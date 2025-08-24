Cine este preotul care a zguduit BOR. Părintele din Suceava, filmat când bea, ascultă manele şi dansează pe ritmuri orientale

Un nou scandal a izbucnit în rândul Bisericii Ortodoxe Române, după ce în spațiul public au apărut imagini compromițătoare cu un protosinghel care a ajuns să fie acuzat de comportamente nepotrivite pentru statutul său. Cazul a stârnit reacții puternice atât în mediul online, cât și în interiorul instituției religioase, unde Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a fost nevoită să vină cu explicații oficiale.

Imagini șocante cu un preot din Suceava

Totul a început după ce preotul Ciprian Mega, caterisit anterior de Episcopia Oradiei, a publicat pe rețelele de socializare mai multe imagini și filmulețe cu protosinghelul Acozmi Emil Gabriel. În aceste materiale, clericul apare dansând pe manele, cu pahare de alcool, în timp ce poartă straie bisericești. Fotografiile l-au surprins și în alte contexte, inclusiv alături de patriarhul Daniel.

Publicația Actualitate.net a mers mai departe și a dezvăluit inclusiv conversații intime dintre preot și un tânăr, schimburi de mesaje care au ridicat semne de întrebare în legătură cu relația celor doi.

Mesaje cu tentă personală între preot și un tânăr

Potrivit sursei citate, discuțiile au avut loc pe WhatsApp și conțin apelative precum „iubi”, „baby meu” sau „puiul meu”. Mai mult, pe fundalul conversațiilor apărea chiar o imagine a preotului alături de presupusul său partener.

Aceste elemente au întărit acuzațiile conform cărora preotul ar fi implicat într-o relație cu tânărul respectiv. În acest context, Ciprian Mega a transmis că scopul publicării materialelor este acela de a atrage atenția asupra unor comportamente imorale din rândul unor fețe bisericești, menționând inclusiv probleme precum promiscuitatea, homosexualitatea sau consumul de substanțe interzise.

„Am evitat mult timp să fac publice asemenea dovezi, din respect pentru demnitatea celor implicați. Dar consider că Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților trebuie să ia măsuri clare împotriva preoților care au astfel de abateri morale”, a subliniat Ciprian Mega.

Sursă foto: Actualitatea.net

Precizările Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților

După apariția imaginilor, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a emis un comunicat prin care a clarificat statutul preotului Acozmi Emil Gabriel. Potrivit documentului oficial, acesta nu aparține în mod direct Arhiepiscopiei, fiind hirotonit în Episcopia Alexandriei și Teleormanului. Din motive disciplinare, el a fost trimis pentru ascultare la mai multe mănăstiri din zona Sucevei, inclusiv la Schitul Stânișoara.

„Părintele la care se face referire este hirotonit ieromonah și hirotesit protosinghel în Episcopia Alexandriei și Teleormanului. De la venirea sa în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, a intrat în obștea Mănăstirii Părhăuți, de unde, din motive ce țin de disciplină, a fost trimis la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi pentru ascultare. Fiind licențiat în teologie, i s-a mai acordat o șansă”, se arată în comunicat.

Reprezentanții Arhiepiscopiei au mai precizat că preotul nu a fost numit egumen la Schitul Stânișoara, așa cum s-a vehiculat în presă, ci doar slujitor pentru o perioadă limitată de timp. Numirea oficială într-o astfel de funcție poate fi făcută doar de către chiriarh și trebuie aprobată de Permanența Consiliului Eparhial.

De asemenea, în același document se menționează că, întrucât clericul nu a avut o activitate deosebită din punct de vedere gospodăresc, starețul intenționa să îl trimită înapoi la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi, însă decizia a fost amânată din lipsa unui înlocuitor.

Pentru moment, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a clarificat poziția oficială și a transmis că se delimitează de acuzațiile care îi sunt aduse direct. Totuși, scandalul continuă să alimenteze dezbateri aprinse în spațiul public.