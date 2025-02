Cine este tânăra de 23 de ani care a murit alături de tatăl ei după ce a plonjat cu mașina în Olt. Mesajul sfâșietor postat de Mihaela cu o zi înainte de tragedie

O tragedie cumplită a şocat comunitatea din comuna Perișani, județul Vâlcea. Mihaela Popa, o tânără de doar 23 de ani, și-a pierdut viața alături de tatăl său, după ce mașina pe care o conducea a plonjat în apele înghețate ale râului Olt. Cu doar o zi înainte de tragedie, aceasta a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, adresat mamei sale.

Marți, 4 februarie 2025, Mihaela, tatăl ei și nepoțelul de doar 5 ani s-au urcat într-un autoturism pentru a merge la o spălătorie auto. La întoarcerea spre casă, pe un drum din comuna Racovița, tânăra a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens și a lovit violent un parapet de protecție.

Impactul a fost atât de puternic încât mașina a fost proiectată în râul Olt, scufundându-se rapid. Cu ultimele puteri, Mihaela a reușit să sune la 112, sperând că echipajele de salvare vor interveni la timp.

Primele ambulanțe au ajuns la fața locului în aproximativ 15 minute, însă victimele se aflau deja în stare critică. Tatăl Mihaelei și fiica sa au fost transportați la spital, dar, din nefericire, nu au mai supraviețuit. Copilul de 5 ani, aflat în stare critică, a fost internat la Spitalul Clinic de Pediatrie din Sibiu, unde medicii se luptă pentru viața lui.

Tragedia a devenit cu atât mai sfâșietoare când apropiații au descoperit un mesaj pe care Mihaela l-a postat pe Facebook cu doar o zi înainte de accident.

Tânăra a distribuit o fotografie cu o pernă pe care era scris un mesaj emoționant: ”Mamă, dacă viața ta ar depinde de iubirea pe care ți-o port, ai fi nemuritoare.” Acest ultim gând al Mihaelei a fost văzut de familie și prieteni ca un semn dureros al sorții.

Mihaela provenea dintr-o familie numeroasă, având 12 frați. Venise recent din Germania pentru a-și vizita rudele și a petrece timp alături de cei dragi. Însă, destinul tragic i-a curmat viața mult prea devreme. Sora ei a povestit, cu lacrimi în ochi, ultima convorbire avută cu tatăl lor.

”Ieri la ora 14.00 am vorbit cu ea, am vorbit cu tata și azi-noapte am auzit că a murit. Nu-mi vine să cred. La 02.00 am sunat la UPU Sibiu să întreb de tata.

Din păcate, mi-au spus că a decedat. După două ore am aflat că a murit și sora mea…”, a declarat sora Mihaelei, conform vocea-valcii.ro.