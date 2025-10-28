Cine este politicianul Bogdan Boitor, noul partener al Ilincăi Vandici. Are o carieră solidă în administrația publică

La doi ani după divorțul de Andrei Neacșu, Ilinca Vandici pare să fi regăsit fericirea. Prezentatoarea TV, în vârstă de 39 de ani, a fost surprinsă recent în compania unui bărbat misterios — Bogdan Boitor, un tânăr politician cu o carieră bine conturată în administrația publică. Imaginile surprinse de paparazzi îi arată pe cei doi în ipostaze relaxate, în timpul unei vacanțe, semn că relația lor este deja sudată.

Un nou început pentru Ilinca Vandici

După o perioadă dificilă marcată de despărțirea din vara lui 2023, Ilinca Vandici pare pregătită să-și refacă viața sentimentală. Vedeta a plecat recent într-o escapadă alături de fiul ei, Zian, de noul partener, Bogdan Boitor, și de bona copilului. Plecarea în vacanță alături de fiul său și de noul iubit marchează un pas important pentru prezentatoarea TV, care pare să privească cu încredere spre viitor.

Potrivit surselor apropiate, noul bărbat din viața Ilincăi Vandici ar fi fost deja prezentat familiei vedetei și se bucură de aprecierea celor dragi ei. Relația celor doi s-a consolidat în ultimele luni, iar aparițiile lor publice devin tot mai dese.

Cine este Bogdan Boitor

Originar din Asuaju de Sus, județul Maramureș, Bogdan Boitor are 32 de ani și provine dintr-o familie implicată activ în viața politică locală. Tatăl său, Vasile Boitor, este o figură cunoscută în zonă, fiind primar timp de șase mandate și ulterior consilier județean.

Crescut într-un mediu în care politica și administrația publică au fost mereu prezente, Bogdan a urmat aceeași direcție profesională. Deși a candidat pentru un loc în Camera Deputaților, nu a reușit atunci să obțină voturile necesare pentru a intra în Parlament. Cu toate acestea, cariera lui s-a dezvoltat constant în ultimii ani.

Cu o experiență de aproape un deceniu în administrația publică, Bogdan Boitor a lucrat în instituții de prestigiu precum Administrația Prezidențială, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) și Secretariatul General al Guvernului. Este specializat în comunicare și politici publice și a fost apreciat pentru implicare și profesionalism.

Într-un portret publicat în 2024 de Gabriel Valer Zetea, politicianul era descris drept „un tânăr dedicat, care își dorește să sprijine tinerii și să promoveze investițiile în educație, considerând că doar prin șanse egale se poate construi o societate echitabilă”. Boitor este, de asemenea, un susținător activ al campaniilor de prevenire a consumului de droguri, un fenomen pe care îl consideră o amenințare reală pentru generațiile tinere.

Viața personală și discreția

Înainte de relația cu Ilinca Vandici, Bogdan Boitor a fost logodit cu o tânără de profesie medic, Marinela, specializată în nutriție și diabet, însă relația lor s-a încheiat acum aproximativ doi ani. Fosta parteneră s-a mutat ulterior în Franța.

Discret și rezervat, politicianul a refuzat să comenteze despre noua sa relație, declarând doar că preferă să-și păstreze viața privată departe de lumina reflectoarelor. Cu toate acestea, gesturile sale vorbesc de la sine — tânărul politician pare implicat serios, iar apropierea de Ilinca Vandici pare una firească, bazată pe respect, echilibru și maturitate.

Cu o diferență de vârstă de șapte ani între ei, Ilinca Vandici și Bogdan Boitor formează unul dintre cele mai interesante cupluri ale momentului, iar fanii vedetei sunt cu ochii pe fiecare nouă mișcare din viața ei personală.