarea proiectului unei case în România trebuie să fie întotdeauna supravegheată de profesioniști și aprobată de autorități. Orice intervenție neautorizată poate aduce consecințe financiare și legale semnificative, transformând un proiect aparent simplu într-o problemă majoră pentru proprietar.